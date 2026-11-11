आशिया चषकात पुन्हा एकदा भिडणार भारत-पाकिस्तान? सेमीफायनलचे चारही संघ ठरले
ACC अंडर-19 आशिया कपच्या विजेतेपदाची लढत आता आणखी रोमांचक होणार आहे. स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचलेले चारही संघ आता निश्चित झाले आहेत.
Published : November 11, 2026 at 12:44 PM IST
अल-अमिरात IND vs PAK Match : ACC अंडर-19 आशिया कपच्या विजेतेपदाची लढत आता आणखी रोमांचक होणार आहे. स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचलेले चारही संघ आता निश्चित झाले आहेत. युएईला पराभूत करुन अंडर-19 भारतीय क्रिकेट संघानं अंतिम चार संघांमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. आता उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना अफगाणिस्तानशी होईल, तर दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तान आणि बांगलादेश एकमेकांविरुद्ध खेळतील. दोन्ही उपांत्य फेरीचे सामने 12 नोव्हेंबर रोजी खेळले जाणार असल्यानं भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा एकदा सामना होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारताचा युएईविरुद्ध 70 धावांनी विजय : 10 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या साखळी फेरीच्या सामन्यात भारतानं युएईला 70 धावांनी पराभूत करुन उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. टीम इंडियाच्या या विजयाचा नायक आर्यवीर सेहवाग होता, ज्यानं शानदार फलंदाजी करत 160 धावा केल्या. विनीतनंही 67 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. त्यांच्या या खेळीमुळं, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतानं 50 षटकांत 309 धावांचा डोंगर उभा केला. ही आतापर्यंतच्या चालू स्पर्धेतील सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या होती.
India end the group with a commanding win over the UAE and set up a cracking fixture against Afghanistan in the Semis 🔥 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvUAE #ACC https://t.co/IvyCDAtD7P— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 10, 2026
आर्यवीरची शानदार खेळी : आर्यवीरनं आपल्या 168 चेंडूंच्या खेळीत 17 चौकार आणि 7 षटकार मारले. त्यानं सुरुवातीला सावधपणे फलंदाजी केली, पण क्रीजवर स्थिरावल्यानंतर त्यानं युएईच्या गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवला. तत्पूर्वी, बांगलादेशनं मलेशियाविरुद्ध 303 धावा केल्या होत्या. 309 धावांचं लक्ष्य गाठताना युएईचा संघ भारतीय गोलंदाजांसमोर टिकू शकला नाही. भारतीय गोलंदाजांनी आपल्या अचूक टप्पा आणि टप्प्यानं सुरुवातीपासूनच दबाव कायम ठेवला. इशान सूदनं शानदार गोलंदाजी करत चार बळी घेतले. त्याच्या यॉर्कर्सनी युएईच्या फलंदाजांना चांगलंच अडचणीत आणलं. मात्र, खुद्दद आणि अयुबीनं शेवटच्या षटकांमध्ये काही जलद धावा करुन पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही.
दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघ पाकिस्तानकडून पराभूत : भारतीय संघानं नेपाळला हरवून स्पर्धेची सुरुवात केली होती, पण दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळं उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी युएईविरुद्ध विजय मिळवणं आवश्यक होतं. या निर्णायक सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत विजय मिळवला आणि अंतिम चार संघांमध्ये प्रवेश केला.
19 वर्षांखालील आशिया कप 2026 च्या उपांत्य फेरीचं वेळापत्रक :
- पहिला उपांत्य सामना -
12 नोव्हेंबर - पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश, सकाळी 10:30 (IST)
ठिकाण : अल अमेरत क्रिकेट ग्राउंड, ओमान
- दुसरा उपांत्य सामना -
12 नोव्हेंबर - अफगाणिस्तान विरुद्ध भारत, सकाळी 10:30 (IST)
ठिकाण : अल अमेरत क्रिकेट ग्राउंड, ओमान
विशेष म्हणजे दोन्ही उपांत्य फेरीचे सामने अल अमेरत इथं खेळले जातील. पहिला सामना मिनिस्ट्री टर्फ-2 वर आणि दुसरा मिनिस्ट्री टर्फ-1 वर खेळला जाईल. या दोन सामन्यांचे विजेते 14 नोव्हेंबर रोजी विजेतेपदासाठी अंतिम सामन्यात आमनेसामने येतील. अंतिम सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होण्याची शक्यता आहे.
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