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TG20 लीग | 'हैदराबाद ई चॅम्पियन्स'ची विजयासह सुरुवात; 'पालमुरू स्ट्रायकर्स'चा उडवला धुव्वा

'हैदराबाद ई चॅम्पियन्स'नं अष्टपैलू कामगिरी करत 'पालमुरू स्ट्रायकर्स'चा सात गडी राखून पराभव करत आपला पहिला विजय नोंदवला.

TG20 LEAGUE
'हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स'चे खेळाडू खेळताना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 7:59 PM IST

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हैदराबाद : हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनच्या 'श्रीनिधी युनिव्हर्सिटी टीजी-20' (TG20) स्पर्धेतील चौथा सामना मंगळवारी (दि.23) हैदराबादमधील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनं पालमुरू स्ट्रायकर्सचा 7 गडी राखून पराभव करत आपल्या मोहिमेची यशस्वी सुरुवात केली. 'ई-चॅम्पियन्स'साठी अजय देव गौडनं 21 धावांत 4 विकेट घेत उत्कृष्ट कामगिरी केली. नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना ई-चॅम्पियन्सच्या गोलंदाजांनी सर्वांगीण कामगिरी करत प्रतिस्पर्धी संघाला 19.4 षटकात 141 धावांवर सर्वबाद केलं.

विघ्नेश रेड्डीनं पालमुरू स्ट्रायकर्सनं संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. परंतु चैतन्य रेड्डी मैदानावर फार काळ टिकू शकला नाही. सामन्याच्या चौथ्या षटकात गोलंदाज वर्मानं त्याला बाद केला. त्यानं 5 चेंडूत 7 धावांची खेळी केली. यानंतर पुढच्याच षटकात म्हणजे पाचव्या विघ्नेश रेड्डी 17 चेंडूत 30 धावांची खेळी करून तंबूत परतला. विघ्नेश बाद झाल्यामुळं 'स्ट्रायकर्स'ची गती मंदावली आणि त्यांनी पहिल्या सहा षटकांत 2 फलंदाज गमावून बाद 50 धावा केल्या. त्यानंतर नवव्या षटकात अजयच्या गोलंदाजीवर गणेशनं घेतलेल्या उत्कृष्ट झेलमुळं प्रज्ञय रेड्डी 12 चेंडूत 9 धावा करून बाद झाला.

रोहित रायडूनं आक्रमक आणि संयमी खेळीचं मिश्रण करत 22 चेंडूत 35 धावांची जलद खेळी करत डावाला काहीशी गती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बाराव्या षटकात श्रीनिकेतनं त्याला बाद करून तंबूत परत पाठवलं. प्रतीक पवारच्या 22 चेंडूत केलेल्या 30 धावांचा अपवाद वगळला तर 'स्ट्रायकर्स'ला सुरुवातीचा वेग पुन्हा मिळवता आला नाही. कारण ठराविक अंतराने त्यांच्या विकेट्स पडत राहिल्या.

अजयनं आपल्या गोलंदाजीतील विविधतेच्या जोरावर या स्पर्धेतील पहिली 'फोर-विकेट हॉल' (एकाच डावात चार बळी) मिळवली. तर फिरकीपटू यशवीर (2/15) आणि प्रणव (2/25) यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले. पालमुरू स्ट्रायकर्सनं अवघ्या 20 धावांत शेवटचे पाच बळी गमावले. त्यामुळं त्यांचा डाव 19.4 षटकात 141 धावांवर आटोपला.

'ई-चॅम्पियन्स'च्या (e-Champions) आव्हानाचा पाठलाग करताना सुरुवातीला काहीशी कठीण परिस्थिती निर्माण झाली. कारण ऋषभ बासलासनं दुसऱ्या षटकात 'विकेट-मेडन' टाकत साई विकास रेड्डीला अवघ्या 1 धाववर बाद केलं. मात्र, कर्णधार अभिरथ रेड्डीनं प्रतिहल्ला चढवत तिसऱ्या षटकात तब्बल 24 धावा कुटल्या. त्यानं १३ चेंडूंत 35 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. यात 5 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. अखेरीस ऋषभच्या गोलंदाजीवर तो झेलबाद झाला.

पाचव्या षटकात रवी किरणनं यशवीरलाही बाद केलं. पॉवरप्लेच्या समाप्तीनंतर 'ई-चॅम्पियन्स'ची धावसंख्या 3 बाद 55 अशी मर्यादित ठेवली. संघ अडचणीत असताना अन्वित आणि गणेश यांनी धावसंख्येचा पाठलाग सावरला. त्यांनी धावांची गती कायम राखत आवश्यक धावदर नियंत्रणात ठेवला आणि अखेरीस आक्रमक खेळ करत सामना जिंकून दिला. शेवटी या दोघांनी 60 चेंडूंमध्ये नाबाद 92 धावांची भागीदारी करत आपल्या संघासाठी विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. सुरुवातीला संयमानं खेळल्यानंतर दोन्ही फलंदाजांनी आक्रमक फटकेबाजी करत अर्धशतकं पूर्ण केली. यात अन्विथने 42 चेंडूंत 53, तर गणेशनं 60 चेंडूंत 50 धावा केल्या.

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