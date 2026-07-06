TG20 : 'हैदराबाद ई चॅम्पियन्स'चा सलग सातवा विजय; 'अनुराग नलगोंडा नाइट्स'चा पराभव
हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स आणि अनुराग नलगोंडा नाइट्स यांच्यात रंगलेल्या सामन्यात हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं आपला सलग सातवा विजय मिळवला. हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी केली.
Published : July 6, 2026 at 11:03 PM IST
हैदराबाद : TG20 लीगमध्ये हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स आणि अनुराग नलगोंडा नाइट्स यांच्यात रंगलेल्या सामन्यात हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं आपला सलग सातवा विजय मिळवला. या सामन्यात, हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. अनुराग नलगोंडा नाइट्सनं उभारलेल्या 187 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना, हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनं सलग 7 वा विजय मिळवला.
कर्णधार अभिरथ रेड्डी 39 धावा करून झाला बाद : हैदराबाद ई-चॅम्पियन्ससाठी, कर्णधार अभिरथ रेड्डी 39 धावा करून बाद झाला, तर साई विकास रेड्डी 13 धावांवर बोल्ड झाला. गडुगू गणेशला केवळ 12 धावा करता आल्या. षटकार मारण्याच्या प्रयत्नात असताना तो सीमारेषेवर झेलबाद झाला. नवीन फलंदाज प्रणव वर्माही जास्त वेळ खेळपट्टीवर टिकू शकला नाही, त्यानं केवळ 3 धावा केल्या. त्यानंतर मात्र हैदराबादच्या संघानं आपली विजयी पताका फडकावली.
षण्मुख अश्विननं चार घेतले बळी : अनुराग नलगोंडा नाइट्सतर्फे गौरव रेड्डी (25), पाटकुरी नितीश रेड्डी (8), जशवत मोटे (36) आणि कर्णधार राहुल बुद्धी (11) हे खेळाडू बाद झाले. याव्यतिरिक्त, दिवेश सिंगही खेळपट्टीवर जास्त काळ टिकू शकला नाही. त्यानं केवळ 7 धावा करून तंबूचा रस्ता धरला. याआधीच्या सामन्यात, हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनं करीमनगर डायमंड्सचा सात गडी राखून पराभव करत आपला सलग सहावा विजय नोंदवला होता. हैदराबाद ई-चॅम्पियन्ससाठी षण्मुख अश्विननं चार बळी घेतले, तर अजय देव गौड आणि प्रणव वर्मानं प्रत्येकी दोन बळी घेतले. तर अखिल राठोडनं एक बळी मिळवला.
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