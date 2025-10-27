विश्वचषकातील शेवटची मॅच पावसात; टीम इंडियाला फायदा की नुकसान?
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील महिला विश्वचषक सामना पावसामुळं वाया गेला. तरीही, भारतीय संघातील काही खेळाडूंनी अपवादात्मक कामगिरी केली.
नवी मुंबई INDW vs BANW Match : भारत विरुद्ध बांगलादेश महिला क्रिकेट संघातील महिला विश्वचषकातील शेवटचा साखळी सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला. मात्र या सामन्याच्या निकालाचा गुणतालिकेवर काहीच परिणाम झाला नाही. भारतीय संघ आधीच उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे, जिथं त्यांचा सामना 30 ऑक्टोबर रोजी गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाशी होणार आहे. विशेष म्हणजे यंदाच्या विश्वचषकातील हा सहावा सामना आहे, जो पावसामुळं रद्द करावा लागला.
टीम इंडियाची धारदार गोलंदाजी : या सामन्यात टीम इंडियानं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्यावर डावखुरी फिरकी गोलंदाज राधा यादवनं भारताच्या गोलंदाजीचं नेतृत्व करत प्रभावी कामगिरी केली आणि पावसानं प्रभावित झालेल्या 27 षटकांच्या आयसीसी महिला विश्वचषक सामन्यात बांगलादेशला 9 बाद 119 धावांवर रोखलं. पावसामुळं खेळ दोनदा चार तासांहून अधिक काळ थांबवण्यात आला, ज्यामुळं सामना सुरुवातीला 43 आणि नंतर 27 षटकांपर्यंत कमी करावा लागला. डकवर्थ-लुईस पद्धतीनं भारतासमोर 126 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. मात्र पावसानं पुन्हा पाठलाग करताना व्यत्यय आणला. पावसामुळं खेळ थांबवण्यात आला तेव्हा भारतीय संघाने 8.4 षटकांत बिनबाद 57 धावा केल्या होत्या. सलामीवीर स्मृती मंधाना 34 धावांवर नाबाद राहिली, तर अमनजोत कौर 15 धावांवर नाबाद राहिली.
7 गुणांसह टीम इंडिया चौथ्या स्थानी : विश्वविजेता ठरविण्यासाठी आता फक्त तीन सामने शिल्लक आहेत, ज्यामध्ये दोन उपांत्य फेरी आणि एक अंतिम सामना आहे. पाकिस्तान स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्यामुळं हे तीनही सामने भारतात खेळवले जातील. पॉइंट टेबलवर पाहता, ऑस्ट्रेलिया 13 गुणांसह पॉइंट टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर आहे, जो आतापर्यंत स्पर्धेत अपराजित आहे. इंग्लंड 11 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. दक्षिण आफ्रिका 10 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारतीय क्रिकेट संघ 7 गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. तर सात सामन्यांपैकी एका विजय आणि तीन अनिर्णित राहिल्यानंतर श्रीलंकेला फक्त 5 गुण मिळवता आले आणि ते पाचव्या स्थानावर राहिले. न्यूझीलंड फक्त 4 गुणांसह सहाव्या स्थानावर राहिला. बांगलादेश 3 गुणांसह सातव्या स्थानावर राहिला. पाकिस्तानचा महिला संघ स्पर्धेत एकही सामना जिंकू न शकल्यानं शेवटच्या स्थानावर राहिला.
बांगलादेशचा फायदा, पाकिस्तानचं नुकसान : हा सामना रद्द झाल्यामुळं बांगलादेशला सर्वाधिक फायदा झाला, तर पाकिस्तानला सर्वाधिक नुकसान झालं. सामना बरोबरीत संपला, ज्यामुळं भारत आणि बांगलादेशला प्रत्येकी 1 गुण मिळाला. याचा टीम इंडियावर फारसा परिणाम झाला नाही, कारण ते 7 गुणांसह चौथ्या स्थानावर राहिले आणि उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरले. दरम्यान, पूर्वी आठव्या स्थानावर असलेला बांगलादेश 7 व्या स्थानावर पोहोचला. बांगलादेशचे एकूण गुण 3 झाले, ज्यामुळं त्यांची पाकिस्तानशी बरोबरी झाली. मात्र बांगलादेशनं एक सामना जिंकला, तर पाकिस्तानला एकही सामना जिंकता आला नाही. त्यामुळं, तो स्पर्धेतील सर्वात वाईट संघ ठरला आणि आठव्या स्थानावर राहिला.
