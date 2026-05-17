एलिना स्वितोलिनानं जिंकली इटालियन ओपन; 8 वर्षांनंतर जिंकलं मोठं विजेतेपद

युक्रेनियन टेनिसपटू एलिना स्वितोलिनानं एका चुरशीच्या तीन-सेटच्या सामन्यात कोको गॉफचा पराभव करुन तिसऱ्यांदा इटालियन ओपन टेनिस स्पर्धा जिंकली.

एलिना स्वितोलिना (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 2:12 PM IST

रोम Elina Svitolina : युक्रेनियन टेनिसपटू एलिना स्वितोलिनानं एका चुरशीच्या तीन-सेटच्या सामन्यात कोको गॉफचा पराभव करुन तिसऱ्यांदा इटालियन ओपन टेनिस स्पर्धा जिंकली. जवळपास तीन तास चाललेल्या या सामन्यात स्वितोलिनानं गॉफला 6-4, 6-7 (3), 6-2 असं हरवलं. 2018 मध्ये इटालियन ओपन जिंकल्यानंतरचं हे तिचं पहिलं डब्ल्यूटीए 1000 विजेतेपद आहे. या युक्रेनियन खेळाडूनं 2017 मध्येही इथं विजेतेपद पटकावलं होतं.

एलिना स्वितोलिनाचं दमदार खेळाचं प्रदर्शन : पहिल्या सेटमध्ये एकं वेळी कोको गॉफ 4-2 नं आघाडीवर होती. स्वितोलिनानं उल्लेखनीय पुनरागमन करत तो सेट जिंकला. या अमेरिकन खेळाडूनं दुसरा सेट टायब्रेकरमध्ये जिंकला. तिसऱ्या सेटमध्ये अनुभवी स्वितोलिनानं गॉफला कोणतीही संधी न देता सामना जिंकला. जागतिक क्रमवारीत 10 व्या क्रमांकावर असलेल्या एलिना स्वितोलिनानं गॉफविरुद्ध आपला सलग तिसरा सामना जिंकला.

काय म्हणाली एलिना स्वितोलिना : अमेरिकन खेळाडू गॉफ सलग दुसऱ्या वर्षी अंतिम फेरीत पोहोचण्यात अपयशी ठरली. गेल्या वर्षी ती जस्मिन पाओलिनीकडून हरली होती, पण नंतर तिनं फ्रेंच ओपन जिंकली. आपल्या कारकिर्दीतील 20 वं विजेतेपद जिंकल्यानंतर एलिना स्वितोलिना म्हणाली, "मी इथं शेवटची ट्रॉफी जिंकून आठ वर्षे झाली आहेत यावर विश्वास बसत नाही. मी इथं घालवलेल्या या दोन आठवड्यांबद्दल मी नक्कीच खूप आनंदी आहे."

पुरुषांच्या अंतिम सामन्यात रुडचा सामना सिनरशी : जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला यानिक सिनर पुरुषांच्या अंतिम सामन्यात कॅस्पर रुडचा सामना करेल. या इटालियन खेळाडूनं उपांत्य फेरीत डॅनियल मेदवेदेवचा 6-5, 5-7, 6-4 असा पराभव केला. नोव्हाक जोकोविचच्या नंतर नऊ मास्टर्स 1000 विजेतेपदं जिंकणारा दुसरा पुरुष खेळाडू होण्यापासून तो फक्त एक विजय दूर आहे. जोकोविचनं प्रत्येक मास्टर्स स्पर्धा किमान दोनदा जिंकली आहे. यापूर्वी, शुक्रवारी रुडनं लुसियानो डार्डेरीचा 6-1, 6-1 असा पराभव केला होता.

