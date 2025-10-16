ETV Bharat / sports

महिला विश्वचषकातील तिसरा सामना पावसात; इंग्लंडला फायदा, ऑस्ट्रेलियाचं नुकसान, पाकिस्तान बाहेर

महिला विश्वचषक 2025 मध्ये पाकिस्तान मोठा धक्का देण्यास सज्ज दिसत होता. ते इंग्लंडविरुद्ध विजयाच्या जवळ होते, परंतु पावसामुळं सामना अनिर्णित राहिला.

Women's ODI World Cup 2025
महिला विश्वचषकातील तिसरा सामना पावसात (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 9:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलंबो Women's ODI World Cup 2025 : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 मध्ये आतापर्यंत 16 सामने खेळले गेले आहेत. 15 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तान आणि इंग्लंड महिला क्रिकेट संघांमधील सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला. ज्यामुळं दोन्ही संघांना प्रत्येकी 1 गुण मिळाला. या सामन्यात इंग्लंडनं प्रथम फलंदाजी केली. सुरुवातीला पावसामुळं प्रत्येकी 31 षटकांच्या या सामन्यात त्यांनी 9 गडी गमावून 133 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानी महिला संघानं 6.4 षटकांत एकही गडी न गमावता 34 धावा केल्या, परंतु नंतर पंचांनी पावसामुळं सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळं पॉइंट टेबलमध्ये पाकिस्तानी संघाचं गुणाचं खातं उघडलं.

पावसामुळं पाकिस्तानला एक गुण : पाकिस्ताननं या स्पर्धेत एकही विजय नोंदवलेला नाही आणि तीन पराभवांनंतर ते गुणतालिकेच्या तळाशी आहेत. त्यांच्याकडे फक्त एक गुण आहे आणि आता त्यांचा सामना न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंकेशी आहे. पावसामुळं रद्द झालेला हा स्पर्धेतील तिसरा सामना होता. श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया तसंच श्रीलंका विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मागील सामनेही पावसामुळं वाया गेले होते.

ऑस्ट्रेलियालाही नुकसान : हा सामना रद्द झाल्यामुळं, इंग्लिश महिला क्रिकेट संघाला एक गुण मिळाला आणि त्यांना अव्वल स्थान मिळालं. ऑस्ट्रेलिया आता चार सामन्यांनंतर 7 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. दक्षिण आफ्रिका चार सामन्यांमधून 6 गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दरम्यान, चार सामन्यांमधून 4 गुणांसह टीम इंडिया चौथ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंड, बांगलादेश आणि श्रीलंका अजूनही वाईट स्थितीत असल्याचं दिसून येतं. सध्या, फक्त भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका या महिला संघच उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत आहेत.

इंग्लंडनं 78 धावांत गमावले 7 गडी : त्याआधी, पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना फातिमानं 27 धावांत 4 बळी घेतले आणि डावखुरी फिरकी गोलंदाज सादिया इक्बालनं 16 धावांत 2 बळी घेतले. पावसामुळं खेळ थांबला तेव्हा इंग्लंडनं 25 षटकांत 79 धावांत 7 विकेट्स गमावल्या होत्या. साडेतीन तासांच्या विलंबानंतर, सामना प्रत्येक संघासाठी 31 षटकांपर्यंत कमी करण्यात आला. चार्लोट डीन (33) आणि एमिली अर्लॉट (18) यांनी उर्वरित सहा षटकांत 54 धावा जोडून इंग्लंडला सन्मानजनक धावसंख्या गाठून दिली.

हेही वाचा :

  1. सलग दोन पराभवानंतर टीम इंडियाला मोठा धक्का; ICC नं ठोठावला दंड
  2. WTC विजेत्या दक्षिण आफ्रिकेची फिरकीपटूंसमोर शरणागती; लाहोर कसोटीत पाकिस्तानचा दणदणीत विजय
  3. 5-4... हा फुटबॉलचा नव्हे तर क्रिकेटचा स्कोअर, 4 फलंदाज झिरोवर आउट; रणजीच्या पहिल्याच सामन्यात महाराष्ट्र संकटात

TAGGED:

ODI WORLD CUP 2025
BIG SETBAK FOR AUSTRALIA
BENEFIT FOR ENGLAND
MATCH WASHED OUT DUE TO RAIN
PAKW VS ENGW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.