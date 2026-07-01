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TG20 लीग : हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सची प्ले-ऑफमध्ये धडक; अभिरथ रेड्डीचं वादळी शतक, वारंगल वॉरियर्सचा धुव्वा

हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं सलग पाचवा सामना जिंकत TG20 लीगच्या प्ले-ऑफमध्ये धडक मारली.

A moment from the match between Hyderabad E-Champions and Warangal Warriors.
हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स वि. वारंगल वॉरियर्स यांच्या सामन्यातील एक क्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 7:42 PM IST

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हैदराबाद : हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन आयोजित TG20 लीगमध्ये हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघाची धमाकेदार कामगिरी सुरूच आहे. संघानं स्पर्धेच्या प्लेऑफमध्ये दणक्यात एन्ट्री केली आहे. कर्णधार अभिरथ रेड्डी याने पुन्हा एकदा चमकदार कामगिरी करत वादळी शतकी खेळी केली. त्याच्या दमदार फलंदाजीच्या बळावर हैदराबाद ई-चॅम्पियन्स संघानं वारंगल वॉरियर्सचा 6 गडी राखून पराभव केला.

हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सचा सलग पाचवा विजय : हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनं या विजयासह सलग पाचवा सामना जिंकत टीजी 20 लीगच्या प्ले-ऑफमध्ये धडक मारली. बुधवारी राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सनं 174 धावांचं आव्हान अवघ्या 15.3 षटकांत 4 गड्यांच्या मोबदल्यात पार केलं. या विजयाचा शिल्पकार कर्णधार अभिरथ रेड्डी ठरला. त्यानं 43 चेंडूत नाबाद शतक झळकावत 7 चौकार आणि 9 षटकारांची आतषबाजी केली. सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच त्यानं आक्रमक फलंदाजी करत वारंगल वॉरियर्सच्या गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवलं आणि संघाला सहज विजय मिळवून दिला.

अभिरथला गगुगु गणेशची उत्कृष्ट साथ लाभली. गणेशनं 31 चेंडूत 50 धावांची महत्त्वपूर्ण अर्धशतकी खेळी केली. त्याच्या खेळीत 1 चौकार आणि 5 षटकारांचा समावेश होता. अभिरथ आणि गणेश यांच्या दमदार फलंदाजीपुढे वारंगल वॉरियर्सचे गोलंदाज पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले.

वारंगल वॉरियर्सचे सर्वच गोलंदाज फ्लॉप : राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर धावांचा अक्षरशः पाऊस पडला. चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी पाहून प्रेक्षकांनी प्रत्येक फटक्याला उत्स्फूर्त दाद दिली. वारंगल वॉरियर्सकडून सलमान खान, पी. क्रांती आणि एस. कुलकर्णी यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. दरम्यान, सामन्यातील शानदार शतकी खेळीसाठी हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सचा कर्णधार अभिरथ रेड्डी याला 'सामनावीर' (Player of the Match) पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं.

हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सच्या गोलंदाजांचीही दमदार कामगिरी : तत्पूर्वी, हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सच्या गोलंदाजांनीही चमकदार कामगिरी करत वारंगल वॉरियर्सला निर्धारित 20 षटकांत 9 बाद 173 धावांवर रोखलं. हैदराबादकडून अजय देव गौड यानं सर्वाधिक प्रभावी गोलंदाजी करत 27 धावांत 3 बळी घेतले.

या विजयासह हैदराबाद ई-चॅम्पियन्सने टीजी20 लीगच्या प्ले-ऑफमध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ बनण्याचा मान मिळवला. साखळी फेरीत संघाचे अजून दोन सामने बाकी आहेत.

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TAGGED:

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ABHIRATH REDDY
हैदराबाद ई चॅम्पियन्सच
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