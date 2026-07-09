सलग 7 व्या विजयानंतर हैदराबाद ई चॅम्पीयन्स संघाला पराभवाचा धक्का: केवळ 10 धावांनी गमावला सामना
TG20 च्या क्वालिफायर 1 मध्ये अन्विता खम्मम एसेस विरुद्ध हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स या दोन संघात रंगलेल्या सामन्यात हैदराबाद ई चॅम्पीयन्स संघाचा पराभव झाला.
Published : July 9, 2026 at 11:09 PM IST
हैदराबाद : TG20 च्या क्वालिफायर 1 मध्ये अन्विता खम्मम एसेस विरुद्ध हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स या दोन संघात जोरदार सामना रंगला. मात्र सलग सातव्या विजयानंतर हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. हा सामना हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं केवळ 10 धावांनी गमावला आहे. राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळल्या जात असलेल्या या सामन्यात हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सकडून कर्णधार अभिरथ रेड्डी अवघी एक धाव काढूनं बाद झाला. तर अन्वित रेड्डीनं 16 धावांची खेळी केली. विकास रेड्डी यानं 27 चेंडूत 69 धावांची उत्कृष्ट खेळी केली. मात्र संघाला विजयापर्यंत तो नेऊ शकला नाही. 200 धावांच्या प्रत्युत्तरात हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनं 8 बाद 190 धावा केल्या.
हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम घेतला क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय : हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना अन्विता खम्मम एसेस संघानं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 200 धावा केल्या. संघाच्या वतीनं पारस राज 32 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला, वाफी डायमंड कच्छीनं 3 धावा आणि प्रतीक रेड्डीनं 18 धावा केल्या. तर जीएसके रेड्डीनं 30 चेंडूत 40 धावांची खेळी केली. छमा व्ही मिलिंद 17 धावा, मिकिल जैस्वालनं 34 चेंडूत नाबाद 76 धावा केल्या.