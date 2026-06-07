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IPL संपताच खेळाडूंवर पडणार पैशांचा पाऊस; 'रामोजी फिल्म सिटी'त होणार नव्या लीगचा पहिला लिलाव

तेलंगणातील युवा क्रिकेटपटूंमधील गुणवत्ता समोर आणण्याच्या उद्देशानं हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनने (HCA) सुरू केलेली 'TG20 क्रिकेट लीग'चा आज लिलाव होणार आहे.

TG20 Auction
TG20 क्रिकेट लीग (EENADU)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 10:11 AM IST

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हैदराबाद TG20 Auction : तेलंगणातील युवा क्रिकेटपटूंमधील गुणवत्ता समोर आणण्याच्या उद्देशानं हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनने (HCA) सुरू केलेली 'TG20 क्रिकेट लीग' एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. या लीगचा भाग असलेल्या आठ फ्रँचायझींकडून खेळाडूंच्या खरेदीसाठीची लिलाव प्रक्रिया रविवारी (07 जून) हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटी इथं सकाळी 11 वाजता सुरु होईल. प्रसिद्ध समालोचक चारु शर्मा हे लिलावाचं संचालन करतील. विशेष म्हणजे, तेलंगणातील विविध जिल्ह्यांतील 1300 क्रिकेटपटूंनी या लिलावासाठी आपली नावं नोंदवली आहेत. प्रत्येक फ्रँचायझी जास्तीत जास्त 20 क्रिकेटपटूंची निवड करू शकते; म्हणजेच एकूण 160 जागा उपलब्ध आहेत. कोणत्या खेळाडूंवर फ्रँचायझींची पसंतीची मोहोर उमटतं, हे पाहणं रंजक ठरेल. या लिलावाचे थेट प्रक्षेपण 'स्टार स्पोर्ट्स'वर केलं जाईल.

प्रत्येक संघाला 60 लाख रुपयांची मर्यादा : खेळाडूंच्या खरेदीसाठी एक संघ जास्तीत जास्त 60 लाख रुपये खर्च करु शकतो, तर किमान खर्च 54 लाख रुपये असणं आवश्यक आहे. खेळाडूंचे 'आयकॉन' (Icons), A+, A, B, C1 आणि C2 अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. या श्रेणींसाठीची किमान किंमत अनुक्रमे 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख आणि 75 हजार रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. भारतीय संघाचे खेळाडू, आयपीएलमध्ये (IPL) किमान 25 सामने खेळलेले खेळाडू आणि हैदराबादसाठी 70 किंवा त्याहून अधिक देशांतर्गत सामने खेळलेले क्रिकेटपटू 'आयकॉन' श्रेणीत असतील. इतर श्रेणींमधील खेळाडूंची निवड त्यांच्या अनुभवाच्या विविध स्तरांवर आधारित करण्यात आली आहे. हैदराबादचं प्रतिनिधित्व करणारे आणि भारतीय संघाकडून खेळणारे मोहम्मद सिराज व तिलक वर्मा हे या लिलावातील विशेष आकर्षण ठरतील. त्यांना आपल्या संघात घेण्यासाठी फ्रँचायझींमध्ये चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळेल. TG20 चा पहिला हंगाम या महिन्याच्या 21 तारखेला सुरु होईल. 21 दिवस चालणाऱ्या या लीगमध्ये एकूण 32 सामने खेळवले जातील.

'हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स' संघात कोण : TG20 लीगमध्ये 7.5 कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावून हैदराबाद फ्रँचायझीचे हक्क मिळवणाऱ्या 'उषोदय एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड'नं (रामोजी ग्रुप) आपल्या संघाचं नाव 'हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स' असं ठेवलं आहे. तेलंगणामधील हैदराबाद शहराचं आकर्षण पाहता, या लीगमध्ये हैदराबादचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघाबद्दलही चाहत्यांमध्ये विशेष उत्सुकता आहे. या संघात कोणत्या प्रकारचे खेळाडू असतील, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. लीगमध्ये सहभागी असलेल्या इतर सात फ्रँचायझींनीही आपल्या संघांची नावं निश्चित केली आहेत. TG20 मध्ये सहभागी असलेले इतर संघ म्हणजे प्रणव रंगारेड्डी रायझर्स, वारंगल वॉरियर्स, मेडक फाल्कन्स, अनुराग नलगोंडा नाइट्स, करीमनगर डायमंड्स, पालमुरु स्ट्रायकर्स आणि अन्विता खम्मम एसेस हे आहेत.

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TAGGED:

TG20 LEAGUE AUCTION
MOHAMMED SIRAJ AND TILAK VERMA
1300 PLAYERS IN RING FOR 160 PLACES
HYDERABAD E CHAMPIONS
TG20 LEAGUE AUCTION

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