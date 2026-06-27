TG20: नलगोंडाचा वारंगलवर मोठा विजय तर थरारक सामन्यात खम्ममविरुद्ध करीमनगर पराभूत
शुक्रवारी (26 जून), हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सुरु असलेल्या TG20 क्रिकेट लीगच्या सहाव्या दिवशी, खम्मम एसेसनं 8 धावांनी विजय मिळवला.
Published : June 27, 2026 at 11:08 AM IST
TG20 League : शुक्रवारी (26 जून), हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सुरु असलेल्या TG20 क्रिकेट लीगच्या सहाव्या दिवशी, खम्मम एसेसनं करीमनगर डायमंड्सविरुद्धच्या एका मोठ्या धावसंख्येच्या आणि रोमांचक सामन्यात 8 धावांनी विजय मिळवला. सामना शेवटच्या षटकापर्यंत रंगला. मिकिल जैस्वाल आणि के. हिमातेजा यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर एसेसनं 213/6 अशी धावसंख्या उभारली. त्यानंतर कर्णधार सी. व्ही. मिलिंदनं 4/21 अशी सामना जिंकून देणारी गोलंदाजी करत करीमनगर डायमंड्सला 20 षटकांत 205/9 धावांवर रोखलं आणि एसेसला 8 धावांनी संस्मरणीय विजय मिळवून दिला.
Anvita Khammam Aces hold their nerves to win a nail-biter!— tg20official (@tg20official) June 26, 2026
This contest swumg like a pendulum, but the Aces were the calmer of the two sides, holding their nerves to win an absolute belterrrrrr. 🥵#AKAvKD #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/wbqmJ87f1Z
एसेस संघानं उभारली भक्कम धावसंख्या : अन्विता खम्मम एसेसकडून के. हिमातेजानं 33 चेंडूंमध्ये 56 धावा केल्या आणि जी. साई कृष्णा रेड्डीसोबत मिळून केवळ 48 चेंडूंमध्ये 99 धावांची सामना फिरवणारी भागीदारी केली. साई कृष्णानं 43 धावा केल्या. दरम्यान, मिकाइल जैस्वालच्या 34 चेंडूंतील नाबाद 64 धावांच्या खेळीमुळं, ज्यात चार चौकार आणि सहा षटकारांचा समावेश होता, एसेस संघानं 213 धावांची भक्कम धावसंख्या उभारली. डायमंड्स संघाकडून हरीश ठाकूरनं तीन बळी आणि रथलवत दिनेशनं एक बळी घेतला.
शेवटच्या षटकाचा थरार : प्रत्युत्तरात, डायमंड्स संघाची सुरुवात अत्यंत खराब झाली आणि त्यांची धावसंख्या 28/3 अशी झाली. संघ अडचणीत असतानाच, सात्विक रेड्डीनं जोरदार प्रतिहल्ला चढवला. त्यानं पाचव्या षटकात सलग चार षटकार ठोकून 28 धावा केल्या. सात्विकनं अवघ्या 16 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, जे TG20 च्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतक ठरलं. शेवटच्या षटकात 17 धावांची गरज असताना, शुभमनं पहिल्या दोन चेंडूंवर सलग चौकार मारुन संघाच्या आशा जिवंत ठेवल्या. मात्र, महेश विप्परलानं उल्लेखनीय संयम दाखवत, उर्वरित चार चेंडूंवर केवळ चार धावा दिल्या आणि आठ धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. शुभम शर्मा 53 धावांवर नाबाद राहिला, तर सी.व्ही. मिलिंद 21 धावांत 4 बळी घेत सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला.
Anurag Nalgonda Knight blaze away to a 9️⃣1️⃣-run win! 🤯— tg20official (@tg20official) June 26, 2026
260 proved to be too much to handle for the Warriors, who fell well short of the target, giving a Knights a BIG win and HUGE boost to their Net Run Rate! 📈#ANKvWW #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/cgBN09TJ0J
नलगोंडा विरुद्ध वारंगल सामन्यात नलगोंडा नाइट्सचा प्रभावी विजय : दिवसाच्या पहिल्या सामन्यात, अनुराग नलगोंडा नाइट्सनं TG20 लीगमध्ये आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला. त्यांनी वारंगल वॉरियर्सवर 91 धावांच्या मोठ्या फरकानं विजय मिळवला. नलगोंडानं दिलेल्या 260 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, वारंगलचा संघ 14 षटकांत 168 धावांवर सर्वबाद झाला. फक्त कर्णधार पेराला अमन राव (46 धावा, 15 चेंडू) आणि मुरुगन अभिषेक (44 धावा) यांनीच उल्लेखनीय योगदान दिलं. नलगोंडाच्या गोलंदाजांमध्ये, निशांत आणि वरुण गौड यांनी प्रत्येकी 3 बळी, अनिकेत रेड्डीनं 2 बळी, तर अरफाझ आणि दिवेश सिंग यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.
तत्पुर्वी नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, गौरव आणि नितीश रेड्डी यांनी नलगोंडासाठी शानदार फलंदाजी केली. दोघांनीही अर्धशतकं झळकावली. या जोडीनं दुसऱ्या विकेटसाठी अवघ्या 65 चेंडूंमध्ये 142 धावा जोडल्या. गौरव (34 चेंडूंमध्ये 81 धावा) 11.4 व्या षटकात मुदस्सिरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला, आणि नितीश (41 चेंडूंमध्ये 80 धावा) 15.1 व्या षटकात धावबाद झाला. अशाप्रकारे, या दोन्ही प्रस्थापित फलंदाजांची शतकं हुकली. अखेरीस, राहुल (31 धावा, 18 चेंडू) आणि अरफाझ यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. दिवेश सिंगनंही वेगानं धावा करुन संघाची धावसंख्या 250 च्या पुढं नेली.
27 जून रोजी खेळले जाणारे सामने -
- मेडक विरुद्ध हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स - दुपारी 2:15 वाजता
- पालमुरु विरुद्ध रंगारेड्डी - सायंकाळी 7:15 वाजता
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