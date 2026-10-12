मुंबईच्या तुषारचा कहर! हॅट-ट्रिक घेत 17 धावांत घेतल्या 5 विकेट
आपल्या पहिल्याच रणजी ट्रॉफी सामन्यात, मुंबईचा वेगवान गोलंदाज तुषार देशपांडेनं धुमाकूळ घातला. या उजव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजानं चंदीगडविरुद्ध हॅट-ट्रिक घेतली.
Published : October 12, 2026 at 5:20 PM IST
मुंबई Tushar Deshpande : आपल्या पहिल्याच रणजी ट्रॉफी सामन्यात, मुंबईचा वेगवान गोलंदाज तुषार देशपांडेनं धुमाकूळ घातला. या उजव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजानं चंदीगडविरुद्ध हॅट-ट्रिक घेतली. त्यानं आपल्या सहाव्या षटकात ही कामगिरी केली. त्यानं सलग तीन चेंडूंवर अर्जुन आझाद, शिवम भांब्री आणि दीपेंद्र कुश यांना बाद केलं. मुंबईच्या इतिहासात एखाद्या खेळाडूनं हॅट-ट्रिक घेण्याची ही सहावी वेळ आहे. तुषारच्या भेदक गोलंदाजीमुळं चंदीगडनं केवळ 29 धावांत सहा गडी गमावले होते. तुषार देशपांडेनं राज अंगद बावाला पायचीत (LBW) करुन डावात पाच बळी घेतले.
तुषार देशपांडेनं कशी घेतली हॅट-ट्रिक : तुषार देशपांडेच्या सहाव्या षटकात चंदीगड संघाची दुर्दशा केली. या उजव्या हाताच्या वेगवान गोलंदाजानं प्रथम सलामीवीर अर्जुन आझादला आणि नंतर शिवम भांब्रीला बाद केलं. त्यानं पुढच्याच चेंडूवर दीपेंद्र कुशला बाद करुन आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. कर्णधार मनन वोहरा सिल्व्हेस्टर डिसूझाच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला, तेव्हा निर्णायक क्षण आला, आणि त्यानंतर देशपांडेनं आपल्या पुढच्याच षटकात राज अंगद बावाला बाद करुन पाच बळी पूर्ण केले.
A hat-trick for Tushar Deshpande in the #RanjiTrophy 🔥 🔥 https://t.co/2YnyxI4t8f— Cricbuzz (@cricbuzz) October 12, 2026
मुंबईसाठी हॅट-ट्रिक घेणारे आतापर्यंतचे गोलंदाज :
- आतापर्यंत मुंबईसाठी सहा गोलंदाजांनी हॅट-ट्रिक घेतली आहे.
- मुंबईसाठी पहिली हॅट-ट्रिक जहांगीर खोटनं घेतली. त्यानं विवेक हजारे, सुब्बन्ना नायडू आणि महिपात्राव इंदुलकर यांना बाद केलं.
- उमेश कुलकर्णीनं गुजरातविरुद्ध जीतू पटेल, रुसी सुरती आणि धिमंत अरुण यांना बाद करुन हॅट-ट्रिक घेतली.
- अब्दुल इस्माईलनंही मुंबईसाठी हॅट-ट्रिक घेतली.
- 2023/24 मध्ये, रॉयस्टन डायसनं बिहारविरुद्ध आशुतोष अमन, हिमांशू सिंग आणि वीर प्रताप सिंग यांची विकेट घेतली.
- शार्दूल ठाकूरनं 30 जानेवारी, 2025 रोजी मेघालयाविरुद्ध हॅट-ट्रिक घेतली. त्यानं बालाचंदर अनिरुद्ध, सुमित कुमार आणि जसकिरत सिंग यांना बाद केलं.
- तुषार देशपांडेनं आता चंदीगडविरुद्ध हॅट-ट्रिक घेत मुंबईसाठी सहाव्यांदा हा पराक्रम केला आहे.
हेही वाचा :