6,6,6,6,6,6... सलग सहा चेंडूत मारले सहा सिक्सर; इंग्रज फलंदाजाचा कारनामा
इंग्लंडची देशांतर्गत स्पर्धा वन-डे कपच्या गट 'ब' मधील सामन्यात हॅम्पशायरनं ससेक्सवर 51 धावांनी मोठा विजय मिळवला.
Published : August 10, 2026 at 10:33 AM IST
लंडन Toby Albert : इंग्लंडची देशांतर्गत स्पर्धा वन-डे कपच्या गट 'ब' मधील सामन्यात हॅम्पशायरनं ससेक्सवर 51 धावांनी मोठा विजय मिळवला. होव्ह इथं झालेल्या या हाय-स्कोअरिंग सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना हॅम्पशायरनं 50 षटकांत 9 गडी गमावून 383 धावांचा डोंगर उभा केला, जी या हंगामातील त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या आणि त्यांच्या लिस्ट 'ए' इतिहासातील दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. प्रत्युत्तरात, चार्ली टिअरच्या शतकानंतरही ससेक्सचा संघ 332 धावांवर सर्वबाद झाला. या सामन्यात सहा चेंडूंमध्ये सहा षटकार मारण्याचा पराक्रमही पाहायला मिळाला.
In the midst of all the chaos, Toby Albert actually hit six consecutive sixes 😱😱😱 https://t.co/atROgWf5Hz— Hampshire Cricket (@hantscricket) August 9, 2026
सलामीवीरांची शतकं अल्बर्टची वादळी खेळी : हॅम्पशायरनं दमदार सुरुवात केली. ससेक्सचा माजी खेळाडू अली ओर आणि 18 वर्षीय बेन मेस यांनी पहिल्या विकेटसाठी 225 धावांची शतकी भागीदारी केली. बेन मेसनं 109 धावा करुन आपलं पहिले लिस्ट 'ए' शतक झळकावलं. दरम्यान, अली ओरनं 14 चौकार आणि 1 षटकाराच्या मदतीनं 105 धावा केल्या, जे त्याचं पाचवं लिस्ट 'ए' शतक आहे. या स्फोटक सुरुवातीनंतर, टोबी अल्बर्टनं क्रीजवर येताच षटकारांचा वर्षाव केला.
अल्बर्टनं ठोकले सलग सहा चेंडूंवर सहा षटकार : अल्बर्टनं सलग सहा चेंडूंवर सहा षटकार ठोकले. मात्र, हे सहा षटकार दोन वेगवेगळ्या षटकांत आले. त्यानं पहिले दोन षटकार नँट्स ओस्टहुइझेनच्या षटकात मारले आणि पुढच्याच षटकात, त्यानं ऑली कर्टलीच्या चार चेंडूंवर सलग चार षटकार ठोकले. अल्बर्टनं पाच चौकार आणि आठ षटकारांच्या मदतीनं अवघ्या 37 चेंडूंमध्ये आक्रमक 86 धावा केल्या. अखेरीस, एडी जॅकनंही पाच चेंडूंमध्ये 20 धावा करुन संघाला 383 धावांपर्यंत पोहोचवलं.
TOBY ALBERT SMASHES FOUR SIXES IN A ROW AS WE RACE PAST 300 ⚡️⚡️⚡️— Hampshire Cricket (@hantscricket) August 9, 2026
Hampshire: 323/3 (44)
📺 Watch Sharks v Hampshire 👉 https://t.co/1dFQ5rIEIC pic.twitter.com/o4e5HogdM7
चार्ली टिअरचं शतक व्यर्थ : 384 धावांच्या विक्रमी लक्ष्याचा पाठलाग करताना, ससेक्सची सुरुवात खराब झाली आणि त्यांनी आपल्या पहिल्या दोन विकेट झटपट गमावल्या. त्यानंतर चार्ली टिअरनं सूत्रं हाती घेतली आणि 13 चौकार व दोन षटकारांसह 94 चेंडूंमध्ये 111 धावांचं शानदार शतक झळकावलं. जॅक लीनिंगनं 92 धावा आणि डॅन इब्राहिमनं 55 धावा करुन संघाला सामन्यात टिकवून ठेवलं, पण 383 धावांचं लक्ष्य खूप मोठं ठरलं. हॅम्पशायरकडून फलंदाजीत 20 धावा करणाऱ्या एडी जॅकनं गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी करत 58 धावांत चार बळी घेतले. परिणामी, सर्वोत्तम प्रयत्न करूनही, ससेक्सचा संघ 332 धावांवर सर्वबाद झाला.
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