एक-दोन नव्हे तर आज दिवसभरात होणार 8 आंतरराष्ट्रीय सामने; क्रिकेटचा 'सुपर फ्रायडे'
आज क्रिकेट चाहत्यांसाठी सुपर फ्रायडे आहे. भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यासह जगभरात एकूण नऊ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले जातील.
Published : October 9, 2026 at 10:48 AM IST
मुंबई 8 Cricket Matches Today : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज रांची इथं खेळला जाईल. हा सामना सायंकाळी 7 वाजता सुरु होणार आहे. पण या सामन्याव्यतिरिक्त, आज आणखी आठ सामनेही खेळले जाणार आहेत. त्यामुळं आज एकप्रकारे क्रिकेटचा सुपर फ्रायडे ठरणार आहे.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज, दुसरा टी-20 सामना, रांची -
मुलानपूर इथं झालेल्या पहिल्या सामन्यात, श्रेयस अय्यरच्या कारकिर्दीतील पहिल्या टी-20 शतकाच्या जोरावर भारतानं वेस्ट इंडिजचा सहज पराभव करत 1-0 अशी आघाडी घेतली. आता, कॅरोबियन संघ रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये प्रतिहल्ला करण्याच्या प्रयत्नात असेल आणि 'मेन इन ब्लू'चं लक्ष्य मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेणं असेल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता खेळला जाईल.
📍 Ranchi Getting Match-day ready 💪 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/d0RBl9B22r— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ, दुसरा वनडे सामना, पुदुचेरी -
ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघ भारताच्या दौऱ्यावर दाखल झाला आहे. दोन्ही संघातील दुसरा अनधिकृत वनडे सामना पुदुचेरी इथं खेळला जाईल. भारत 'अ' संघाचं कर्णधारपद ऋतुराज गायकवाड भूषवेल, तर देवदत्त पडिक्कल उपकर्णधार असेल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 9:00 वाजता सुरु झाला आहे. पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघानं भारत 'अ' संघाचा 125 धावांनी पराभव केला होता.
दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, पहिली कसोटी, डरबन -
सध्याचे विश्व कसोटी चॅम्पियन दक्षिण आफ्रिका आणि माजी चॅम्पियन ऑस्ट्रेलिया आज एका ऐतिहासिक सामन्यासाठी सज्ज झाले आहेत. हा महासंग्राम डरबन इथं भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:00 वाजता सुरु होईल. 2017-18 च्या कुप्रसिद्ध 'सँडपेपरगेट' प्रकरणानंतर ऑस्ट्रेलियाचा हा दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला दौरा आहे. हा मोठ्या खेळाडूंमधील सामना असून, या फॉरमॅटमधील दोन सर्वोत्तम संघांमधील लढाई आहे. हा सामना पाच दिवस चालण्याची शक्यता आहे.
M A T C H D A Y! 🏟️ The battle begins at Hollywoodbets Kingsmead as #TheProteas face Australia in the first Dafabet Test of the series! 😤 Two proud cricketing nations. Three Test matches. One incredible contest as #TheProteas kick off their home Test summer! 💪🇿🇦 Watch the action live on SuperSport and SABC 3. 📺 #Unbreakable— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 9, 2026
श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान, पहिला टी-20 सामना, रावळपिंडी -
श्रीलंकेचा संघ पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आहे, ज्यात कसोटी, वनडे आणि टी-20 या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सामने खेळले जातील. या दौऱ्याची सुरुवात टी-20 मालिकेनं होईल. पहिला टी-20 सामना रावळपिंडी इथं सायंकाळी 6:30 वाजता खेळला जाईल.
Silverware revealed. 🏆 T20 action loading... 🇱🇰🔥 #PAKvSL #SriLankaCricket https://t.co/XB6UOig6cn— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 8, 2026
अफगाणिस्तान विरुद्ध बांगलादेश, एकमेव कसोटी सामना, अबुधाबी -
अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना आज, 9 ऑक्टोबर रोजी अबुधाबी (यूएई) येथील शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियमवर सुरु होत आहे. 9 ते 13 ऑक्टोबर दरम्यान चालणारा हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 11:30 वाजता सुरु होईल. यापूर्वी हे दोन्ही संघ कसोटी क्रिकेटमध्ये दोनदा एकमेकांसमोर आले आहेत. 2019 मध्ये अफगाणिस्ताननं, तर 2023 मध्ये बांगलादेशनं विजय मिळवला होता.
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांगलादेश महिला, पहिला वनडे सामना, ब्रिस्बेन -
बांगलादेश महिला क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर आहे. तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना आज भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 9:20 वाजेपासून सुरु झाला आहे. मालिकेतील तिन्ही सामने ब्रिस्बेनमध्ये एकाच वेळी सुरु होतील.
Welcome to the Zayed Cricket Stadium for the opening day of the one-off #AFGvBD Test! 🏟️ #AfghanAtalan | #GloriousNationVictoriousTeam https://t.co/heuRd8TMdl— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 9, 2026
विश्वचषक पात्रता फेरीतील दोन सामने -
2027 च्या 50 षटकांच्या विश्वचषकासाठी पात्र ठरण्याकरिता आज चार संघ एकमेकांशी स्पर्धा करतील. आयसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वचषक पात्रता लीग 2 मध्ये ओमान आणि कॅनडा यांच्यात सामना होईल, तर नामिबिया आणि युएई यांच्यातही सामना होईल. ओमान-कॅनडा सामना सकाळी 11:30 वाजता सुरु होईल, तर नामिबिया-युएई सामना रात्री 08:30 वाजता होईल.
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