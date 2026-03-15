Happy Birthday टेस्ट क्रिकेट...! 149 वर्षांचं झालं कसोटी क्रिकेट; कधी झाला होता पहिला सामना?

आज 15 मार्च हा टेस्ट क्रिकेटचा वाढदिवस आहे. 2026 मध्ये टेस्ट फॉरमॅटला 149 वर्षे पूर्ण होतील. क्रिकेट इतिहासातील सर्वात जुना फॉरमॅट अनेक प्रकारे खास आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 15, 2026 at 12:58 PM IST

मुंबई Happy Birthday Test Cricket : भारतीय क्रिकेट संघानं नुकतंच सलग दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला. अवघ्या 24 महिन्यांतच भारतीय संघ दुसऱ्यांदा विश्वविजेता बनला. या 24 महिन्यांत त्यांनी 2025 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफीही जिंकली. या महत्त्वपूर्ण कामगिरी असूनही, या काळात संघाची सर्वात संस्मरणीय कामगिरी म्हणजे इंग्लंडमध्ये नवीन कर्णधार आणि कमी अनुभवी खेळाडूंसह कसोटी मालिका जिंकणं. शिवाय, या 24 महिन्यांत त्यांनी घरच्या मैदानावर दोन कसोटी मालिका गमावल्या आणि यामुळं भारतीय चाहत्यांना टी-20 विश्वचषक विजयापेक्षा जास्त वेदना होतात. का? कारण कसोटी क्रिकेट अजूनही खेळाचा सर्वात कठीण, सर्वात आदरणीय आणि सर्वात जुना फॉरमॅट आहे. इतका जुना की आज, 15 मार्च रोजी त्याला 149 वर्षे पूर्ण झाली.

पहिला सामना कधी आणि कुठं खेळला गेला? : आज 15 मार्च हा टेस्ट क्रिकेटचा वाढदिवस आहे आणि 2026 मध्ये टेस्ट फॉरमॅटला 149 वर्षे पूर्ण होतील. क्रिकेट इतिहासातील सर्वात जुना फॉरमॅट अनेक प्रकारे खास आहे. अर्थात, हा सामना कोणत्या दोन संघांनी खेळला हे सर्वांना माहिती आहे. बरोबर 149 वर्षांपूर्वी, 15 मार्च 1877 रोजी, क्रिकेट इतिहासातील पहिला कसोटी सामना खेळवण्यात आला होता, ज्यामुळं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटची सुरुवात झाली होती, ज्यामध्ये नंतर भारत, वेस्ट इंडिज आणि न्यूझीलंड सारख्या संघांचा समावेश होता.

MCG वर झाला होता पहिला सामना : हा सामना ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात खेळवण्यात आला होता आणि ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) हे ठिकाण होतं. पण त्याहूनही मनोरंजक म्हणजे जेव्हा हा सामना खेळवण्यात आला तेव्हा कसोटी क्रिकेटला आंतरराष्ट्रीय दर्जा नव्हता. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अस्तित्वात नव्हतं. ऑल इंग्लंड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंग्लिश संघाचा सामना न्यू साउथ वेल्स आणि व्हिक्टोरियाच्या एकत्रित संघाशी झाला. मात्र, काही दिवसांनी, तो क्रिकेट इतिहासातील पहिला कसोटी सामना म्हणून घोषित करण्यात आला.

कोणी केली पहिली धाव : तर, कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिली धाव कोणी काढली? या फॉरमॅटमध्ये पहिली विकेट कोणी घेतली? आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पहिली धाव या सामन्यासाठी निवडलेल्या ऑस्ट्रेलियन कर्णधार चार्ल्स बॅनरमननं काढली. त्यानं सामन्याच्या दुसऱ्या चेंडूवर धाव घेऊन आपलं खातं उघडलं आणि इतिहास रचत राहिला. या सामन्यात त्याचं पहिलं अर्धशतक आणि पहिलं शतकही झालं, त्यानं 165 धावा केल्या. अशाप्रकारे, त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीत फक्त तीन कसोटी सामने खेळणारा, 239 धावा करणारा आणि फक्त एक शतक करणारा चार्ल्स बॅनरमन इतिहासात कायमचा कोरला गेला.

गोलंदाजीत पहिले विक्रम : पहिली विकेट अ‍ॅलन हिलला मिळाली, ज्यानं दुसऱ्या षटकात नॅट थॉमसनला बाद केलं. बिली मिडविंटरनं इंग्लंडच्या पहिल्या डावात पाच विकेट्स घेतल्या आणि तो क्रिकेट इतिहासातील पहिला गोलंदाज बनला. गोष्टी तिथंच थांबल्या नाहीत, कारण अल्फ्रेड शॉनं ऑस्ट्रेलियाच्या दुसऱ्या डावात पाच विकेट्स घेतल्या. टॉम कॅंडलनं शेवटच्या डावात कहर केला, सात विकेट्स घेत इंग्लंडचा पराभव केला.

ऑस्ट्रेलियानं केली विजयी सुरुवात : सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर ऑस्ट्रेलियानं प्रथम फलंदाजी केली आणि 245 धावा केल्या. सलामीवीर आणि कर्णधार चार्ल्स बॅनरमननं सर्वाधिक 165 धावा केल्या आणि तो रिटायर हर्ट झालेला पहिला गोलंदाज होता. प्रत्युत्तरादाखल इंग्लंडला फक्त 196 धावा करता आल्या. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव फक्त 104 धावांत संपुष्टात आला. 154 धावांचं लक्ष्य असताना, केंडलच्या घातक गोलंदाजीमुळं इंग्लंडचा डाव 108 धावांतच संपला. अशाप्रकारे, ऑस्ट्रेलियानं त्यांचा पहिला कसोटी सामना 46 धावांनी जिंकला.

