गिल-किशनची शानदार खेळी; अफगाणिस्तानचा एकहाती पराभव करत भारतानं जिंकली मालिका
इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील दुसरा वनडे सामना इतिहासात नोंदवला गेला आहे.
Published : June 17, 2026 at 10:10 PM IST
लखनऊ IND Beat AFG in 2nd ODI : येथील इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील दुसरा वनडे सामना इतिहासात नोंदवला गेला आहे. टीम इंडियानं हा सामना 170 धावांच्या मोठ्या फरकानं सहज जिंकला. या दणदणीत विजयासह, भारतीय संघानं तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. आता, टीम इंडिया पुढील सामन्यात क्लीन स्वीप करण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल.
India storm to an unassailable 2-0 lead after a commanding win over Afghanistan 💪— ICC (@ICC) June 17, 2026
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गिल-इशानचं वादळ, विक्रमी 402 धावा : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, अफगाणिस्तानचा कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीनं नाणेफेक जिंकून खेळपट्टीची परिस्थिती लक्षात घेता प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करायला मैदानात उतरल्यावर, भारतीय फलंदाजांनी शाहिदीचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा ठरवला. प्रथम फलंदाजी करताना, कर्णधार शुभमन गिल (154) आणि इशान किशन (125) यांच्या स्फोटक शतकांच्या जोरावर टीम इंडियानं 49.2 षटकांत 402 धावांचा डोंगर उभा केला. विशेष म्हणजे वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं की, सर्वबाद होऊनही एका संघानं 400 किंवा त्याहून अधिक धावा केल्या.
लक्ष्याच्या दबावाखाली अफगाणिस्तानची फलंदाजी कोसळली : 403 धावांचं अशक्य वाटणारं लक्ष्य गाठताना अफगाणिस्तानची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. भारतीय वेगवान गोलंदाज आणि फिरकी गोलंदाजांच्या भेदक गोलंदाजीसमोर अफगाण फलंदाजांना धावा करणे कठीण जात होतं. मधल्या फळीतील काही फलंदाजांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, धावगतीचा दबाव वाढतच गेला. परिणामी, मोठ्या लक्ष्याच्या दबावाखाली संपूर्ण अफगाण संघ 232 धावांवर सर्वबाद झाला. भारताच्या गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत अफगाणिस्तानला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही आणि टीम इंडियानं हा सामना 170 धावांनी जिंकून मालिका आपल्या नावावर केली.
शुभमन गिलच्या कर्णधारपदाखाली पहिला मालिका विजय : शुभमन गिलच्या कर्णधारपदाखाली टीम इंडियाचा हा पहिला वनडे मालिका विजय आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत शुभमन गिलची भारतीय संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली, ज्यामुळं चाहत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला. मात्र, शुभमन गिलनं जोरदार पुनरागमन करत मालिका जिंकली. इतकंच नव्हे तर, या सामन्यातील त्याची कामगिरीही उत्कृष्ट होती.
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