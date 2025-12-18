"सामना उत्तर भारतात नाही तर..."; IND vs SA लखनऊ टी-20 सामना रद्द झाल्यानंतर शशी थरुर यांचं टीकास्त्र
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा सामना दाट धुक्यामुळं रद्द करावा लागला. यावरुन काँग्रेस नेते शशी थरुर यांनी टीका केली आहे.
Published : December 18, 2025 at 10:19 AM IST
लखनऊ Shashi Tharoor on India vs South Africa T20I : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे. मालिकेतील चौथा सामना बुधवारी लखनऊ येथील भारतरत्न श्री अटलबिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार होता. मात्र, दाट धुक्यामुळं सामना रद्द करण्यात आला. सामन्यात नाणेफेकही होऊ शकली नाही. पंचांनी अनेक वेळा पाहणी केली, परंतु शेवटी सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळं चाहत्यांची खूप निराशा झाली.
𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: The fourth India-South Africa T20I is called off due to excessive fog.#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/QWDUVFxVlP— BCCI (@BCCI) December 17, 2025
शशी थरुर यांची टीका : हा सामना रद्द झाल्यानंतर, काँग्रेस नेते शशी थरुर यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं की "क्रिकेट चाहते बऱ्याच काळापासून भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्याची वाट पाहत होते, परंतु दाट धुकं आणि अत्यंत कमी दृश्यमानतेमुळं खेळ होऊ शकला नाही." त्यांनी सांगितलं की उत्तर भारतातील बहुतेक शहरांमधील प्रदूषण आता सामान्य जीवन आणि क्रीडा क्रियाकलापांवर परिणाम करत आहे. त्यांच्या निवेदनात, थरुर यांनी सामना तिरुवनंतपुरममध्ये झाला असता तर परिस्थितीची तुलना केली. त्यांनी स्पष्ट केलं की त्यावेळी तिरुवनंतपुरममधील AQI सुमारे 68 होता, जो सुरक्षित श्रेणीत येतो. त्यांच्या मते, हवेची गुणवत्ता चांगली आणि स्वच्छ वातावरणामुळं क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन सोपं आणि सुरक्षित झालं असतं.
Cricket fans have been waiting in vain for the #INDVSSAODI to start in Lucknow. But thanks to dense smog, pervasive in most north Indian cities, and an AQI of 411, visibility is too poor to permit a game of cricket. They should’ve scheduled the game in Thiruvananthapuram, where…— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 17, 2025
खेळाडूंच्या सुरक्षततेवर परिणाम : लखनऊमध्ये AQI 300 च्या वर नोंदवलं गेलं, जे 'गंभीर' श्रेणीत येतं. अशा खराब हवेच्या गुणवत्तेमुळं दृश्यमानता कमी होते, ज्यामुळं खेळाडूंच्या सुरक्षिततेवर आणि खेळाच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होतो. म्हणूनच सामना सुरु होऊ शकला नाही, ज्यामुळं प्रेक्षक निराश झाले. थरुर यांचं विधान केवळ एका सामन्यापुरते मर्यादित नाही; ते उत्तर भारतातील वाढत्या प्रदूषणाकडे निर्देश करते. हवेची गुणवत्ता इतकी खराब असताना मोठ्या क्रीडा स्पर्धांचं नियोजन कसं केलं जातं असा प्रश्नही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे उपस्थित केला.
धुक्यामुळं सामना रद्द होण्याची पहिलीच वेळ : आतापर्यंत अनेक कारणांमुळं क्रिकेट सामने रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र, टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दाट धुक्यामुळं सामना रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. धुक्यामुळं नाणेफेक देखील रद्द करण्यात आली. लखनऊच्या एकाना स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथ्या टी-20 सामन्यात प्रेक्षकांनी सामना सुरु होण्याची साडेतीन तास वाट पाहिली, परंतु नंतर त्यांची निराशा झाली. पंचांनी सहा वेळा मैदानाची पाहणी केली परंतु सामना सुरु ठेवण्याचा धाडसी निर्णय घेऊ शकले नाहीत. अखेर त्यांनी रात्री 9:30 वाजता सामना रद्द घोषित केला.
