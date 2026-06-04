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ऐकावं ते नवलच! संघानं अवघ्या 5 चेंडूतच जिंकला टी-20 सामना

12 जूनपासून सुरु होणाऱ्या महिला टी-20 विश्वचषकावर जागतिक क्रिकेटचं लक्ष केंद्रित झालं असताना, युएईच्या महिला क्रिकेट संघाने मैदानावर क्वचितच पाहायला मिळणारी एक कामगिरी केली आहे.

Target Chase in Just 5 Balls
संघानं अवघ्या 5 चेंडूतच जिंकला टी-20 सामना (UAE Cricket X Account)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 3:21 PM IST

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Target Chase in Just 5 Balls : 12 जूनपासून सुरु होणाऱ्या महिला टी-20 विश्वचषकावर जागतिक क्रिकेटचं लक्ष केंद्रित झालं असताना, युएईच्या महिला क्रिकेट संघाने मैदानावर क्वचितच पाहायला मिळणारी एक कामगिरी केली आहे. मलेशियामध्ये खेळल्या जात असलेल्या आशियाई क्रिकेट परिषद प्रीमियर कपच्या 'ब' गटातील दुसऱ्या सामन्यात, युएईच्या महिला संघानं सौदी अरेबियाचा सामना करत केवळ पाच चेंडूंमध्ये लक्ष्य गाठून एक जबरदस्त विजय मिळवला. महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये चेंडूंच्या संख्येनुसार हा सर्वात वेगवान विजय नसला तरी, तो संयुक्तपणे दुसरा सर्वात कमी चेंडूंचा विजय आहे.

सौदीच्या गोलंदाजांनी दिल्या पहिल्या षटकात 11 अतिरिक्त धावा : सौदी अरेबियाविरुद्ध नाणेफेक गमावल्यानंतर, युएईच्या महिला संघानं प्रथम गोलंदाजी करत शानदार कामगिरी केली आणि त्यांना 15.3 षटकांत केवळ 27 धावांवर रोखलं. युएईसाठी सुरक्षा कोटे, हीना हॉटचंदानी आणि कर्णधार ईशा ओझा यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, युएईच्या महिला संघानं कर्णधार ईशानं तीर्था सतीशसोबत डावाची सुरुवात केली. सौदी अरेबियाकडून मह नूर अमीरला पहिलं षटक टाकण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती, परंतु तिची गोलंदाजीची दिशा आणि लाईन पूर्णपणे चुकली. नूर अमीरनं या षटकात वाईड आणि नो-बॉलसह एकूण 11 अतिरिक्त धावा दिल्या. इतकंच नाही तर, ईशानं या षटकात दोन चौकार आणि एका षटकारासह 15 धावा केल्या, तर तीर्थानं एक चौकार मारून एकूण चार धावा केल्या. यामुळे युएईला केवळ पाच चेंडूंमध्ये सामना जिंकण्यास मदत झाली आणि महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील सर्वात कमी धावसंख्येच्या विजयाचा विक्रम प्रस्थापित केला.

सर्वात कमी चेंडूत जिंकण्याचा विक्रम रवांडा, टांझानिया आणि थायलंडच्या नावावर : महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात सर्वात कमी चेंडू जिंकण्याचा विक्रम रवांडा, टांझानिया आणि थायलंड यांच्या नावावर संयुक्तपणे आहे. 2019 मध्ये, रवांडानं माली महिला क्रिकेट संघाविरुद्ध 7 धावांचं लक्ष्य केवळ चार चेंडूंमध्ये पूर्ण केलं होतं. 2019 मध्ये, टांझानियानं माली महिला क्रिकेट संघाविरुद्ध 12 धावांचं लक्ष्य केवळ चार चेंडूंमध्ये पूर्ण केलं होतं. 2023 मध्ये, थायलंड महिला क्रिकेट संघानं फिलीपिन्स महिला क्रिकेट संघाविरुद्ध 10 धावांचं लक्ष्य अवघ्या चार चेंडूंमध्ये पूर्ण केले. या यादीत पुढचा क्रमांक नेपाळ महिला संघाचा आहे, ज्यांनी 2019 मध्ये मालदीवविरुद्ध 17 धावांचं लक्ष्य अवघ्या पाच चेंडूंमध्ये पूर्ण केलं होतं. आता, युएई महिला संघानं सौदी अरेबियाविरुद्ध अवघ्या पाच चेंडूंमध्ये विजय मिळवून या विक्रमाची बरोबरी केली आहे.

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TAGGED:

UAE WOMEN TEAM
CHASE TARGET IN JUST 5 BALLS
UAE WOMEN TEAM RECORD
TARGET IN JUST 5 BALLS
FASTEST IN WOMENS T20I

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