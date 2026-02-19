ETV Bharat / sports

T20 विश्वचषकात टीम इंडियाची विजयी घौडदौड; सलग 12वा सामना जिंकला

Team India
टीम इंडिया (IANS Photo)
Published : February 19, 2026 at 9:25 AM IST

अहमदाबाद Team India : टी-20 विश्वचषकात भारतीय क्रिकेट संघानं उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. सूर्यकुमार यादवनं रोहित शर्मानं सोडलेला विक्रम पुढं नेला आहे. भारतीय संघानं या आयसीसी स्पर्धेत टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात कधीही न ऐकलेली कामगिरी केली आहे. भारत टी-20 विश्वचषकात सलग 12 सामने जिंकणारा पहिला संघ बनला आहे.

रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली सुरु झाली परंपरा : भारतीय संघानं 2024 चा टी-20 विश्वचषक जिंकला. महत्त्वाचं म्हणजे, रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं सलग सर्व सात सामने जिंकून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी आठव्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून जेतेपद पटकावलं. त्यानंतर, जेव्हा 2026 चा विश्वचषक सुरु झाला त्यात, भारतानं पहिल्या सामन्यापासून आतापर्यंत विजयाची मालिका सुरु ठेवली. रोहितनं जिथं सोडलं होतं तिथून सूर्यानं पुढं विक्रम कायम ठेवला आहे.

टीम इंडियानं 2026 मध्ये जिंकले सलग चार सामने : भारतीय क्रिकेट संघानं या वर्षीच्या टी-20 विश्वचषकाचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध खेळला. तो सामना जिंकल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यातही त्यांनी नामिबियाला हरवले. तिसरा सामना सर्वात महत्त्वाचा होता. यासाठी टीम इंडियाला कोलंबोला जावं लागलं. त्या सामन्यात पाकिस्तानला 61 धावांनी हरवून भारतीय संघानं केवळ विजयी मालिकाच सुरु ठेवली नाही तर सुपर-8 मध्ये आपलं स्थानही पक्कं केलं. यानंतर, त्यांनी आता नेदरलँड्सला हरवलं आहे. म्हणजे गेल्या विश्वचषकात आठ सामने आणि यावेळी आतापर्यंत चार सामने. यामुळे भारताची 12 सामन्यांची विजयी मालिका बनली आहे. टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात असं कधीही घडलं नाही की एखाद्या संघानं एकही सामना न गमावता 12 सामने जिंकले असतील.

सुपर-8 मध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजशी सामना : सुपर-8 मध्ये भारताचा पुढील सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध असेल. हा सामना 22 फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. त्यानंतर भारतीय संघ झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजशीही सामना करेल. टीम इंडिया हे तीन सामने जिंकून केवळ उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्याचंच नाही तर त्यांची सध्याची 12 सामन्यांची विजयी मालिका 15 पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. जर ही मालिका अशीच सुरु राहिली तर भारतीय संघ केवळ जेतेपदापर्यंत पोहोचणार नाही तर इतका प्रभावी विक्रमही प्रस्थापित करेल की तो मोडणं जवळजवळ अशक्य होईल.

