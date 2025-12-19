अॅडलेड कसोटीत ट्रॅव्हिस हेडचं वादळी शतक; केले अनेक रेकॉर्ड
इंग्लंडविरुद्धच्या अॅडलेड कसोटीत ट्रॅव्हिस हेडनं 146 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं आणि ऑस्ट्रेलियन मैदानावर सलग चार शतकं करणारा तो पाचवा खेळाडू ठरला.
Published : December 19, 2025 at 2:46 PM IST
अॅडलेड Travis Head Record : जर सध्या ऑस्ट्रेलियासाठी क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये कोणताही खेळाडू सर्वोत्तम कामगिरी करत असेल तर तो ट्रॅव्हिस हेड आहे. टी-20 असो, वनडे असो किंवा कसोटी असो, हेडचा करिष्मा सर्वत्र आहे. तो सध्या 2025-26 च्या अॅशेसमध्ये खेळत आहे आणि त्यानं इंग्लंडच्या गोलंदाजांना धुळीस मिळवून दिलं आहे. अॅडलेड कसोटीच्या पहिल्या डावात हेडनं फक्त 10 धावा काढल्या, पण दुसऱ्या डावात त्यानं उत्तम फलंदाजी केली. त्यानं इंग्लिश गोलंदाजांना सळो की पळो करुन सोडलं आणि त्याचं 11वं कसोटी शतक झळकावलं. हेडनं अॅडलेडमध्ये 146 चेंडूत चौथं शतक झळकावलं. या शतकासह, ट्रॅव्हिस हेडनं माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्मा आणि इंग्लंडचा स्टार फलंदाज हॅरी ब्रूक यांचे विक्रम मोडले.
हेडनं कोणता विक्रम मोडला : वास्तविक अॅडलेडच्या मैदानावर ट्रॅव्हिस हेडनं शतक पूर्ण करताच, रोहित-ब्रूकचा विक्रम एकाच वेळी मोडला गेला. हेडनं जागतिक कसोटी अजिंक्यपद (WTC) स्पर्धेत सर्वाधिक शतकं करण्याच्या बाबतीत रोहित आणि ब्रूकला मागे टाकलं. हेडचं जागतिक कसोटी स्पर्धेत हे 10वे शतक होतं, त्यानं रोहित आणि ब्रूकला मागे टाकलं. दोघांनीही प्रत्येकी 9 शतकं केली होती. हेडनं आता शुभमन गिलची बरोबरी केली आहे, ज्याच्या नावावरही 10 शतकं आहेत. जो रुट या यादीत अव्वल आहे, त्यानं सर्वाधिक शतकं (22) केली आहेत.
डब्ल्यूटीसी इतिहासात सर्वाधिक शतकं :
- जो रूट - 22
- स्टीव्ह स्मिथ - 13
- केन विल्यमसन - 11
- मार्नस लाबुशेन - 11
- शुभमन गिल - 10
- ट्रॅव्हिस हेड - 10
- रोहित शर्मा - 9
मॅचची स्थिती काय : ट्रॅव्हिस हेडच्या कारकीर्दीबद्दल बोलायचं झालं तर त्यानं 62 कसोटी सामन्यांमध्ये 4162 धावा केल्या आहेत. त्याच्याकडे 10 शतकं आणि 20 अर्धशतकं आहेत. त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 175 आहे. त्याच्या 10 व्या कसोटी शतकामुळं अॅडलेड कसोटीत कांगारूंना मजबूत स्थितीत आणलं आहे. तीन दिवसांच्या खेळानंतर, ऑस्ट्रेलियाकडे 356 धावांची आघाडी आहे. तिसऱ्या दिवशी हेडनं 142 धावा केल्या, तर अॅलेक्स कॅरी 52 धावांवर नाबाद राहिला. ऑस्ट्रेलियानं पहिल्या डावात 371 धावा केल्या आणि नंतर इंग्लंडला 286 धावांवर गुंडाळलं. आता 20 डिसेंबर रोजी सामन्याचा चौथा दिवस आहे. यादिवशी ऑस्ट्रेलिया जलद धावा करुन आणि इंग्लंडसमोर मोठं लक्ष्य ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.
