World Chess Championship: गुकेश-सिंदारोव्ह यांच्यातील सलग तिसरा सामना ड्रॉ; कोणाचं पारडं जड?
भारताचा विद्यमान विश्वविजेता डी. गुकेशनं विश्व बुद्धिबळ स्पर्धेच्या तिसऱ्या डावात काळ्या सोंगट्यांनी खेळताना उझबेकिस्तानच्या झवोखिर सिंदारोव्हला सहज बरोबरीत रोखले.
Published : November 27, 2026 at 10:46 AM IST
जिनिव्हा World Chess Championship : भारताचा विद्यमान विश्वविजेता डी. गुकेशनं विश्व बुद्धिबळ स्पर्धेच्या तिसऱ्या डावात काळ्या सोंगट्यांनी खेळताना उझबेकिस्तानच्या झवोखिर सिंदारोव्हला सहज बरोबरीत रोखून बर्लिन डिफेन्सवरील आपल्या प्रभुत्वाचं शानदार प्रदर्शन केलं. या डावानंतर दोन्ही खेळाडू प्रत्येकी 1.5 गुणांवर बरोबरीत आहेत. सलग तीन दिवसांच्या खेळानंतर शुक्रवार हा विश्रांतीचा दिवस असेल.
चौथ्या डावात गुकेश पांढऱ्या सोंगट्यांनी खेळणार : गुकेश सुरुवातीच्या चालींपासूनच पूर्णपणे तयार होता आणि त्यानं आत्मविश्वासानं सिंदारोव्हच्या आघाडी मिळवण्याच्या प्रयत्नांना प्रत्युत्तर दिलं. संगणकीय विश्लेषणानं काही काळ पांढऱ्या सोंगट्यांचं पारडं जड असल्याचं दाखवलं असूनही, भारतीय खेळाडूनं आपली मजबूत स्थिती टिकवून ठेवली. या बरोबरीमुळं गुकेशला आणखी एक फायदा मिळाला आहे, तो चौथ्या डावात तो पांढऱ्या सोंगट्यांनी खेळेल.
Game 3 | Salesforce FIDE World Championship ◽️White: Javokhir Sindarov 🇺🇿 ◾️Black: Gukesh D 🇮🇳 ⚔️ Result: 0.5-0.5 ♟ Match score: 1.5-1.5 ↔️ Game length: 60 moves 📖 Opening: Ruy Lopez ⚙️ Variation: Berlin Defense #GukeshSindarov https://t.co/xLbuw1qYyP— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2026
सिंदारोव्हनं सुरुवातीच्या चालींमध्ये ठेवला संयम : तिसऱ्या डावात सिंदारोव्हसाठी परिस्थिती अनुकूल नव्हती. त्याला सुरुवातीच्या चालींच्या एका कठीण आणि आक्रमक प्रकाराला सामोरं जावं लागलं. या तयारीमुळं उझबेक खेळाडू आश्चर्यचकित झाला आणि त्याला सुरुवातीच्या चाली समजून घेण्यासाठी बराच वेळ घालवावा लागला. एका क्षणी, तो वेळेच्या बाबतीतही मागे पडला होता. काळ्या सोंगट्यांनी खेळताना गुकेशला सहसा अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. दुसरीकडे, गुकेश संपूर्ण सामन्यात खूपच सहज खेळताना दिसला. त्यानं आपल्या सुरुवातीच्या चालींमध्ये कोणतीही कमजोरी दाखवली नाही आणि सिंदारोव्हचे आघाडी मिळवण्याचे प्रयत्न सहजपणे हाणून पाडले. दोन्ही खेळाडूंनी सतत चांगली स्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणालाही निर्णायक आघाडी मिळवता आली नाही.
विश्वचषक स्पर्धेत 11 सामने बाकी : या 14 सामन्यांच्या विश्वचषक स्पर्धेत अजून 11 सामने बाकी आहेत. तिसऱ्या सामन्यातील कामगिरीवरून असं दिसून येतं की, गुकेशच्या तयारीमध्ये अजूनही अनेक नवीन डावपेच आहेत, तर सिंदारोव्हला त्याच्या सामन्याच्या तयारीबद्दलच्या काही प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याची गरज आहे. या सामन्यात जो खेळाडू प्रथम 7.5 गुण मिळवेल तो विश्वविजेता बनेल. 14 सामन्यांनंतरही गुण बरोबरीत राहिल्यास, विजेता ठरवण्यासाठी कमी वेळेच्या फॉरमॅटमध्ये टायब्रेकर खेळले जातील.
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