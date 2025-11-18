"परफॉर्मन्सशिवाय पर्याय नाही, चांगलं खेळा एमसीए तुमच्या पाठिशी", अजिंक्य नाईकांचा खेळाडूंना सल्ला
Published : November 18, 2025 at 8:15 PM IST
मुंबई : मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) ही क्रिकेटमधील संघटना भारतात प्रसिद्ध आहे. या संघटनेला मोठी परंपरा आणि इतिहास आहे. एमसीएची नुकतीच त्रिवार्षिक निवडणूक पार पडली. ही निवडणूक अत्यंत रंगतदार आणि चुरशीची झाली. यात राजकीय नेत्यांनी सहभाग घेतल्यामुळं या निवडणुकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं होतं. दरम्यान, या निवडणुकीत अजिंक्य नाईक यांची बिनविरोध म्हणून अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. अजिंक्य नाईक हे दुसऱ्यांदा एमसीएच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत. अशातच एमसीएमध्ये निवडणूक कशाप्रकारे पार पडली? सध्या एमसीएसमोर कोणती आव्हानं आहेत? पुढील काळात एमसीएची वाटचाल कशाप्रकारे राहणार? आणि खेळाडूंसाठी कोणते उपक्रम राबवले जाणार? याविषयी 'ईटीव्ही भारत'नं अजिंक्य नाईक यांच्यासोबत केलेली बातचीत...
खेळाडूंसाठी क्रिकेट अॅकॅडमी उभारण्याचा प्रयत्न : नवोदित खेळाडूंसाठी कोणकोणते उपक्रम राबवणार?, असा सवाल अजिंक्य नाईक यांना विचारला असता, ते म्हणाले, "मुंबईत सध्या वानखेडे स्टेडियम आहे. बीकेसीमध्ये मैदान आहे. परंतु जे उपनगरात राहणारे खेळाडू आहेत. त्यांचा येण्या-जाण्याचा वेळ वाचावा, यासाठी ठाणे-कळवामध्ये क्रिकेट अॅकॅडमी उभारण्याचा एमसीएचा प्रयत्न आहे. जर ही अॅकॅडमी झाली तर उपनगरातील खेळाडूंना मुंबईत येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसंच खेळाडूंचा प्रवासाचा वेळ वाचेल. आणि खेळाडूंना जवळच मैदान उपलब्ध होईल. परिणामी खेळाडूंना खेळावर अधिक लक्ष देता येईल. यामुळं चांगले खेळाडू निर्माण होतील. तसंच भारतात शोधूनही असे कोणी सापडणार नाही, ज्याला क्रिकेट आवडतं नाही किंवा तो क्रिकेट खेळत नाही. म्हणून आम्ही एमसीएच्या माध्यमातून खेळाडू अधिकाधिक चांगले निर्माण व्हावे, यासाठी आम्ही अधिक काम करणार आणि विविध उपक्रम राबवणार आहोत," असं अजिंक्य नाईक यांनी सांगितलं.
सरकारकडून मैदानासाठी प्रयत्न होत असेल, तर... : "मुंबईतील अनेक मोठी मैदान आहेत. जी खूप जुनी आहेत. ती मैदानं टिकवण्यासाठी एमसीएचा प्रयत्न असणार आहे. मुंबईत आझाद मैदान असेल किंवा ओव्हल मैदान असेल, याच मैदानावर खेळून सचिन तेंडुलकर, सुनील गावस्कर सर, दिलीप वेंगसकर सर इत्यादी खेळाडू निर्माण झाले आहेत. त्यामुळं खेळाडूंसाठी अनेक उपक्रम राबवत असताना, खेळाडूंसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील चांगलं उभारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तसंच मुंबईत चांगलं आणि नवीन मैदान तयार व्हावं, यासाठी आम्ही एमसीएकडून मुख्यमंत्र्यांना पत्रही पाठवलं आहे. मुंबईत जर सरकारकडून मैदानासाठी प्रयत्न होत असेल, तर त्याला एमसीएकडून सहकार्य आणि नक्कीच पाठिंबा असेल," अशी माहिती अजिंक्य नाईक यांनी दिली.
एमसीएमध्ये सुद्धा प्रशासन खडूस झालं पाहिजे : दरम्यान, एमसीएच्या अध्यक्षपदी तुमची बिनविरोध निवड झाली असली तरी ही निवड न्यायव्यवस्थेच्या अधीन असेल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे, असा प्रश्न अजिंक्य नाईक यांना विचारला असता, "बघा माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. कुठंही आतापर्यंत नकारात्मक घटना घडली नाही. शेवटी तुम्ही चांगलं काम करताना काही लोकांना ते आवडत नसतं. ते थांबवण्याचा त्यांच्याकडून प्रयत्न होत असतो. माझा क्रिकेटमधील छोटा कार्यकर्ता म्हणून जो अनुभव आहे. त्याचा उपयोग एमसीएसाठी करण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबई क्रिकेटला इतिहास आहे. क्रिकेट खेळताना सुद्धा मैदानावर जसे खेळाडू खडूस म्हणून ओळखले जातात. तसंच एमसीएमध्ये प्रशासन सुद्धा खडूस निर्माण झालं पाहिजे," असं स्पष्टपणे अजिंक्य नाईक यांनी सांगितलं.
खेळाडूंना परफॉर्मन्सशिवाय पर्याय नाही : एमसीएकडून क्रिकेटमधील पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठात सुरू करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला होता. याबाबत सध्या काय परिस्थिती आहे? असा सवाल अजिंक्य नाईक यांना विचारण्यात आला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "हा क्रिकेटविषयी अभ्यासक्रम आहे. त्यामुळं त्याविषयी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. पुढील काळात एमसीए आणि मुंबई विद्यापीठाच्या संयुक्त सहभागातून हा अभ्यासक्रम सुरु होईल. तसंच खेळाडूंना परफॉर्मन्सशिवाय पर्याय नाही. नवीन खेळाडूंसाठी मी हे सांगेन की, तुम्ही मेहनत करा... परिश्रम करा... परफॉर्मन्सशिवाय पर्याय नाही. महिला किंवा पुरुष खेळाडू असो त्यांच्यासाठी नवनवीन उपक्रम राबवणे. त्यांना चांगलं प्रशिक्षण देणं ही असोसिएशनची जबाबदारी आहे. खेळाडूंनी चांगला परफॉर्मन्स केला तर त्यांच्या करिअरची, सिक्युरिटीची जबाबदारी ही एमसीएची असेल. त्यामुळं खेळाडूंनी चांगला परफॉर्मन्स करावा," असं अजिंक्य नाईक यांनी सांगितलं.
याआधीही राजकारण्यांचा एमसीएमध्ये सहभाग, पण... : दरम्यान, एमसीएच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत राजकारण्यांनी सहभाग घेतला, त्यामुळं निवडणुकीला विशेष महत्व प्राप्त झाले. एमसीएमध्ये माजी क्रिकेटपटू, क्रिकेटतज्ज्ञ आणि क्रिकेटशी संबंध असणाऱ्या लोकांनी यात सहभाग घ्यावा, असं म्हणत राजकारण्यांच्या सहभागावरुन क्रिकेटप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केल्याचं दिसून आलं. यावर बोलताना अजिंक्य नाईक म्हणाले की, "याआधीही राजकारण्यांनी एमसीएमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. पण राजकारण्यांकडून जर असोसिएशनला बेनिफिट मिळत असेल, तर त्यात वाईट काय आहे. विविध क्षेत्रातील लोकांचा एमसीएमध्ये यापूर्वी सहभाग राहिला आहे. आता ही विविध क्षेत्रातील चांगली लोकांनी यावं. क्रिकेटचे जर चांगलं होत असेल तर यात कोणाचंही दुमत नसावं. शेवटी राजकारणी सुद्धा मुंबई, महाराष्ट्र आणि या देशातीलच आहेत. तो कुठल्याही पक्षाचा असेल तर तो झेंडा बाहेर ठेवून येतो. पण क्रिकेटसाठी व्हिजन असेल. त्यांच्याकडून इनपुट मिळत असेल तर चांगली गोष्ट आहे. शेवटी ती पण माणसं आहेत. असोसिएशनला त्यांचे बेनिफिट आणि कॉन्ट्रीब्यूशन महत्त्वाचं आहे," असं अजिंक्य नाईक यांनी सांगितलं.
