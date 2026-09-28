355 धावांच्या प्रत्युत्तरात 132 धावांत संघाचा खुर्दा! 223 धावांनी दणदणीत विजयासह यजमानांनी मालिकाही जिंकली
श्रीलंका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील अंतिम आणि निर्णायक सामन्यात इंग्लंडनं 223 धावांनी मोठा विजय नोंदवला.
Published : September 28, 2026 at 12:23 PM IST
लंडन ENG vs SL 3rd ODI : श्रीलंका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील अंतिम आणि निर्णायक सामन्यात इंग्लंडनं 223 धावांनी मोठा विजय नोंदवला. या एकतर्फी विजयासह इंग्लंडनं वनडे मालिका 2-1 नं जिंकली. सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या इंग्लंडनं आपल्या निर्धारित 50 षटकांत 7 गडी गमावून 355 धावांचा डोंगर उभा केला, तर श्रीलंकेचा संघ अवघ्या 29.1 षटकांत 132 धावांवर गारद झाला.
बँटनचं शानदार शतक : इंग्लंडच्या या मोठ्या खेळीचा पाया सलामीवीर टॉम बँटननं रचला, ज्यानं आपल्या झंझवाती शतकानं श्रीलंकेच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. बँटननं 105 चेंडूंचा सामना करत 16 चौकार आणि 5 षटकारांसह 126 धावा केल्या. मधल्या फळीत, कर्णधार हॅरी ब्रुकनं 66 चेंडूंमध्ये 77 धावा केल्या, तर यष्टीरक्षक-फलंदाज जॉर्डन कॉक्सनं 52 चेंडूंमध्ये 76 धावांची वेगवान खेळी केली. खालच्या फळीतील विल जॅक्स (25 धावा) आणि जेमी ओव्हरटन (21 नाबाद) यांच्या उपयुक्त खेळींमुळं इंग्लंडनं 355 धावांपर्यंत मजल मारली.
England seal the ODI series against Sri Lanka with a thumping victory in the decider 💥— ICC (@ICC) September 27, 2026
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श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना धुतलं : श्रीलंकेच्या गोलंदाजांसाठी दिवस कठीण होता, त्यापैकी जवळजवळ सर्वच महागडे ठरले. श्रीलंकेसाठी असिथा फर्नांडो सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं 9 षटकांत 3/64 अशी कामगिरी केली. फिरकी गोलंदाज सचिंदू कोलंबाइननं 10 षटकांत 2/71 अशी कामगिरी केली. दिलशान मदुशंका आणि जनिथ लियानागे यांना प्रत्येकी 1-1 विकेटवर समाधान मानावं लागलं, तर इशान मलिंगा आणि दुनिथ वेलालागे यांना कोणतंही यश मिळालं नाही.
श्रीलंकेची फलंदाजीही अपयशी : 356 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, श्रीलंकेच्या संघाची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली आणि संघानं नियमित अंतरानं विकेट गमावल्या. सलामीवीर पाथुम निस्संका केवळ 1 धावेवर बाद झाला. कर्णधार आणि यष्टीरक्षक कुसल मेंडिसनं 26 चेंडूंमध्ये 35 धावा करुन झुंज दिली, पण त्याच्या बाद झाल्यानंतर श्रीलंकेची फलंदाजी पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळली. जनिथ लियानागेच्या 19 आणि पवन रत्ननायकेच्या 18 धावा वगळता इतर कोणताही फलंदाज जास्त वेळ खेळपट्टीवर टिकू शकला नाही आणि संघ 132 धावांवर सर्वबाद झाला.
A top-class knock from Tom Banton against Sri Lanka at The Oval 🔥👏 pic.twitter.com/8DRvlzg7en— ICC (@ICC) September 28, 2026
इंग्लंडची टिच्चून गोलंदाजी : फलंदाजीनंतर इंग्लंडनं उत्कृष्ट आणि शिस्तबद्ध गोलंदाजीचंही प्रदर्शन केलं. फिरकी गोलंदाज लियाम डॉसन सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं आठ षटकांत केवळ 26 धावा देऊन तीन महत्त्वपूर्ण बळी घेतले. वेगवान गोलंदाज गस ऍटकिन्सननं पाच षटकांत 26 धावा देऊन दोन बळी घेतले. याशिवाय, सोनी बेकर, विल जॅक्स, जो रुट आणि जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला, ज्यामुळं श्रीलंकेला मोठ्या फरकानं पराभव स्वीकारावा लागला.
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