"प्रतिभेवर विश्वास ठेवल्यानंच यश मिळतं"; हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सच्या विजयानंतर मॅनेजमेंट काय म्हणालं?
तेलंगणा टी-20 क्रिकेट लीगचा (TG20) पहिला हंगाम रामोजी ग्रुपच्या हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं जिंकला.
Published : July 13, 2026 at 5:04 PM IST
हैदराबाद TG20 Final : तेलंगणा टी-20 क्रिकेट लीगचा (TG20) पहिला हंगाम रामोजी ग्रुपच्या हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं जिंकला. स्पर्धेचा अंतिम सामना रविवार, 12 जुलै रोजी हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स आणि अन्विता खम्मम एसेस यांच्यात खेळला गेला. यात 158 धावांचा पाठलाग करताना, हैदराबादनं 6 गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला.
हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनं संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केली. पहिल्या हंगामात त्यांना फक्त एकाच पराभवाला सामोरं जावं लागलं, क्वालिफायर-1 मध्ये खम्मम एसेसकडून ते 19 धावांनी हरले होते. मात्र, अंतिम सामन्यात त्याच संघाला हरवून त्यांनी केवळ त्या पराभवाचा बदलाच घेतला नाही, तर टीजी-20 ट्रॉफीही जिंकली.
The crown found its way home.#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Final pic.twitter.com/jgKdcpbrU8— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
या प्रभावी कामगिरीनं प्रसन्न होऊन, ईटीव्हीच्या संचालिका बृहती यांनी विजेत्या संघासाठी असलेल्या 1 कोटी रुपयांच्या बक्षीस रकमेव्यतिरिक्त, संघचा कर्णधार अभिरथ रेड्डीसाठी 5 लाख रुपये, उपकर्णधारासाठी 4 लाख रुपये आणि संघातील प्रत्येक खेळाडूसाठी 3 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं. हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सच्या व्यवस्थापनानं या यशामागे असलेल्या प्रत्येक खेळाडूच्या कठोर परिश्रमाची आणि समर्पणाची प्रशंसा केली. त्यांचा विश्वास आहे की, प्रस्थापित खेळाडूंवर अवलंबून राहण्याऐवजी, दृढनिश्चय आणि शिकण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांना ओळखून त्यांना संधी दिल्यास अपेक्षेपेक्षा मोठं यश मिळू शकतं.
It's not just a trophy. The Hyderabad E Champions have lifted the future of cricket in Telangana! 🔥#TG20Final #AKAvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/9ioWA75QpB— tg20official (@tg20official) July 12, 2026
ईटीव्हीचे संचालक सुजय, मार्गदर्शीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण आणि ईटीव्ही भारतच्या संचालिक बृहती यांनी ईटीव्ही भारतशी संवाद साधला. त्यांनी संघाच्या स्थापनेमागील कल्पना, ग्रामीण प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याचं त्याचं ध्येय आणि टीजी-20 विजेतेपद जिंकण्याचा त्यांचा अनुभव सांगितला. व्यवस्थापनानं सांगितलं की, गेल्या 20 वर्षांपासून, ईनाडू ग्रुपच्या 'लक्ष्य' कार्यक्रमाद्वारे ते ग्रामीण भागातील आणि सरकारी शाळांमधील क्रीडा प्रतिभा ओळखून त्याला प्रोत्साहन देत आहेत. त्यांनी असंही सांगितलं की, त्यांनी क्रिकेट व्यतिरिक्त इतर विविध खेळांमध्ये हजारो तरुणांना संधी उपलब्ध करुन दिली आहे आणि याच दृष्टिकोनातून त्यांनी हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघाची स्थापना केली.
विजेतेपदाचं श्रेय खेळाडूंना : ईटीव्हीचे संचालक सुजय म्हणाले की, हा विजय शब्दांत वर्णन करता येणार नाही. स्पर्धेत सलग सात सामने जिंकल्यानंतर, संघानं पराभव सकारात्मकतेनं घेतला आणि क्वालिफायर-1 मध्ये ज्या प्रतिस्पर्ध्याकडून ते हरले होते, त्याच प्रतिस्पर्ध्याला अंतिम सामन्यात हरवून विजेतेपद पटकावलं; हे खेळाडूंच्या मानसिक सामर्थ्याचं प्रतीक आहे. त्यांनी पुढं सांगितलं की, जे खेळाडू आधीच सर्वोच्च स्तरावर पोहोचले आहेत, त्यांना संघात घेण्याऐवजी, क्रिकेटपटू बनण्याची इच्छा असलेल्या खेळाडूंना ओळखणं आणि त्यांना सर्वोच्च स्तरावर पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देणं, हे त्यांचं ध्येय आहे. सुजय म्हणाले की, प्रत्येक सामन्यापूर्वी आणि नंतर खेळाडूंशी बोलून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, सामन्यांदरम्यान मिळालेल्या पुरस्कारांव्यतिरिक्त, ड्रेसिंग रुममध्ये त्यांचं विशेष अभिनंदन करुन त्यांना भेटवस्तूही देण्यात आल्या आणि या प्रोत्साहनामुळं खेळाडूंमध्ये अधिक उत्साह निर्माण झाला. तसंच त्यांनी स्पष्ट केलं की या विजेतेपदाचे संपूर्ण श्रेय खेळाडूंनाच जातं.
हा विजय शब्दांत वर्णन करता येणार नाही : ईटीव्ही भारतच्या संचालिका बृहती म्हणाल्या की, हा विजय शब्दांत वर्णन करता येणार नाही. त्या म्हणाल्या की, सलग विजयांनंतर एक सामना गमावल्यानं संघ अधिक मजबूत झाला आणि त्यामुळंच अंतिम सामन्यात त्यांनी प्रभावी पुनरागमन केलं. ही ट्रॉफी जिंकली गेली कारण प्रत्येक खेळाडू वैयक्तिक विक्रमांसाठी नव्हे, तर संघाच्या विजयासाठी खेळला, असंही त्या म्हणाल्या.
हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स तयार करण्यामागील कारण : मार्गदर्शी चिटफंडच्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण म्हणाल्या की, रामोजी ग्रुपचे अध्यक्ष असलेले किरण गेल्या 20 वर्षांपासून ग्रामीण भागातील आणि सरकारी शाळांमधील प्रतिभा शोधण्याच्या वचनबद्धतेनं विविध क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन करत आहेत. हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स हा संघ त्याच ध्येयानं तयार करण्यात आला आहे. अध्यक्ष किरण यांनी सर्व खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसोबत मिळून या यशासाठी समान मेहनत घेतली आहे. अंतिम सामना पाहण्यासाठी हजारो लोकांची झालेली गर्दी ही तेलंगणामधील खेळांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याची साक्ष आहे, असं ते म्हणाले. प्रत्येक प्रतिभावान तरुणाला संधी दिल्यास ते राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी मोठं यश मिळवू शकतात, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
टीजी-20 लीगचा अंतिम सामना : टीजी-20 लीगच्या पहिल्या हंगामाच्या अंतिम सामन्यात, हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनं खम्मम एसेसचा सहा गडी राखून पराभव केला. हैदराबादनं 17.3 षटकांत 158 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करुन विजेतेपद पटकावलं. कर्णधार अभिरथ रेड्डीनं 48 धावा केल्या, तर वैष्णव रेड्डी 41 धावांवर नाबाद राहिला. षण्मुख अश्विननं 36 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. यशवीर गौडनं गोलंदाजीत तीन बळी घेत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. संघाच्या मालकांनी हे स्पष्ट केलं आहे की, हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स भविष्यात नवीन प्रतिभेला संधी देईल आणि त्यांना उच्च स्तरावर पोहोचण्यासाठी एक व्यासपीठही उपलब्ध करुन देईल. अशी आशा आहे की, हा विजय राज्यातील अधिक तरुण खेळाडूंना प्रेरणा देईल.
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