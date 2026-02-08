ETV Bharat / sports

ब्लॉकबस्टर संडे...! सकाळी 11 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत चालणार नॉन-स्टॉप क्रिकेट 'अ‍ॅक्शन'; सहा संघ येणार आमनेसामने

टी-20 विश्वचषकाच्या आज दुसऱ्या दिवशीही 3 सामने खेळवण्यात येणार आहेत. यात प्रत्येक संघ सामना जिंकत विजयी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

Today Match in T20 World Cup
नॉन-स्टॉप क्रिकेट 'अ‍ॅक्शन' (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 9:36 AM IST

2 Min Read
मुंबई Today Match in T20 World Cup : आयसीसी टी-20 विश्वचषकाला 7 फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली आहे. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी एकूण तीन सामने खेळवण्यात आले. तीन संघांनी आपले सामने जिंकले, प्रत्येकी दोन गुण मिळवले आणि पॉइंट टेबलमध्ये आपलं खातं उघडलं. तर उर्वरित तीन संघांनी अद्याप आपले खाते उघडलेलं नाही. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशीही तीन सामने खेळवण्यात येतील. यात पहिला सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 11:00, दुसरा सामना दुपारी 03:00 तर दिवसातील तिसरा सामना सायंकाळी 07:00 वाजता सुरु होईल. म्हणजेच सकाळी 11 ते रात्री 11 पर्यंत नॉन स्टॉप क्रिकेट सुरु राहिल. मात्र आज दुसऱ्या दिवशी भारतीय संघ मैदानावर दिसणार नाही तसंच पाकिस्तान संघही आज सामना खेळणार नाही.

न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तान यांच्यात पहिला सामना : आयसीसी टी-20 विश्वचषकाच्या दुसऱ्या दिवशी पूर्ण क्रिकेट उत्साह दिसून येईल. अनेक प्रमुख संघ मैदानावर असतील. दुसऱ्या दिवसाच्या वेळापत्रकानुसार, पहिला सामना सकाळी 11:00 वाजता सुरु होईल, ज्यामध्ये न्यूझीलंड विरुद्ध अफगाणिस्तान एकमेकांविरुद्ध खेळतील. हा सामना चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळवला जाईल. न्यूझीलंड संघ बऱ्यापैकी मजबूत मानला जात असला तरी, अफगाणिस्तान संघाला कमी लेखता येणार नाही. या संघानं आयसीसी स्पर्धांमध्ये वारंवार मोठ्या संघांना पराभूत केलं आहे आणि त्यांचा खेळ खराब केला आहे. यावेळीही असंच घडेल का हे पाहणं मनोरंजक असेल.

दुसरा सामन्यात इंग्लंड आणि नेपाळ आमनेसामने : त्यानंतर, आजचा दुसरा सामना इंग्लंड आणि नेपाळ यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना दुपारी 3 वाजता सुरु होईल आणि मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यात इंग्लंडचा वरचष्मा असण्याची शक्यता आहे. तर नेपाळनं अलीकडेच चांगलं क्रिकेट खेळलं आहे आणि भारतीय वातावरणात ते आरामदायक आहे. या सामन्यात आश्चर्यकारक निकाल मिळेल का हे पाहणं मनोरंजक असेल.

कोलंबोमध्ये आयर्लंडशी भिडणार श्रीलंका : दुसऱ्या दिवसाचा तिसरा आणि शेवटचा सामना श्रीलंका आणि आयर्लंड यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना भारतात नाही तर श्रीलंकेत होईल. हा सामना कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होईल. आयर्लंड संघात अशा सामन्यांमध्ये प्रचंड अनुभव असलेले अनेक अनुभवी खेळाडू आहेत. श्रीलंकेचा संघ नक्कीच घरच्या मैदानावर खेळणार आहे, पण इंग्लंडनं अलिकडेच घरच्या मैदानावर श्रीलंकेला अनेक वेळा हरवलं आहे. त्यामुळं हा सामना जिंकणं श्रीलंकेसाठी सोपं काम असणार नाही.

आजचे सामने कधी आणि कुठं पाहायचे? : भारतात, टी-20 विश्वचषकाचे सामने स्टार स्पोर्ट्सवर प्रसारित केले जातील. तर जिओहॉटस्टारवर सामन्याचं थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. वेळा खालीलप्रमाणे आहेत, जर तीन सामने असतील, तर पहिला सामना सकाळी 11:00 वाजता, दुसरा सामना दुपारी 3:00 वाजता आणि तिसरा सामना संध्याकाळी 7:00 वाजता (IST) सुरु होईल. या सामन्यांची नाणेफेक सामना सुरु होण्याच्या अर्धातास आधी होईल.

