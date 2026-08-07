Live सामन्यादरम्यान मैदानावर कोसळली वीज, एका खेळाडूचा मृत्यू; पाहा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ
थायलंडमध्ये एका स्थानिक फुटबॉल सामन्यादरम्यान एक भीषण अपघात घडला. सामन्यादरम्यान मैदानावर वीज पडल्यानं 24 वर्षीय तरुण फुटबॉलपटू सोफवान अवारे याचा मृत्यू झाला.
Published : August 7, 2026 at 12:50 PM IST
मुंबई Lightning Strike : थायलंडमध्ये एका स्थानिक फुटबॉल सामन्यादरम्यान एक भीषण अपघात घडला. सामन्यादरम्यान मैदानावर वीज पडल्यानं 24 वर्षीय तरुण फुटबॉलपटू सोफवान अवारे याचा मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात मैदानावर असलेले इतर बारा खेळाडूही जखमी झाले असून त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरु असल्याचं सांगितलं जातंय.
सामन्यादरम्यान खेळाडूंवर पडली वीज : ही घटना नाराथिवत प्रांतातील सुंगई गोलोक शहरातील संतीफुप स्टेडियमवर घडली, जिथं गोलोक एफए कपचा उपांत्य फेरीचा सामना खेळला जात होता. सायंकाळी सुमारे 5:30 वाजता, हवामान अचानक बिघडलं आणि जोरदार वादळ सुरु झालं. मात्र असं असूनही, खेळ थांबवण्यात आला नाही आणि तो सुरुच राहिला. त्याचवेळी, मैदानाच्या अगदी मध्यभागी मोठ्या आवाजासह वीज पडली आणि ती थेट खेळाडूंना लागली.
A football player was killed and 12 others were injured after a lightning strike hit the field during a match in Thailand. pic.twitter.com/XLAMhPxqgV— Daily Loud (@DailyLoud) August 6, 2026
सोफवान अवारेचा मृत्यू : यात सोफवान अवारे विजेच्या धक्क्यानं गंभीररित्या भाजला होता आणि बेशुद्ध झाला होता. मैदानावर तैनात असलेल्या वैद्यकीय पथकानं त्याला तात्काळ शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आणि जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं, परंतु डॉक्टरांच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही त्याला वाचवता आलं नाही. या घटनेची पुष्टी करताना, सुंगई गोलोक पोलीस प्रमुख म्हणाले, "आपत्कालीन वैद्यकीय पथकानं खेळाडूचा जीव वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु अपघातात झालेल्या गंभीर जखमा आणि भाजल्यामुळं त्याचा मृत्यू झाला."
सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल : सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या घटनेच्या फुटेजमध्ये ते भीषण दृश्य स्पष्टपणे दिसत आहे. कॅमेऱ्यात एक तेजस्वी प्रकाशझोत आणि कानठळ्या बसवणारा आवाज कैद झाला, त्यानंतर अनेक खेळाडू पत्त्यांच्या घराप्रमाणे जमिनीवर कोसळले. प्रेक्षक, संघाचे अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचारी जखमींना मदत करण्यासाठी धावल्यानं संपूर्ण स्टेडियममध्ये गोंधळ उडाला.
विंगर म्हणून खेळत होता सोफवान : सोफवान अवारे एक प्रतिभावान विंगर होता आणि अपघाताच्या काही दिवसांपूर्वीच त्यानं थाई लीग 3 मधील आघाडीच्या क्लब याला एफसीसोबत करार केला होता. या दुःखद घटनेनंतर, थायलंड फुटबॉल असोसिएशननंही मृत खेळाडूच्या कुटुंबियांप्रती तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा :