अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्याआधी टीम इंडियाच्या फिरकीचे दोन 'धुरंधर' श्रीसिद्धिविनायकाच्या दर्शनाला
टीम इंडियाच्या फिरकीचा कणा असलेल्या वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदिप यादवनं श्रीसिद्धिविनाकाचं दर्शन घेतलं.
Published : February 7, 2026 at 4:13 PM IST
मुंबई Varun Chakravarthy Kuldeep Yadav : भारतीय क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या वानखेडे स्टेडियमवर टीम इंडिया आपल्या मिशन टी-20 ची सुरुवात करणार आहे. क्रिकेटच्या मैदनात नवख्या अमेरिकेशी टीम इंडिया यंदाच्या विश्वचषकातील आपला पहिला सामना खेळणार आहे. या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाच्या फिरकीचा कणा असलेले दोन धुरंधर मुंबईचं आराध्य दैवत असलेल्या श्रीसिद्धिविनाकाच्या चरणी नतमस्तक झाले. वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदिप यादवनं शनिवारच्या सामन्यापूर्वी बाप्पाचे मनोभावे दर्शन घेत त्यांचे आशिर्वाद घेतले. आधी महिला संघाचा वनेडेतील विश्वविजय, त्यानंतर अंडर-19 पुरुषांच्या संघानं मिळलेले विश्वजेतेपद, भारताचा विश्वविजयी फॉर्म कायम राखत पाच महिन्यांत सलग तिसरं विश्वविजेतेपद मिळवण्याकरता टीम इंडिया सज्ज झाली आहे.
टीम इंडियाच्या फिरकीचे धुरंधर श्रीसिद्धिविनायकाच्या चरणी : आयसीसी टी-20 चं आपलं विश्वविजेतेपद टिकवण्यासाठी सूर्यकुमार यादवची टीम इंडिया सज्ज झाली आहे. आजपासून आयसीसी टी-20 विश्व चषकाला सुरुवात झाली. भारताकडे या विश्वचषकाचं श्रीलंकेसह सहयजमानपद आहे. टीम इंडियाच्या या मिशन वर्ल्ड कपला सुरुवात होण्यापूर्वी संघाच्या फिरकी माऱ्याचा कणा असलेले वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदिप यादव यांनी प्रभादेवी येथील श्रीसिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलं. यापूर्वी गुरुवारी टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनीही श्रीसिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलं होतं.
गौतम गंभीरही श्रीसिद्धिविनायकाच्या चरणी नतमस्तक : टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक तथा माजी भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर यांनी गुरुवारी मुंबईच्या प्रभादेवतील श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिरात जाऊन बाप्पाचं दर्शन घेतलं होतं. भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक या नात्यानं गंभीर यांच्यासमोर आता आयसीसी टी-20 विश्वचषकात आपलं विश्वविजेतेपद टिकवण्याचं आव्हान आहे. त्यामुळं या मिशन वर्ल्ड कपची सुरुवात होण्यापूर्वी गौतम गंभीरनं श्रीसिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलं होतं.
टीम इंडिया सलग दुसऱ्या जेतेपदासाठी सज्ज : आजवर कुठल्याही संघाला सलग दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकता आलेला नाही. मात्र टीम इंडियाचा सध्याचा फॉर्म आणि घरच्या मैदानात खेळण्याचा फायदा यामुळं भारतीय संघाला ही ऐतहासिक कामगिरी करण्याची नामी संधी आहे. गेल्या टी-20 विश्वचषक विजयापासून टीम इंडियानं खेळलेल्या सर्व टी-20 मालिका जिंकलेल्या आहेत. आपला हाच फॉर्म कायम राखत सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्त्वात टीम इंडिया आपलं टी-20 विश्वविजेतेपद टिकवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. यंदाच्या विश्वचषकात पहिल्याच दिवशी म्हणजे 7 फेब्रुवारीला एकूण 3 सामने खेळवले जाणार आहेत. ज्यातील पहिला सामना श्रीलंकेत पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स यांच्यात झाला, तर दुसरा सामना कोलकाता इथं वेस्ट इंडिज विरुद्ध स्कॉकटलंड यानंतर तिसरा भारत आणि अमेरिका यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाईल.
20 संघांची 4 गटात विभागणी : स्पर्धेचा पहिला उपांत्य सामना 4 मार्च रोजी कोलकाता किंवा कोलंबो (पाकिस्तान खेळणार असल्यास) इथं होईल, तर दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना 5 मार्च रोजी मुंबईत होईल. अंतिम सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबाद किंवा कोलंबो (पाकस्तान खेळणार असल्यास) इथं होईल. यंदाच्या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तानला एकाच गटात ठेवण्यात आलं आहे. या दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमधील साखळी फेरीतील लढत 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोत होईल. मात्र या सामन्यावर पाकिस्ताननं बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. स्पर्धेत सहभागी 20 संघांना 4 गटात विभागण्यात आलं असून प्रत्येक गटात 5 संघांचा समावेश आहे.
