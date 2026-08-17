ट्रेंट रॉकेट्सचा धमाका! 'सनरायझर्स'चा एकतर्फा पराभव करत पहिल्यांदा जिंकली 'द हंड्रेड' स्पर्धा
ॲशले गार्डनरच्या नेतृत्वाखाली, ट्रेंट रॉकेट्सनं लॉर्ड्सवर झालेल्या महिलांच्या द हंड्रेड अंतिम सामन्यात सनरायझर्स लीड्सचा 8 गडी राखून एकतर्फी पराभव करत आपलं पहिलं विजेतेपद पटकावलं.
Published : August 17, 2026 at 10:46 AM IST
लंडन Womens The Hundred 2026 : ॲशले गार्डनरच्या नेतृत्वाखाली, ट्रेंट रॉकेट्सनं लॉर्ड्सवर झालेल्या महिलांच्या द हंड्रेड अंतिम सामन्यात सनरायझर्स लीड्सचा 8 गडी राखून एकतर्फी पराभव करत आपलं पहिलं विजेतेपद पटकावलं. सामन्यात प्रथम गोलंदाजी करताना, रॉकेट्सनं सनरायझर्स लीड्सला केवळ 91 धावांवर गुंडाळलं आणि नंतर 46 चेंडू शिल्लक असताना लक्ष्य पूर्ण केलं. लीग टप्प्यात 8 पैकी 7 सामने जिंकल्यामुळं, ट्रेंट रॉकेट्सनं अंतिम सामन्यातही आपण प्रबळ दावेदार असल्याचे सिद्ध केलं. संपूर्ण सामन्यात सनरायझर्स दबावातून बाहेर पडू शकले नाहीत.
24 धावांत गमावले तीन गडी : सनरायझर्स लीड्सची सुरुवात खराब झाली. डावाच्या सुरुवातीला फोबी लिचफिल्डनं सामंथा बेट्सच्या गोलंदाजीवर एक चौकार आणि एक षटकार मारुन काही आशा निर्माण केल्या, पण किम गार्थनं बायर्न स्मिथ आणि लॉरेन विनफिल्ड-हिल यांना सलग चेंडूंवर बाद केलं. लिचफिल्डही जास्त वेळ टिकू शकली नाही, त्यामुळं सनरायझर्सची धावसंख्या 24/3 झाली. त्यानंतर अॅनाबेल सदरलँड आणि भारतीय अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी संघाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी 32 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. मात्र, दीप्ती त्रिफळाचीत झाल्यानंतर सनरायझर्सचा डाव पुन्हा अडखळला. चार चेंडूंनंतर, जॉर्जिया अॅडम्सनं सदरलँडला यष्टीचीत केलं. तीन चेंडूंनंतर, जेस जोनासेन शून्यावर धावबाद झाली. विकेट्स पडतच राहिल्या आणि लवकरच सामंथा बेट्सही बाद झाली. डॅनियल गिब्सननं चार चौकार मारुन संघाची धावसंख्या 100 च्या जवळ नेण्याचा प्रयत्न केला, पण रॉकेट्सच्या गोलंदाजांनी विकेट्स घेणं सुरुच ठेवलं आणि संघ 91 धावांवर सर्वबाद झाला.
Trent Rockets are your 2026 #TheHundred Champions 🏆 😮💨 pic.twitter.com/r0Nfi2AdNs— The Hundred (@thehundred) August 16, 2026
डंकले आणि मुनी यांनी अंतिम सामना केला एकतर्फी : 92 धावांचं छोटं लक्ष्य गाठताना, ट्रेंट रॉकेट्सच्या सलामीच्या जोडीनं सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. सोफिया डंकलेनं केट क्रॉसला डीप मिडविकेटवरुन षटकार ठोकला आणि त्यानंतर जेस जोनासेनला स्लॉग-स्वीप मारुन चौकार लगावला. बेथ मूनीनंही कॅसिडी मॅकार्थीच्या गोलंदाजीवर सलग दोन चौकार मारुन आपलं खातं उघडलं. त्यानंतर दोन्ही फलंदाजांनी क्रॉसच्या प्रत्येक षटकात चौकार मारुन अवघ्या 25 चेंडूंमध्ये जवळपास निम्मे लक्ष्य गाठलं.
एलिमिनेटर सामन्याची 'प्लेअर ऑफ द मॅच' ठरलेली हॅना बेकरसुद्धा रॉकेट्सच्या फलंदाजांना रोखू शकली नाही. मूनीनं बॅकवर्ड पॉइंटच्या मागे चौकार मारुन तिच्यासोबत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. काही चेंडूंनंतर, डंकलीनंही बेकरच्या गोलंदाजीवर कव्हरवरुन चौकार मारला. अखेरीस डॅनियल गिब्सननं ही भागीदारी तोडली, पण तोपर्यंत रॉकेट्सनं आधीच 69 धावा केल्या होत्या. नॅट सायव्हर-ब्रंट लवकर बाद होऊनही, मूनी आणि ॲशले गार्डनर निर्धास्त राहिल्या आणि 54 चेंडूंमध्ये संघाला 92/2 पर्यंत नेऊन एक ऐतिहासिक विजेतेपद मिळवून दिलं.
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