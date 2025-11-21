ETV Bharat / sports

AUS vs ENG 1st Ashes Test Day 1 Live: मिचेल स्टार्कचा गोलंदाजीत कहर; पहिल्या तासात इंग्लंडनं गमावल्या 3 विकेट

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील 2025-26 च्या अ‍ॅशेस मालिकेतील पहिला कसोटी सामना आजपासून सुरु झाला आहे. सामन्यात इंग्लंड प्रथम फलंदाजी करत आहे.

Australia vs England 1st Ashes Test Day 1 Live
मिचेल स्टार्कचा गोलंदाजीत कहर (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 9:24 AM IST

3 Min Read
पर्थ Australia vs England 1st Ashes Test Day 1 Live : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील 2025-26 च्या अ‍ॅशेस मालिकेतील पहिला कसोटी सामना आजपासून सुरु झाला आहे. इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सनं सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सामन्यात इंग्लंडची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. अवघ्या 50 धावांत त्यांचे तीन फलंदाज बाद झाले आहेत. सध्या इंग्लंडकडून ओली पोप आणि हॅरी ब्रूक खेळत असून त्यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे.

स्टार्कनं घेतल्या तीन विकेट : अ‍ॅशेस मालिकेच्या पहिल्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांनी इंग्लंडच्या डावात धुमाकूळ घातला. मिचेल स्टार्कनं पहिल्याच षटकाच्या सहाव्या चेंडूवर जॅक क्रॉलीला बाद करुन ऑस्ट्रेलियाला जोरदार सुरुवात करुन दिली. त्याचा झेल उस्मान ख्वाजानं स्लिपमध्ये घेतला. त्यानंतर स्टार्कनं पुन्हा एकदा बेन डकेटला बाद करुन आपली जादू दाखवली. डकेटनं 20 चेंडूत 21 धावा काढल्या आणि बाद झाला. स्टार्कनं थोड्याच वेळात तिसऱ्या स्लिपवर जो रुटला मार्नस लाबुशेनकर्वी झेलबाद केलं. स्टार्कनं डावाच्या पहिल्याच तासात अव्वल तीन फलंदाजांना बाद करुन इंग्लंडचं कंबरडं मोडलं.

इंग्लंडकडून चार वेगवान गोलंदाज मैदानात : पॅट कमिन्स दुखापतीमुळं पहिल्या कसोटीतून बाहेर पडला आहे, त्यामुळं स्टीव्ह स्मिथ कांगारु संघाचं नेतृत्व करत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जेक वेदरल्ड आणि ब्रेंडन डॉगेट या दोन खेळाडूंनी पदार्पण केलं. तर या सामन्यात इंग्लंडनं चार वेगवान गोलंदाजांना मैदानात उतरवलं असून शोएब बशीर 12 जणांच्या संघात असला तरी त्याला संघात स्थान मिळालं नाही.

अ‍ॅशेसमध्ये कोणाचा वरचष्मा : ऑस्ट्रेलियानं 2017-18 पासून अ‍ॅशेस जिंकलं आहे. इंग्लंडनं शेवटची अ‍ॅशेस मालिका 2015 मध्ये जिंकली होती. इंग्लंडनं शेवटचा ऑस्ट्रेलिया दौरा केला होता तेव्हा त्यांना 0-4 असा पराभव पत्करावा लागला होता. खरं तर, 2010-11 नंतर इंग्लंड संघानं ऑस्ट्रेलियन भूमीवर अ‍ॅशेस मालिका जिंकलेली नाही. दोघांमधील शेवटची मालिका 2023 मध्ये इंग्लंडमध्ये झाली होती, जी 2-2 अशी बरोबरीत संपली.

74वी अ‍ॅशेस मालिका : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडमधील ही 74वी अ‍ॅशेस मालिका आहे. ऑस्ट्रेलियानं 73 मालिकांपैकी 34 मालिका जिंकल्या आहेत, तर इंग्लंडनं 32 मालिका जिंकल्या आहेत. सात मालिका अनिर्णित राहिल्या. ऑस्ट्रेलियात खेळल्या गेलेल्या 36 मालिकांपैकी यजमान संघानं 20 मालिका जिंकल्या आहेत, तर इंग्लंडनं 14 मालिका जिंकल्या आहेत. गेल्या पाच मालिकांमध्ये ऑस्ट्रेलियानं दोन आणि इंग्लंडनं एक मालिका जिंकली आहे, ज्यामध्ये दोन मालिका अनिर्णित राहिल्या आहेत. अ‍ॅशेसमध्ये सर्वाधिक धावा (5028) करण्याचा विक्रम डॉन ब्रॅडमन यांच्या नावावर आहे. शेन वॉर्न 195 विकेट्ससह सर्वात यशस्वी गोलंदाज आहे.

इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान किती कसोटी सामने खेळले गेले : आतापर्यंत ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड दरम्यान 361 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. या काळात ऑस्ट्रेलियन संघानं 152 सामने जिंकले आहेत, तर इंग्लंडनं 112 सामने जिंकले आहेत. 97 कसोटी सामने अनिर्णित राहिले. याचा अर्थ असा की आकडेवारीत ऑस्ट्रेलियन संघाचा वरचष्मा आहे. इंग्लंडनं ऑप्टस स्टेडियमवर कधीही एकही कसोटी सामना खेळलेला नाही. दरम्यान, या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाचा उत्कृष्ट विक्रम आहे. ऑस्ट्रेलियानं या मैदानावर पाच कसोटी सामने खेळले आहेत, ज्यात चार जिंकले आहेत आणि एक हरला आहे.

सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियाची प्लेइंग 11 : उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव्ह स्मिथ (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, कॅमेरॉन ग्रीन, अ‍ॅलेक्स केरी (यष्टीरक्षक), मिचेल स्टार्क, नॅथन लायन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलँड

सामन्यासाठी इंग्लंडची प्लेइंग 11 : बेन डकेट, झॅक क्रॉली, ऑली पोप, जो रूट, हॅरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कर्णधार), जेमी स्मिथ (यष्टीरक्षक), गस अ‍ॅटकिन्सन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वूड

अ‍ॅशेस मालिकेचं वेळापत्रक (2025-26) :

  • पहिला कसोटी सामना: 21 ते 25 नोव्हेंबर, पर्थ स्टेडियम
  • दुसरा कसोटी सामना: 4 ते 8 डिसेंबर, गाब्बा, ब्रिस्बेन (D/N)
  • तिसरा कसोटी सामना: 17 ते 21 डिसेंबर, अ‍ॅडलेड ओव्हल
  • चौथा कसोटी सामना: 26 ते 30 डिसेंबर, एमसीजी, मेलबर्न
  • पाचवा कसोटी सामना: 4 ते 8 जानेवारी, एससीजी, सिडनी

