'पाकिस्तान या पैशाचा वापर भारतावर...'; अबरार प्रकरणावर कथाकार अनिरुद्धाचार्य संतापले
'द हंड्रेड' या इंग्लिश फ्रँचायझी क्रिकेट लीगसाठी सनरायझर्स लीड्स संघात पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदचा समावेश करण्यावरुन सुरु असलेला वाद अजूनही सुरुच आहे.
Published : March 13, 2026 at 3:43 PM IST
नवी दिल्ली The Hundred Controversy : 'द हंड्रेड' या इंग्लिश फ्रँचायझी क्रिकेट लीगसाठी सनरायझर्स लीड्स संघात पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदचा समावेश करण्यावरुन सुरु असलेला वाद अजूनही सुरुच आहे. ही फ्रँचायझी आयपीएलच्या सनरायझर्स हैदराबादशी संलग्न आहे, ज्याची मालकी काव्या मारन यांच्याकडे आहे. या निर्णयामुळं सोशल मीडियावर निदर्शनं सुरु झाली आहेत, काही वापरकर्त्यांनी सनरायझर्स लीड्सवर बहिष्कार टाकण्याची मागणीही केली आहे. आता, प्रसिद्ध कथाकार अनिरुद्धाचार्य यांनीही या मुद्द्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की भारतीय खेळाडूंना प्राधान्य दिलं पाहिजे आणि देशाचा पैसा देशातच राहिला पाहिजे.
काय म्हणाले अनिरुद्धाचार्य : अनिरुद्धाचार्य म्हणाले, "भारतीय क्रिकेटपटूंना खरेदी केलं पाहिजे. यामुळं भारतीय रुपया मजबूत होईल. भारतातील काही लोक पाकिस्तानवर इतकं प्रेम का करतात हे समजण्यासारखं नाही. ते भारतीय खेळाडूंना संधी का देत नाहीत? जर आपण पाकिस्तानी खेळाडूंवर आपले पैसे खर्च केले तर ते पैसे पाकिस्तानला जातील आणि ते पैसे भारताविरुद्ध क्षेपणास्त्रं डागण्यासाठी वापरले जातील."
Indore, Madhya Pradesh: On Kavya Maran's Sunrisers Leeds picking Pakistani spinner Abrar Ahmed in The Hundred league, Katha Vachak Aniruddhacharya says, " indian cricketers should be bought. india's money should remain in india. now with that same money, pakistan will fire… pic.twitter.com/U5ibpIcqh4— IANS (@ians_india) March 13, 2026
सनरायझर्स लीड्सचं एक्स अकाउंट निलंबित : इंग्लंडच्या लोकप्रिय लीग 'द हंड्रेड' च्या लिलावात पाकिस्तानी खेळाडू अब्रार अहमदला खरेदी केल्यानंतर टीकेचा सामना करणाऱ्या सनरायझर्स लीड्स या फ्रँचायझीच्या सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित करण्यात आलं आहे. प्लॅटफॉर्मनं याचं स्पष्ट कारण दिलेलं नाही. एक्स सामान्यतः त्याच्या नियमांचं उल्लंघन करणारी अकाउंट निलंबित करतो.
सनरायझर्सनं अब्रारला केलं खरेदी : अबरार हा 'द हंड्रेड' मध्ये भारतीय मालकीच्या संघानं खरेदी केलेला पहिला पाकिस्तानी खेळाडू आहे. फ्रँचायझीनं त्याला अंदाजे ₹2.3 कोटी मध्ये खरेदी केलं. या निर्णयामुळं सनरायझर्स फ्रँचायझीला भारतातील क्रिकेट चाहत्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. चाहत्यांचं म्हणणं आहे की टीम मालक काव्या मारनचा पाकिस्तानी खेळाडू घेण्याचा निर्णय राष्ट्रीय भावनांविरुद्ध आहे.
