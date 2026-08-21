BWF World Championship: त्रिसा-गायत्रीनं केलं पदक निश्चित; सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्कं
त्रिसा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद या भारतीय महिला दुहेरी जोडीनं बीडब्ल्यूएफ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत पदक निश्चित केलं आहे.
Published : August 21, 2026 at 2:59 PM IST
नवी दिल्ली BWF World Championship : त्रिसा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद या भारतीय महिला दुहेरी जोडीनं बीडब्ल्यूएफ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत पदक निश्चित केलं आहे. त्रिसा आणि गायत्री यांनी उपांत्यपूर्व फेरीत चीनच्या जिया यी फॅन आणि झांग शू जियान यांचा पराभव करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत उपांत्य फेरीत पोहोचल्यानं पदक निश्चित होतं. त्रिसा-गायत्री जोडीनं जिया आणि जियान यांचा 16-21, 21-15, 21-13 असा पराभव केला.
Moments like this mean everything!— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
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2011 नंतर भारताला महिला दुहेरीत मिळणार पदक : त्रिसा आणि गायत्री यांची कामगिरी ऐतिहासिक आहे. गेल्या 15 वर्षांत प्रथमच जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत महिला दुहेरी जोडीनं पदक पटकावलं आहे. यापूर्वी, 2011 मध्ये ज्वाला गुट्टा आणि अश्विनी पोनप्पा यांनी लंडन येथील स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकलं होतं.
पहिल्या सेटमध्ये पराभवानंतर पुनरागमन : बिनमानांकित भारतीय जोडी सुरुवातीला पिछाडीवर होती, परंतु त्यांनी पुनरागमन करत उपांत्य फेरी गाठली. त्रिशानं दुखापतीतून पुनरागमन करत दमदार कामगिरी केली. त्रिशा आणि गायत्रीची जोडी पहिला गेम हरली, पण या भारतीय जोडीनं घरच्या मैदानावरच्या परिस्थितीचा फायदा घेत भारतासाठी पदक मिळवले. त्रिशा आणि गायत्री 2022 आणि 2023 मध्ये ऑल इंग्लंड ओपनच्या उपांत्य फेरीत पोहोचल्या होत्या. त्यांनी 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत कांस्य पदकही जिंकलं आणि गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला अव्वल 10 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवलं.
Long wait for medal over! 👏🇮🇳#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/VIEtHH9Uz1— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
त्रिशा दुखापतीमुळं त्रस्त : या वर्षी आशियाई बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप आणि उबर कपची तयारी करत असताना त्रिशाच्या घोट्याला दुखापत झाली. सराव करताना तिचा पाय तिच्या जोडीदाराच्या पायावर पडल्यानं तिचा घोटा मुरगळला. त्यानंतर केलेल्या एमआरआय स्कॅनमध्ये दुखापत गंभीर असल्याचं दिसून आलं. दुखापतीनंतर, त्रिशा आणि गायत्रीनं इंडोनेशिया ओपनमध्ये पुनरागमन केलं आणि त्यानंतर फिलीपिन्स इंटरनॅशनल चॅलेंजमध्ये भाग घेण्यापूर्वी यूएस ओपनमध्येही सहभाग घेतला.
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