दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर, ऋषभ पंतची पुन्हा एन्ट्री, कधी आणि कुठे आहेत सामने? वाचा...

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहेत. कधी आणि कुठे आहेत हे सामने? वाचा सविस्तर बातमी...

India vs South Africa Test Series
ऋषभ पंत (IANS File Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 7:04 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : भारतीय संघ लवकरच कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणार आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहेत. पहिला सामना १४ नोव्हेंबरपासून कोलकाता येथे सुरू होणार आहे. दरम्यान, बीसीसीआयने या मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ जाहीर केला आहे. शुभमन गिल पुन्हा एकदा संघाचे नेतृत्व करेल, तर ऋषभ पंत पुन्हा एकदा उपकर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारेल.

संघात दोन बदल : भारतीय संघाने घरच्या मैदानावर शेवटची मालिका वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळली होती. त्या मालिकेत संघाने अपवादात्मक कामगिरी केली. त्या मालिकेनंतर संघात दोन बदल करण्यात आले आहेत. इंग्लंड मालिकेदरम्यान ऋषभ पंतला दुखापत झाली होती आणि त्यामुळे तो संघाबाहेर होता. या काळात ध्रुव जुरेलने यष्टीरक्षकपदाची जबाबदारी सांभाळली. एन. जगदीसनलाही बॅकअप कीपर म्हणून संघात समाविष्ट करण्यात आले. आता, जगदीसन बाहेर आहे आणि पंत त्याच्या जागी परतला आहे. आता, पंत हा यष्टीरक्षकपदासाठी प्राथमिक पर्याय असेल. ध्रुव जुरेलला फलंदाज म्हणून संधी दिली जाऊ शकते.

कशी असेल गोलंदाजी? : गोलंदाजी विभागात आणखी एक बदल करण्यात आला आहे. यावेळी वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाला संघातून वगळण्यात आले आहे. त्याच्या जागी आकाश दीपने स्थान मिळवले आहे. आकाश दीपचेही पुनरागमन झाले आहे. प्रसिद्ध सध्या इंडिया अ संघाचा भाग आहे, त्यामुळे त्याची या संघात निवड झालेली नाही. उर्वरित संघ मागील वेस्ट इंडिज मालिकेत होता तसाच आहे.

यशस्वी जयस्वाल आणि केएल राहुल पुन्हा एकदा डावाची सुरुवात करतील. मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमराह आकाशदीप सिंगसह वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करतील.

कधी आणि कुठे होणार सामने? : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका मालिकेतील पहिला सामना १४ नोव्हेंबरपासून कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स येथे खेळला जाईल. दुसरा सामना २२ नोव्हेंबरपासून गुवाहाटी येथे खेळला जाईल. ही मालिका महत्त्वाची आहे, कारण ती जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा भाग आहे.

भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, कुलदीप यादव.

