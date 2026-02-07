ETV Bharat / sports

टीम इंडियाची टी-20 विश्वचषकात दणक्यात सुरुवात; सूर्याच्या खेळीनंतर गोलंदाजांच्या दमदार कामगिरीमुळं अमेरिकेचा पराभव

भारत आणि अमेरिका क्रिकेट संघात टी-20 विश्वचषक 2026 च्या गट अ चा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. यात भारतानं विजय मिळवला.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
मुंबई IND Beat USA : भारत आणि अमेरिका क्रिकेट संघात टी-20 विश्वचषक 2026 च्या गट अ चा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना होता. या सामन्यात अपेक्षेप्रमाणं टीम इंडियानं 29 धावांनी विजय मिळवत मोहिमेची विजयी सुरुवात केली. सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 20 षटकांत 9 बाद 161 धावांची मजल मारली. भारताकडून सूर्यकुमार यादवनं कर्णधारपदाला साजेशी खेळी करत 84 धावांची नाबाद खेळी केली. प्रत्युत्तरात भारताच्या मजबूत गोलंदाजीसमोर अमेरिकन फलंदाजांना मोठी खेळी करता आली नाही, परिणामी संघाचा डाव 20 षटकांत 8 बाद 132 धावांवर मर्यादित राहिला.

अमेरिकेन फलंदाजी अपयशी : टीम इंडियानं दिलेल्या 162 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायला उतरलेल्या अमेरिकेची सुरुवात खराब झाली. पॉवरप्लेमध्ये त्यांनी तीन विकेट गमावल्या. सलामीवीर अँड्रीस गॉस (6 धावा) आणि सैतेजा मुक्काल्ला (2 धावा) यांना मोहम्मद सिराजनं बाद केले. तर कर्णधार मोनांक पटेलला (0 धावा) अर्शदीप सिंगनं बाद केलं. यानंतर ठराविक अंतरानं संघाचे फलंदाज बाद होत राहिले. संघाकडून शुभम रांजणेनं सर्वाधिक 37 धावा केल्या. तर संजय कृष्णमूर्ति (37) आणि मिलिंद कुमार (34) यांनाच दुहेरी आकडा गाठता आला. उर्वरित फलंदाज अपयशी ठरले. परिणामी अमेरिकेचा डाव 20 षटकांत 8 बाद 132 धावांवर मर्यादित राहिला. भारताकडून मोहम्मद सिराजनं सर्वाधिक 3 तर अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या.

सूर्याची दमदार खेळी : प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर अभिषेक शर्मा त्याच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला, अली खाननं त्याला पॅव्हेलियनमध्ये परत पाठवलं. यानंतर इशान किशन आणि तिलक वर्मा यांनी स्थिरावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पॉवरप्लेच्या शेवटच्या षटकात शाडली व्हॅन शालकविकनं शानदार स्पेल टाकला. शालकविकनं षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर इशान (20 धावा) ला बाद केले. त्यानंतर, शेवटच्या दोन चेंडूंवर शालकविकनं तिलक वर्मा (25 धावा) आणि शिवम दुबे (0 धावा) ला बाद केलं. शिवम बाद झाला तेव्हा भारताची धावसंख्या 4 बाद 46 अशी घसरली होती. यानंतर आलेल्या रिंकू सिंह आणि हार्दिक पांड्या यांनीही निराशा केली. रिंकूला मोहम्मद मोहसिननं 6 धावांवर बाद केलं, तर हार्दिक पांड्याला हरमीत सिंगनं बाद केले. मात्र एकीकडे लागोपाठ विकेट पडत असताना कर्णधार सूर्यानं कर्णधार पदाला साजेशी खेळी करत शानदार अर्धशतकी खेळी केली. त्याच्या 84 धावांच्या खेळीच्या बळावर संघाला निर्धारित 20 षटकांत 9 बाद 161 धावांची आव्हानात्मक मजल मारता आली. अमेरिकेकडून शाडली व्हॅन शालकविकनं सर्वाधिक 4 विकेट घेतल्या. तर हरमीत सिंगनं 2 फलंदाजांना बाद केलं.

उद्घाटन समारंभात बादशाह आणि नोरा फतेही चमकले : भारत-अमेरिका सामन्यापूर्वी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर टी-20 विश्वचषकाचा उद्घाटन समारंभ पार पडला. ऋषभ शर्मा आणि शिवमणी यांनी संगीतमय सादरीकरण केलं. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह आणि माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्मा यांनी स्पर्धेचं अधिकृत उद्घाटन केलं. यावेळी रॅपर बादशाह आणि अभिनेत्री नोरा फतेही यांनीही त्यांच्या सादरीकरणानं उद्घाटन समारंभाला मंत्रमुग्ध केलं.

