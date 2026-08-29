थरारक सामन्यानं आशिया चषकाची सुरुवात! अटीतटीच्या मॅचमध्ये थायलंडनं हाँगकाँगला हपवलं
महिला आशिया कप 2026 ला 28 ऑगस्ट रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सुरुवात झाली. हंगामातील पहिला सामना थायलंड आणि हाँगकाँग महिला क्रिकेट संघात खेळला गेला.
Published : August 29, 2026 at 10:59 AM IST
दुबई Women's Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 ला 28 ऑगस्ट रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सुरुवात झाली. या हंगामातील पहिला सामना थायलंड आणि हाँगकाँग महिला क्रिकेट संघात खेळला गेला. थायलंडनं या सामन्यात सहा धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. 121 धावांचं लक्ष्य ठेवून, हाँगकाँगला 20 षटकांत 7 गडी गमावून केवळ 114 धावा करता आल्या आणि ते सहा धावांनी सामना हरले. हाँगकाँग महिला संघाविरुद्ध थायलंडचा हा आठवा विजय आहे. आशिया कपमध्ये आज श्रीलंका आणि युएई यांच्यात सामना खेळला जाईल.
Thailand get past Hong Kong, China in a contest that went until the very end in the Asia Cup opener 👏— ICC (@ICC) August 28, 2026
📸: @ACCMedia1
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शेवटच्या षटकांमध्ये हाँगकाँगचे फलंदाज कोसळले : थायलंडनं दिलेल्या 121 धावांचा पाठलाग करताना, हाँगकाँगची सुरुवात खराब झाली आणि मारिको हिल केवळ एका धावेवर बाद झाली. त्यानंतर केरी चॅन आणि यास्मिन दासवानी यांनी प्रत्येकी 28 धावा करुन डाव सावरला. हाँगकाँगला शेवटच्या पाच षटकांत विजयासाठी 37 धावांची गरज होती आणि त्यांच्या सहा गडी शिल्लक होते. मात्र, थायलंडच्या गोलंदाजांनी शेवटच्या पाच षटकांत उत्कृष्ट गोलंदाजी करत हाँगकाँगला 20 षटकांत सात गडी गमावून 114 धावांवर रोखलं. अशाप्रकारे थायलंडनं हा रोमांचक सामना जिंकला. थायलंडकडून ओनिचा कामचोम्फूनं तीन, फनिता मायानं दोन, तर थिपचा पुत्थावोंग आणि सुलीपोर्न लाओमी यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
Thailand’s spin attack has once again bailed them out after a below-par total ~ handing them a winning start to the tournament. Hong Kong, China will be disappointed to not get over the line after being in control for substantial parts of the game! #DPWorldWomensAsiaCup2026 pic.twitter.com/zepuoeY8sd— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) August 28, 2026
नारुमोल चायवाईनं शानदार खेळी : तत्पुर्वी हाँगकाँगनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना थायलंडनं 20 षटकांत नऊ गडी गमावून 120 धावा केल्या. कर्णधार नारुमोल चायवाईनं संघासाठी सर्वाधिक 43 धावा केल्या. तिनं आपल्या 31 चेंडूंच्या खेळीत चार चौकार आणि दोन षटकार मारले. याशिवाय, यष्टीरक्षक फलंदाज नन्नपत कोनचारोएनकाईनं 27 धावा, फनिता मायानं 19 धावा आणि अफिसारा सुवानचोनराथीनं 11 धावांचं योगदान दिलं. या 4 खेळाडूंव्यतिरिक्त, थायलंडचा दुसरा कोणताही फलंदाज दुहेरी आकडाही गाठू शकला नाही. हाँगकाँगकडून, मरीना लॅम्पलूनं अत्यंत काटकसरीनं गोलंदाजी करत 4 षटकांत केवळ 11 धावा देऊन 4 बळी घेतले. दरम्यान, मेई वाई सिउनं 3 बळी आणि कॅरी चॅननं 2 बळी घेतले. नरुमोल चायवाईला तिच्या खेळीसाठी सामनावीर पुरस्कार मिळाला.
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