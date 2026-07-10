TG20 लीग: हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सची अंतिम फेरीत धडक, करीमनगर डायमंड्सचा पराभव
'क्वालिफायर 2' सामन्यात हैदराबाद ई चॅम्पियन्सने करीमनगर डायमंड्सचा पराभव करून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले.
Published : July 10, 2026 at 10:47 PM IST
हैदराबाद : TG20 लीगच्या अत्यंत महत्त्वाच्या 'क्वालिफायर 2' सामन्यात हैदराबाद ई चॅम्पियन्सने करीमनगर डायमंड्सचा पराभव करून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. आता रविवारी 12 जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात त्यांचा सामना अन्विता खम्मम एसेसशी होणार आहे. शुक्रवारी 10 जुलै रोजी राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (उप्पल, हैदराबाद) येथे झालेल्या या रोमांचक सामन्यात करीमनगर डायमंड्सने प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 20 षटकांत 7 गडी गमावून 157 धावा केल्या. या आव्हानाचा पाठलाग करताना हैदराबाद ई चॅम्पियन्सने उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि केवळ 15.3 षटकांत आणि 2 गडी गमावून विजयाचे लक्ष्य गाठले.
हैदराबाद ई-चॅम्पियन्ससाठी कर्णधार अभिरथ रेड्डीने शानदार खेळी केली; त्याने 49 चेंडूंत सर्वाधिक 82 धावा (7 चौकार आणि 5 षटकारांसह) केल्या, तर साई विकास रेड्डीने 45 धावांचे योगदान दिले. वैष्णव रेड्डी 12 चेंडूंत 25 धावा करून नाबाद राहिला. तत्पूर्वी करीमनगर संघाने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यांची सुरुवात खराब झाली; कर्णधार तन्मय अग्रवाल अवघ्या 10 धावांवर अश्विनचा बळी ठरला. त्यानंतर सात्विक रेड्डी (21 चेंडूंत 28 धावा) आणि राहुल राधेश यांनी डावाला गती दिली. मधल्या फळीत एच. के. सिंहाने जबाबदारीने खेळत 31 चेंडूंत 38 धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन शानदार षटकारांचा समावेश होता.
अंतिम षटकांमध्ये शुभम शर्माने आक्रमक फलंदाजी केली आणि 18 चेंडूंत 31 धावांची नाबाद खेळी साकारली; यात एक चौकार आणि दोन उत्तुंग षटकारांचा समावेश होता. नारायण तेजाने 9 धावांचे, तर चंदन साहनीने 7 धावांचे योगदान दिले. अशा प्रकारे करीमनगर डायमंड्सने हैदराबाद ई-चॅम्पियन्ससमोर 158 धावांचे लक्ष्य ठेवले. हैदराबाद ई-चॅम्पियन्ससाठी अजय देव गौडने प्रभावी गोलंदाजी केली; त्याने आपल्या 4 षटकांत 24 धावा देत 2 महत्त्वाचे बळी घेतले. त्याच वेळी षण्मुख अश्विनने 4 षटकांच्या स्पेलमध्ये 22 धावा देत 2 गडी बाद केले. प्रणव वर्माने 32 धावांत 2 गडी टिपले. याव्यतिरिक्त अखिल राठोडने 1 बळी घेतला.