U19 आशिया चषकात भारताची दणक्यात सुरुवात! नेपाळविरुद्ध एकतर्फा विजय
ACC पुरुष अंडर-19 आशिया कप 2026 च्या आपल्या सलामीच्या सामन्यात, भारतीय अंडर-19 संघानं नेपाळला 10 गडी राखून पराभूत करुन स्पर्धेची विजयी सुरुवात केली.
Published : November 6, 2026 at 5:15 PM IST
अल-अमिरात U19 Asia Cup 2026 : ACC पुरुष अंडर-19 आशिया कप 2026 च्या आपल्या सलामीच्या सामन्यात, भारतीय अंडर-19 संघानं नेपाळला 10 गडी राखून पराभूत करुन स्पर्धेची विजयी सुरुवात केली. अल अमेरत क्रिकेट मैदानावर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, नेपाळनं प्रथम फलंदाजी करत भारतासमोर केवळ 129 धावांचं माफक लक्ष्य ठेवलं. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघानं एकही गडी न गमावता केवळ 19.1 षटकांत हे लक्ष्य सहज गाठलं आणि सामन्यात एकतर्फी विजय मिळवला.
Sehwag and Raichandani made the chase look rather easy as Team India cruised to a convincing win in their opening fixture 🇮🇳 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/jf60ipokcs— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 6, 2026
भारतीय गोलंदाजांचा कहर नेपाळचा डाव 128 धावांवर संपुष्यात : यापूर्वी, नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, नेपाळचा अंडर-19 संघ भारतीय गोलंदाजांच्या शिस्तबद्ध आणि भेदक गोलंदाजीसमोर पूर्णपणे हतबल दिसत होता. संपूर्ण संघ 42.3 षटकांत 128 धावांवर सर्वबाद झाला. भारतासाठी, इशान सूदनं 10 षटकांत 18 धावा देऊन 3 बळी घेत शानदार गोलंदाजी केली, तर अर्जुन राजपूतनंही 5.3 षटकांत केवळ 8 धावा देऊन 3 बळी घेत भेदक गोलंदाजी केली. यशवीर गौडनं 2 बळी घेतले, तर मनाल चौहान आणि काव्य पटेल यांनी प्रत्येकी महत्त्वाचे बळी घेऊन नेपाळला स्वस्तात बाद केलं.
आर्यावीर सेहवाग आणि कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी यांची आक्रमक अर्धशतकं : नेपाळनं 129 धावांचं लक्ष्य गाठताना, दोन्ही सलामीवीरांनी भारतीय संघाला दमदार सुरुवात करुन दिली. भारताचा माजी आक्रमक सलामीवीर वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यावीर सेहवागने केवळ 52 चेंडूंमध्ये 70 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. आपल्या खेळीदरम्यान, आर्यावीरनं 7 चौकार आणि 4 उत्तुंग षटकार मारुन नेपाळी गोलंदाजांना बॅकफूटवर ढकललं.
India bowl Nepal out for just 128 ~ thanks to a fine effort with the ball from Ishan, Arjun and Vutkuri! Should be a straightforward chase from here, unless the Rhinos can pull off something special 🫡 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/o0iRsi24Oo— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 6, 2026
एकही गडी न गमावता गाठलं लक्ष्य : दुसरीकडे, कर्णधार लक्ष्य राजेश रायचंदानीनंही एका टोकाकडून दमदार फलंदाजी करत 64 चेंडूंमध्ये 54 धावांची संयमी आणि नाबाद अर्धशतकी खेळी केली. त्यानं या खेळीत सात आकर्षक चौकार मारले. दोन्ही सलामीवीरांमधील नाबाद 129 धावांच्या भागीदारीच्या जोरावर भारतानं 19व्या षटकातच सामना आपल्या नावावर केला. या एकतर्फी विजयासह, भारतीय 19 वर्षांखालील संघानं दमदार विजयासह स्पर्धेच्या प्रवासाला सुरुवात केली.
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