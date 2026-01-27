महाराष्ट्र ओपन कॅरम चॅलेंजर्स ट्रॉफी स्पर्धा मुंबईत रंगणार; राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय महिला खेळाडूंचा सहभाग
स्पर्धेतील विजेत्या महिला खेळाडूंना रोख बक्षिसांसह चषक आणि प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत.
Published : January 27, 2026 at 8:35 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेली तिसरी महाराष्ट्र ओपन कॅरम चॅलेंजर्स ट्रॉफी 2025-26 ही स्पर्धा यंदा महिला खेळाडूंना विशेष केंद्रस्थानी ठेवणारी ठरणार आहे. 29 व 30 जानेवारी 2026 रोजी दादर येथील हॉलमध्ये ही स्पर्धा पार पडणार असून, देशभरातील तसंच परदेशातील 55 महिला कॅरमपटूसह 500 खेळाडू या स्पर्धेत आपले कौशल्य दाखवणार आहेत.
स्पर्धेला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप लाभणार : या स्पर्धेत पुरुष व महिला दोन्ही गटांचा समावेश असला, तरी महिलांच्या सहभागासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे. महिला खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र पारितोषिके, बक्षिसांची रक्कम आणि सन्मान देण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. तसंच महाराष्ट्रासह दिल्ली, बंगाल, गोवा, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगणा आदी राज्यांतील महिला खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. विशेष म्हणजे, कॅनडा व श्रीलंका येथील महिला कॅरमपटूंचाही सहभाग अपेक्षित आहे, त्यामुळं स्पर्धेला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप लाभणार आहे.
खेळाडूंना उत्तम सुविधा दिल्या जाणार : स्पर्धेतील विजेत्या महिला खेळाडूंना रोख बक्षिसांसह चषक आणि प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. याशिवाय, उपांत्य व पूर्वफेरीपर्यंत पोहोचणाऱ्या महिला खेळाडूंनाही रोख बक्षिसे देऊन त्यांचा सन्मान केला जाणार आहे. त्यामुळं नवोदित आणि अनुभवी महिला खेळाडूंना मोठे व्यासपीठ मिळणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, इंडियन ऑइल, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आदी नामांकित संस्थांचे सहकार्य लाभलं आहे. स्पर्धेसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कॅरम बोर्ड आणि साहित्य वापरण्यात येणार असून, खेळाडूंना उत्तम सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
आयोजकांचं म्हणणं काय? : महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनचे अध्यक्ष जितेंद्र शाह आणि कार्याध्यक्ष भारत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी संपूर्ण कार्यकारिणी प्रयत्नशील आहे. महिला खेळाडूंना अधिक संधी, ओळख आणि आत्मविश्वास मिळावा, हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश असल्याचं आयोजकांनी स्पष्ट केलं आहे. ही स्पर्धा म्हणजे महिला कॅरमपटूंना राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढं जाण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे.
हेही वाचा :