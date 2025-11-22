123 धावांच्या खेळीत ट्रॅव्हिस हेडनं बदलला इतिहास; 148 वर्षांत सर्वात वेगवान शतक ठोकलं!
पर्थ स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या अॅशेस मालिकेच्या पहिल्या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी ट्रॅव्हिस हेडनं वादळी शतक झळकावलं.
Published : November 22, 2025 at 3:58 PM IST
पर्थ Travis Head Record : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील 2025-26 च्या अॅशेस मालिकेची सुरुवात शानदार झाली. पर्थ स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या मालिकेच्या पहिल्या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी ट्रॅव्हिस हेडनं वादळी शतक झळकावलं. त्याच्या या शतकाच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियानं हा सामना 8 विकेटनं जिंकत मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. यासह हेड आता अॅशेसच्या इतिहासात सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारा दुसरा फलंदाज बनला आहे. ऑस्ट्रेलियन संघ 205 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना हेडनं सामन्याच्या चौथ्या डावात फक्त 69 चेंडूत आपलं शतक झळकावलं. इतकंच नव्हे तर कसोटी क्रिकेट इतिहासात लक्ष्याचा पाठलाग करताना सर्वात कमी चेंडूत शतक झळकावण्याचा विक्रमही त्यानं आपल्या नावावर केला आहे.
Travis Head Smashed fastest hundred in 4th inning in Test cricket history (69 balls) pic.twitter.com/0DNV5CaAQV— All Cricket Records (@Cric_records45) November 22, 2025
इंग्लंडचे गोलंदाज हेडसमोर निष्प्रभ : पर्थ स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी एकूण 19 विकेट पडल्या आणि दुसऱ्या दिवशी चहापान होईपर्यंत हा ट्रेंड कायम राहिला. ऑस्ट्रेलियन संघ त्यांच्या पहिल्या डावात 132 धावांवर ऑलआउट झाला होता, तर इंग्लंडचा संघही त्यांच्या दुसऱ्या डावात 164 धावांवर ऑलआउट झाला होता. ऑस्ट्रेलियानं दुसऱ्या डावात ट्रॅव्हिस हेडला डावाची सुरुवात करण्यासाठी पाठवलं, जो त्याच्या मायदेशात या फॉरमॅटमध्ये पहिल्यांदाच खेळला. त्यानं संधीचा फायदा घेतला, त्याच्या नैसर्गिक आक्रमक शैलीत फलंदाजी केली ज्यामुळं इंग्लिश गोलंदाज पूर्णपणे असहाय्य झाले.
Fastest century in Ashes history— All Cricket Records (@Cric_records45) November 22, 2025
57b - Adam Gilchrist, Perth 2006
69b - Travis Head, Perth, 2025* pic.twitter.com/36HiymOV5z
फक्त 69 चेंडूत शतक : या सामन्यात ट्रॅव्हिस हेडनं फक्त 69 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं, यासह अॅशेसच्या इतिहासात सर्वात कमी चेंडूत शतक पूर्ण करणारा तो दुसरा फलंदाज बनला, त्यानं 123 वर्षांपूर्वी 1902 मध्ये लंडनमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 76 चेंडूत शतक पूर्ण करणाऱ्या गिल्बर्ट जेसॉपचा विक्रम मोडला. 2006-07 मध्ये पर्थमधील वाका स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात फक्त 57 चेंडूत शतक पूर्ण करुन अॅडम गिलख्रिस्ट या यादीत अव्वल स्थानावर आहे.
Fastest Century in Test history— All Cricket Records (@Cric_records45) November 22, 2025
54b - Brendon McCullum v AUS
56b - Viv Richards v ENG
56b - Misbah ul haq v AUS
57b - Adam Gilchrist v ENG
67b - Jack Gregory v SA
69b - Travis Head v ENG*
69b - Shiv Chanderpaul v AUS
69b - David Warner v IND pic.twitter.com/q32zPLdHqd
ऑस्ट्रेलियासाठी तिसरं सर्वात जलद कसोटी शतक : ट्रॅव्हिस हेडचं शतक देखील त्याच्यासाठी खास ठरलं, कारण त्यानं ऑस्ट्रेलियासाठी कसोटी क्रिकेटमधील संयुक्त-सर्वात जलद शतकासाठी डेव्हिड वॉर्नरची बरोबरी केली. हेडनं फक्त 69 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केले. या डावात हेडनं कसोटी क्रिकेटमध्ये 4000 धावाही पूर्ण केल्या. हेडचं हे 10 वं कसोटी शतक होतं.
When Australia needed a hero, Travis Head answered the call! #Ashes— cricket.com.au (@cricketcomau) November 22, 2025
Watch the highlights: https://t.co/24jBqxf3JE pic.twitter.com/qxl1IwckG5
