WWE रेसलमेनिया 42 साठी दोन ब्लॉकबस्टर सामन्यांची घोषणा; दिग्गजाचं करिअर पणाला

WWE रेसलमेनिया 42 साठी दोन ब्लॉकबस्टर सामन्यांची घोषणा (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 5:19 PM IST

WWE WrestleMania 42 : WWE सध्या रेसलमेनिया 42 च्या तयारीमध्ये पूर्ण व्यस्त आहे. मॅच कार्ड हळूहळू अंतिम केले जात आहेत. तसंच साप्ताहिक शोसाठी लढती जाहीर केल्या जात आहेत. चाहत्यांना 18 आणि 19 एप्रिल रोजी काही दमदार लढती पाहायला मिळतील. स्मॅकडाउनचा मागील एपिसोड शानदार होता, ज्यात दमदार सामने आणि सेगमेंट्स झाले होते. विशेष म्हणजे, रेसलमेनिया 42 साठी दोन मोठ्या सामन्यांची घोषणा करण्यात आली. ट्रिपल एचनं स्वतः या सामन्यांची अधिकृत घोषणा केली आहे.

WWE युनायटेड स्टेट्स चॅम्पियनशिप सामना : स्मॅकडाउनवर निक एल्डिसनं घोषणा केली की रेसलमेनिया 42 मध्ये ट्रिक विल्यम्सचा सामना होईल. मात्र, सामी झेनसाठी कोणताही सामना नव्हता. नंतर शोमध्ये, कार्मेलो हेझनं युनायटेड स्टेट्स चॅम्पियनशिपसाठी एक ओपन चॅलेंज दिलं. सामीनं हे आव्हान स्वीकारलं. यानंतर सामी आणि हेझ यांच्यात एक जबरदस्त सामना झाला, ज्यात दोघांनीही एकमेकांना कडवी झुंज दिली. सामन्यादरम्यान विल्यम्सनं चुकून हेझला ठोसा मारला. सामीनं याचा फायदा घेतला. त्यानं हेझला हेलुव्हा किक मारुन सामना जिंकला. सॅमी नवीन यूएस चॅम्पियन बनला. बॅकस्टेजवर, सॅमीनं आपला विजय साजरा केला. निक एल्डिसनं जाहीर केलं की, रेसलमेनिया 42 मध्ये सॅमी विल्यम्सविरुद्ध आपल्या विजेतेपदाचं रक्षण करेल.

जेकब फातू विरुद्ध ड्र्यू मॅकिन्टायर : जेकब फातू आणि ड्र्यू मॅकिन्टायर यांच्यात खूप जुनं वैर आहे. स्मॅकडाउनवर या दोघांमध्ये एक सेगमेंट झाला, ज्यात त्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. यात निक एल्डिसनं प्रवेश केला, एल्डिसनं सांगितलं की तो फातू आणि मॅकिन्टायरच्या वागणुकीला कंटाळला आहे आणि रेसलमेनिया 42 मध्ये या दोघांमध्ये एक अनधिकृत सामना होईल. या सामन्यात दोन्ही स्टार्स मर्यादा ओलांडू शकतात. जर कोणाला काही झालं, तर कंपनी जबाबदारी घेणार नाही. एका रेसलरचं करिअरदेखील संपू शकते. मॅकिन्टायर आणि फातू यांच्यात एक ब्लॉकबस्टर सामना आयोजित करुन, कंपनीनं चाहत्यांना एक मोठा धक्का दिला आहे.

WWE रेसलमेनिया 42 कधी आणि कुठं आयोजित होणार? : रेसलमेनिया पूर्वी एक दिवसाचा इव्हेंट असायचा, पण 2020 पासून तो दोन दिवस आयोजित केला जात आहे. दोन दिवसांत बारापेक्षा जास्त सामने होतात. रेसलमेनियाची 42वी आवृत्ती 2026 मध्ये होणार आहे. याचं थेट प्रक्षेपण शनिवार, 18 एप्रिल आणि रविवार, 19 एप्रिल रोजी नेवाडा, लास वेगास येथील अलियांटे स्टेडियममधून केलं जाईल. रेसलमेनिया 42 भारतात रविवार, 19 एप्रिल आणि सोमवार, 20 एप्रिल रोजी थेट प्रक्षेपित होईल. या शोमध्ये रॉ आणि स्मॅकडाउन ब्रँडचे कुस्तीपटू सहभागी होतील.

