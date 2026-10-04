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26 दिवसांत 10 T20I सामने खेळणार टीम इंडिया! वनडे मालिकेनंतर रंगणार थरार

भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील रोमांचक तीन वनडे सामन्यांची मालिका संपल्यानंतर, क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष आता टी-20 फॉरमॅटवर लागलं आहे.

10 Matches in 26 Days
26 दिवसांत 10 T20I सामने खेळणार टीम इंडिया (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2026 at 9:37 AM IST

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मुंबई 10 Matches in 26 Days : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील रोमांचक तीन वनडे सामन्यांची मालिका संपल्यानंतर, क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष आता टी-20 फॉरमॅटवर लागलं आहे. आता हे दोन्ही संघ पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. ही टी-20 मालिका 6 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेनंतर लगेचच भारतीय संघ न्यूझीलंडला जाईल, जिथं दोन्ही संघ पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळतील. ही मालिका 22 ऑक्टोबरपासून सुरु होईल. एकूणच, भारतीय संघ आपल्या व्यस्त वेळापत्रकाचा भाग म्हणून अवघ्या 26 दिवसांत एकूण 10 हाय-व्होल्टेज टी-20 सामने खेळेल.

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी-20 मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक : कॅरोबियन संघाविरुद्धची ही पाच सामन्यांची टी-20 मालिका भारतातील विविध प्रतिष्ठित मैदानांवर खेळवली जाईल. पहिला सामना 6 ऑक्टोबर रोजी लखनऊ येथील भारतरत्न श्री अटलबिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. यानंतर, दोन्ही संघ रांची, इंदूर, हैदराबाद आणि बंगळूरु इथं जातील.

  • पहिला टी-20 सामना: 6 ऑक्टोबर 2026, भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
  • दुसरा टी-20 सामना: 9 ऑक्टोबर 2026, जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची
  • तिसरा टी-20 सामना: 11 ऑक्टोबर 2026, होळकर स्टेडियम, इंदूर
  • चौथा टी-20 सामना: 14 ऑक्टोबर 2026, राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद
  • पाचवा टी-20 सामना: 17 ऑक्टोबर 2026, एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगळूरु

वेस्ट इंडिजनंतर टीम इंडिया करणार न्यूझीलंडचा दौरा : 17 ऑक्टोबर रोजी बंगळूरु इथं वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाचवा टी-20 सामना खेळल्यानंतर, भारतीय संघ न्यूझीलंडसाठी रवाना होईल, जिथं त्यांना कीवींविरुद्ध पाच सामन्यांची कठीण टी-20 मालिका खेळावी लागेल.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक : न्यूझीलंडविरुद्धची ही मालिका संपूर्णपणे न्यूझीलंडच्या भूमीवर खेळली जाईल. क्राइस्टचर्च येथून सुरु होणारा हा दौरा वेलिंग्टन, ऑकलंड आणि हॅमिल्टन या शहरांमधून जाईल.

  • पहिला टी-20 सामना: 22 ऑक्टोबर 2026, हॅगली ओव्हल, क्राइस्टचर्च
  • दुसरा टी-20 सामना: 24 ऑक्टोबर 2026, हॅगली ओव्हल, क्राइस्टचर्च
  • तिसरा टी-20 सामना: 27 ऑक्टोबर 2026, स्काय स्टेडियम, वेलिंग्टन
  • चौथा टी-20 सामना: 30 ऑक्टोबर 2026, ईडन पार्क, ऑकलंड
  • पाचवा टी-20 सामना: 1 नोव्हेंबर 2026, सेडन पार्क, हॅमिल्टन

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10 T20I MATCHES IN NEXT 26 DAYS
भारतीय क्रिकेट संघ पुढचा सामना
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज मालिका
भारताचे पुढील टी20 सामने कधी आहेत
10 T20I MATCHES IN NEXT 26 DAYS

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