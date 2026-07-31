राष्ट्रकुल स्पर्धेत मराठवाड्याचा तेजस चमकला; 60 वर्षांत कोणालाही जमलं नाही ते करुन दाखवलं!
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत देशाच्या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली असताना छत्रपती संभाजीनगरातील तेजस शिरसे यानंही चमकदार कामगिरी केली आहे.
Published : July 31, 2026 at 1:15 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर Tejas Shirse : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत देशाच्या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली असताना शहरातील तेजस शिरसे यानंही चमकदार कामगिरी केली आहे. मागील साठ वर्षात पहिल्यांदाच धावण्याचा अडथळा असलेल्या स्पर्धेत म्हणजेच हर्डल्स या प्रकारात अंतिम फेरी त्यानं गाठली आहे. अतिशय साधारण कुटुंबातील हा युवक असून, आत्तापर्यंत त्यानं राष्ट्रीय स्पर्धेत दोन विक्रम प्रस्थापित केले होते. त्याच जोरावर त्याला राष्ट्रकुल स्पर्धेत देशाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी देण्यात आली होती. याआधी ऑलम्पिक स्पर्धेमध्ये अवघ्या काही मायक्रोसेकंड वेळेच्या फरकानं त्याची संधी हुकली होती. मात्र, यंदा त्यानं अथक परिश्रम घेत अंतिम फेरी गाठली होती. मात्र ऐनवेळी त्याच्या पायाला दुखापत झाल्यानं तो त्याची सर्वोत्तम कामगिरी करु शकला नसल्यानं पदक हुकल्याची खंत त्याच्या आई-वडिलांसह प्रशिक्षकांनी व्यक्त केली.
अंतिम फेरी गाठणारा साठ वर्षातील पहिला स्पर्धक : धावण्याच्या स्पर्धेत अतिशय अवघड असलेला प्रकार म्हणजे हर्डल्स मनाला जातो. पळताना उंच असे अडथळे उडी मारुन पुढं जात स्पर्धेत पुढं जायचं असतं. अशा या प्रकारात राष्ट्रकुल स्पर्धेत शहरातील पडेगाव येतील श्रेयस शिरसे या युवकानं चमकदार कामगिरी केली. 110 मीटर हर्डल्स हिट- 1 या प्रकारात मागील 60 वर्षात अंतिम फेरी गाठणारा पहिला खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी 1966 मध्ये गुरुचरण सिंग रंधवा यांनी अंतिम फेरी गाठली होती. त्यानंतर पहिल्यांदा भारताला तेजसच्या माध्यमातून संधी मिळाली. मात्र अंतिम फेरी सराव करत असताना त्याच्या पायाला दुखापत झाली असल्यानं तो त्याचा सर्वोत्तम खेळ खेळू शकला नाही आणि अंतिम फेरीमध्ये तो पिछाडीवर राहिला. त्यानं आठवं स्थान पटकावलं असलं तरी त्याच्या कामगिरीमुळं त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला जात आहे. ऐनवेळी आलेल्या अडचणीमुळं तो मागे पडला असला तरी पुढं तो अजून मेहनत करुन चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास वडील अशोक शिरसे यांनी व्यक्त केला.
तेजसच्या नावावर दोन राष्ट्रीय विक्रम : तेजस शिरसे हा देवगाव रंगारी येथील युवक असून त्याचे वडील अशोक शिरसे हे शेतकरी तर आई गृहिणी आहे. सर्व साधारण कुटुंबातील होतकरु खेळाडूनं शहरातील विद्यापीठात सराव सुरु केला, त्यात त्यानं अनेक स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी केली. स्थानिक पातळीपासून ते राज्य पातळीपर्यंत अनेक स्पर्धा त्यानं गाजवल्या. त्यानंतर त्यानं मुंबईतील रिलायन्स फाउंडेशन इथं सराव करत राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली. 110 मीटर स्पर्धेत लुधियाना इथं झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेत 13.27 सेकंदाचा राष्ट्रीय विक्रम त्याच्या नावावर आहे. तर इनडोअर स्पर्धेत 60 मीटर प्रकारात 7.64 सेकंदात राष्ट्रीय विक्रम करत त्यानं राष्ट्रकुल म्हणजे कॉमनवेल्थ स्पर्धेत आपलं स्थान निश्चित केलं होतं. तिथं त्यानं 110 मीटर हर्डल्स प्रकारात पात्रता फेरीत तिसरा क्रमांक पटकावून तो अंतिम फेरीसाठी पात्र झाला होता, अशी माहिती तेजसचे प्रशिक्षक सुरेंद्र मोदी यांनी दिली.
सुविधा नसताना केली कामगिरी : धावण्याची स्पर्धा असली तरी तेजस खेळत असलेला प्रकार काहीसा अवघड समजला जातो. शहरातील विद्यापीठातील मैदानावर त्यानं सराव करत त्यानं राज्यातील खेळाडूंमध्ये आपली ओळख निर्माण केली. मराठवाड्यातील वातावरण आणि येथील कमी असलेल्या सुविधा त्यामुळं त्याच्या खेळांमध्ये अधिक प्रगती करणं शक्य नव्हतं, तरी अथक परिश्रम करुन त्यानं ते साध्य केलं. धावण्याच्या या प्रकारात सिंथेटिक ट्रॅक गरजेचा होता, मात्र तो उपलब्ध नसल्यानं मुंबई इथं रिलायन्स फाउंडेशनच्या मैदानात तो सराव करत होता. त्यानं केलेल्या चांगल्या कामगिरीमुळं बीएससी शिक्षण घेत असताना रेल्वे विभागानं त्याला संधी दिली. आज अनेक खेळाडू सुविधा नसल्यानं मागे पडत असल्याची खंत प्रशिक्षक सुरेंद्र मोदी यांनी दिली. तेजसच्या या कामगिरी नंतर 'ईटीव्ही भारत' प्रतिनिधीनं त्यांच्याशी संपर्क केला असता त्यानं सांगितलं, "खेळताना पूर्ण शक्ती पणाला लावून स्पर्धेत सहभाग नोंदवला. शेवटच्या फेरीत धावताना जखम झाल्यानं परिणाम झाला. मात्र पुढंही प्रयत्न करुन देशासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे."
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