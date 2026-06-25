TG20: हर्षित चौधरीच्या शतकानं वारंगल विजयी तर नलगोंडानं केला करीमनगरचा पराभव
बुधवारी (24 जून) खेळल्या गेलेल्या TG20 क्रिकेट लीगच्या सामन्यात, वारंगल वॉरियर्सनं अन्विता खम्मम एसेसवर दणदणीत विजय मिळवला.
Published : June 25, 2026 at 10:53 AM IST
हैदराबाद TG20 League : बुधवारी (24 जून) खेळल्या गेलेल्या TG20 क्रिकेट लीगच्या सामन्यात, वारंगल वॉरियर्सनं अन्विता खम्मम एसेसवर दणदणीत विजय मिळवला. 203 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, वारंगलच्या फलंदाजांनी 18.5 षटकांत 5 गडी गमावून 208 धावा केल्या आणि विजय निश्चित केला. हर्षित चौधरीचं शतक हे सामन्याचं मुख्य आकर्षण ठरलं.
Warangal Warriors pick up their first poinrs! ✌️— tg20official (@tg20official) June 24, 2026
Led by a superhuman effort from Harshit Choudhary, the Warriors galloped to a thumping win that earned them their first victory in the #SreenidhiUniversityTG20! 🧨#AKAvWW #ManaCricketShuru pic.twitter.com/im76c2zSFW
सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, खम्मम एसेसचा संघ 19.2 षटकांत 202 धावांवर सर्वबाद झाला. मयंक गुप्ता आणि मिकिल जैस्वाल यांनी अर्धशतकं झळकावून संघाच्या मोठ्या धावसंख्येत महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, वारंगलच्या गोलंदाजांनी झटपट विकेट्स घेतल्यामुळं खम्ममचा डाव अडखळला. सलामीवीर वाफी कुची 17 धावांवर बाद झाला. दुसरीकडे, मयंक गुप्तानं जबाबदारीनं फलंदाजी करत 54 धावा केल्या. हिमातेजानं 23 तर प्रतीक रेड्डीनं 20 धावांचं योगदान दिलं. मिकिल जैस्वालनं मधल्या षटकांमध्ये आक्रमक फलंदाजी करत गोलंदाजांवर प्रतिहल्ला चढवला आणि अवघ्या 22 चेंडूंमध्ये 54 धावा केल्या. वारंगलकडून गोलंदाजी करताना मोहम्मद अब्दुल मलिक आणि अभिषेक यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेत खम्ममची फलंदाजी उद्ध्वस्त केली. क्रांती पल्लेपतीनं दोन बळी घेतले, तर मदरसर हुसेननं एक बळी घेतला.
One of the finest knocks Uppal has seen! 🤩— tg20official (@tg20official) June 24, 2026
A hundred that raised the bar for batters all over!
Harshit Choudhary deserves ALL the accolades, leading his side to a memorable first win. ⚡️#AKAvWW #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/fQrjo7xfgE
हर्षित चौधरीचं शानदार शतक : 203 धावांचं लक्ष्य गाठताना, वारंगल वॉरियर्सनं सुरुवातीलाच काही विकेट गमावल्या, पण हर्षित चौधरीनं एकहाती सामन्याचं चित्र पालटलं. त्यानं सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला आणि खम्ममच्या गोलंदाजांना कोणतीही संधी दिली नाही. त्यानं चौकार आणि जोरदार षटकारांनी प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. हर्षित चौधरीनं अवघ्या 62 चेंडूंमध्ये नाबाद 121 धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत 11 चौकार आणि सात षटकारांचा समावेश होता. एका क्षणी सामना खम्ममच्या बाजूनं झुकत असल्याचं दिसत होतं, पण हर्षितच्या आक्रमक खेळानं परिस्थिती पूर्णपणे बदलून टाकली. तो शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर टिकून राहिला आणि वारंगलला विजय मिळवून दिला.
Anurag Nalgonda Knights win this battle and open their account! 😎🛡️— tg20official (@tg20official) June 24, 2026
The Knights showed up and delivered a complete performance through and through, hardly putting a foot wrong tonight and getting a priceless W against their name! 💪#ANKvKD #SreenidhiUniversityTG20… pic.twitter.com/TflqEHn1V7
नलगोंडा नाइट्स विरुद्ध करीमनगर डायमंड्स सामना : दिवसाचा दुसरा सामना सायंकाळी नलगोंडा नाइट्स आणि करीमनगर डायमंड्स यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात डकवर्थ-लुईस पद्धतीनुसार नलगोंडानं 6 गडी राखून विजय मिळवला. नाइट्सच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीसमोर करीमनगर डायमंड्सची फलंदाजी निष्प्रभ ठरली आणि संघ 19.5 षटकांत 130 धावांवर सर्वबाद झाला. प्रत्युत्तरात, नाइट्सनं उत्कृष्ट फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं आणि जेव्हा पावसामुळं सामना थांबवण्यात आला, तेव्हा 14 षटकांत त्यांच्या धावसंख्येवर 4 गडी बाद 121 धावा होत्या, त्यामुळं डकवर्थ-लुईस पद्धतीनुसार त्यांना विजेता घोषित करण्यात आलं.
आजचे सामने : आज (25 जून) TG20 लीगमध्ये दोन सामने खेळले जातील. पहिला सामना रंगारेड्डी आणि हैदराबाद ई चॅम्पियन्स यांच्यात दुपारी 2:15 वाजता सुरु होईल. तर दुसरा सामना पालमुरु आणि मेडक यांच्यात सायंकाळी 7:15 वाजता खेळला जाईल.
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