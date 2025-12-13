ETV Bharat / sports

भारताचा पहिला WWE सुपरस्टार 'द ग्रेट खली' 8 वर्षांनी रिंगमध्ये परतणार; कधी आणि कोणाविरुद्ध भिडणार?

WWE चा पहिला भारतीय सुपरस्टार द ग्रेट खली जानेवारी 2026 मध्ये आठ वर्षांनी रिंगमध्ये परतणार आहे.

The Great Khali Return to The Ring
द ग्रेट खली (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 10:05 AM IST

नवी दिल्ली The Great Khali Return to The Ring : WWE चा पहिला भारतीय सुपरस्टार, द ग्रेट खली, आठ वर्षांच्या दीर्घ विश्रांतीनंतर रिंगमध्ये परतणार आहे. त्यानं 2006 मध्ये WWE च्या जजमेंट डे इथं पदार्पण केलं आणि त्याच्या पहिल्या सामन्यात अंडरटेकरला हरवून खळबळ उडवून दिली होती. 7 फूट 1 इंच उंचीच्या या कुस्तीपटूनं 2007 मध्ये WWE वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिप जिंकली. आता आठ वर्षांनंतर द ग्रेट खली पुन्हा रिंगमध्ये परतणार असल्यानं चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.

कसा होता द ग्रेट खलीचा WWE मधील प्रवास? : भारताचा पहिला सुपरस्टार, द ग्रेट खलीचा WWE मधील एक प्रभावी प्रवास होता. WWE मधील त्याच्या पहिल्याच सामन्यात तो WWE मध्ये चर्चेत आला आणि रेसलमेनिया 23 मध्ये त्यानं केनला हरवलं. त्यानंतर तो तत्कालीन वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियन जॉन सीनाशी सामना करत होता. द ग्रेट खलीनं जून 2007 मध्ये रॉ वर 20 जणांचा बॅटल रॉयल सामना जिंकून त्याची पहिली आणि एकमेव वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिप जिंकली, परंतु त्यानं फक्त तीन महिने हे जेतेपद राखलं. त्याच्या WWE कारकिर्दीत, खलीनं पंजाबी प्लेबॉय सारख्या विनोदी पात्रांचीही भूमिका साकारली. WWE सोबतचा त्याचा करार नोव्हेंबर 2014 मध्ये संपला, त्यानंतर तो कंपनीला सोडून गेला.

द ग्रेट खलीनं केली CWE ची स्थापना : WWE सोडल्यानंतर, द ग्रेट खलीनं भारतात प्रो-रेसलिंगला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आणि या दृष्टिकोनातून, त्यानं 2015 मध्ये कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट (CWE) ची स्थापना केली. पंजाबमधील जालंधर इथं असलेल्या CWE अकादमीनं WWE ची पहिली भारतीय महिला कुस्तीगीर कविता देवी आणि दिलशेर शंकी यांच्यासह असंख्य प्रतिभांना जन्म दिला आहे, या दोघीही WWE मध्ये स्वतःला स्थापित करत आहेत. 2021 मध्ये, द ग्रेट खलीचा WWE हॉल ऑफ फेममध्ये समावेश करण्यात आला.

द ग्रेट खलीनं केली पुनरागमनाची घोषणा : द ग्रेट खली शेवटच्या वेळी 2018 मध्ये WWE च्या ग्रेटेस्ट रॉयल रंबलमध्ये लढताना दिसला होता. आता, त्याच्या अकादमी, CWE नं सोशल मीडियावर त्याच्या इन-रिंग पुनरागमनाची घोषणा केली आहे. द ग्रेट खली जानेवारी 2026 मध्ये CWE मध्ये परतेल, त्याचा सामना पार्कर बोर्डोशी होईल, ज्यानं WWE आणि AEW दोन्हीसाठी कुस्ती खेळली आहे. द ग्रेट खली आणि पार्कर बोर्डो यांच्यातील हा सामना भारतीय कुस्ती चाहत्यांसाठी खूप उत्साहाचा ठरेल.

THE GREAT KHALI RETURN TO THE RING

