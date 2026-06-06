कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह! सूर्या थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीला; कारण काय?
भारतीय क्रिकेट संघाचा टी-20 विश्वचषक विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली.
Published : June 6, 2026 at 12:17 PM IST
मुंबई Suryakumar Yadav : भारतीय क्रिकेट संघाचा टी-20 विश्वचषक विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं शुक्रवारी (5 जून) मुंबईत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. टी-20 फॉरमॅटमध्ये सूर्यकुमार भारताचा कर्णधार म्हणून कायम राहणार की नाही, या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज भारतीय क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादव यांनी मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. @Dev_Fadnavis @surya_14kumar#Maharashtra #DevendraFadnavis pic.twitter.com/CtB91Kc7iF— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 5, 2026
भेटीचं कारण काय : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आज (6 जून) आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी टी-20 संघ आणि नवीन कर्णधाराची घोषणा करणार आहे. त्यापूर्वीच सूर्यानं मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. महाराष्ट्र सीएमओनं सोशल मीडियावर पोस्ट केलं, "आज, भारतीय क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादवनं मुंबईतील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट दिली."
सूर्यकुमार यादवचा खराब फॉर्म कायम : सूर्यकुमार यादव भारताच्या टी-20 क्रिकेट संघाचा कर्णधार आहे. पुढील हंगामातही तो कर्णधार म्हणून कायम राहील की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. शनिवारी ऑनलाइन होणाऱ्या बीसीसीआयच्या सर्वोच्च परिषदेच्या बैठकीत यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात, सूर्यकुमार यादवनं भारतीय संघाला सलग दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकून दिला आणि एक कर्णधार म्हणून आपली छाप पाडली. मात्र, त्याच्या खराब फलंदाजीमुळं कर्णधारपदाच्या त्याच्या स्थानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह : आयपीएल 2026 हंगामात मुंबई इंडियन्सकडून सूर्यकुमारची कामगिरी निराशाजनक होती. त्यानं 13 सामन्यांमध्ये 20.76 च्या सरासरीनं केवळ 270 धावा केल्या. तसंच सध्या सुरु असलेल्या मुंबई टी-20 लीगमध्येही तो फारसा प्रभाव पाडू शकला नाही आणि ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्टकडून एकही चांगली खेळी करु शकला नाही. त्याच्या फलंदाजीतील या घसरणीमुळं, त्यानं भारतीय संघाचं कर्णधारपद कायम ठेवावं की भारतीय निवड समितीनं पुढील चक्रासाठी नवीन कर्णधार तयार करावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भारताची पुढील टी-20 मालिका : भारत 2028 च्या टी-20 विश्वचषकाची आणि लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये टी-20 क्रिकेटच्या पुनरागमनाची तयारी करत असताना, येत्या काही महिन्यांत नेतृत्व योजना हा एक महत्त्वाचा विषय ठरु शकतो. भारताची पुढील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका 26 आणि 28 जून रोजी आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची आहे, ज्यासाठी संघाची घोषणा आज केली जाईल. यानंतर इंग्लंडमध्ये पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका आणि झिम्बाब्वेमध्ये आणखी तीन सामने होतील.
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