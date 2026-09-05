94 वर्षांच्या इतिहासात टीम इंडिया 'या' संघाविरुद्ध खेळणार पहिला सामना; कधी होणार ऐतिहासिक मॅच?
भारतीय क्रिकेट संघ जपानविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे, अशी घोषणा बीसीसीआयनं केली आहे.
Published : September 5, 2026 at 9:46 AM IST
नवी दिल्ली India vs Japan Match : भारतीय क्रिकेट संघ जपानविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे, अशी घोषणा बीसीसीआयनं केली आहे. हा सामना 22 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. भारत-जपान राजनैतिक संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त होणाऱ्या सोहळ्याचा एक भाग म्हणून दोन्ही देशांचे पुरुष संघ टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळतील, असं बीसीसीआयनं एका निवेदनात म्हटलं आहे. सुझुकी कप मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2026 रोजी तोचिगी प्रांतातील सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. 2026 च्या आशियाई खेळांचं आयोजन जपान करणार आहे. या सामन्यानंतर भारतीय संघ आशियाई खेळांमध्ये सहभागी होईल. विशेष म्हणजे भारत आणि जपान यांच्यातील हा पहिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना असेल.
𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗜𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴!— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
India🇮🇳 🤝 Japan🇯🇵#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the 7️⃣5️⃣th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. 👏👏@CricketJapan
All The Details 🔽https://t.co/vxdhuT1tgp pic.twitter.com/DQmPncvefH
बीसीसीआयनं निवेदनात काय म्हटलं? : बीसीसीआयनं एका निवेदनात म्हटलं आहे, "हा सामना 'स्पोर्ट 75' उपक्रमाचं पहिलं पाऊल असेल. जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीदरम्यान झालेल्या करारानुसार हा उपक्रम सुरु करण्यात आला होता. भारत आणि जपान यांच्यात क्रीडा क्षेत्रात लोकांमधील देवाणघेवाण आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देणं हा याचा उद्देश आहे. 2036 मध्ये ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक खेळांचं आयोजन करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा देखील विचारात घेतली पाहिजे."
The BCCI believes that the growth of cricket must extend beyond its traditional territories, and we recognise our responsibility to contribute to that growth: Mr Devajit Saikia (@lonsaikia), Honorary Secretary, BCCI @CricketJapan pic.twitter.com/Fs1i4kkRT7— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील जपानची कामगिरी : जपान आयसीसीचा सहयोगी सदस्य आहे. त्यांनी 2022 मध्ये आपला पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. आतापर्यंत खेळलेल्या 61 सामन्यांमध्ये जपाननं 41 विजय आणि 18 पराभव पत्करले आहेत. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील 258 धावांच्या सर्वोच्च भागीदारीचा जागतिक विक्रम जपानच्या केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंग आणि लॅकलॅन यामामोटो-लेक यांच्या नावावर आहे. जपाननं अद्याप आयसीसीच्या पूर्ण सदस्य संघाविरुद्ध एकही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही.
बीसीसीआय सचिव काय म्हणाले? : बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया म्हणाले की, भारत-जपान सामना क्रिकेटला आपली व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि नवीन, आतापर्यंत न पोहोचलेल्या क्षेत्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देईल. "जपानमध्ये होणाऱ्या एका विशेष टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारतीय आणि जपानी पुरुष संघ एकत्र खेळणार आहेत, या ऐतिहासिक प्रसंगाचा भाग होताना बीसीसीआयला आनंद होत आहे. क्रिकेटसाठी हा एक महत्त्वाचा क्षण आहे, कारण भारतीय संघ एका नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे आणि यामुळं जपान व पूर्व आशियातील व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत हा खेळ पोहोचवण्याची संधी मिळेल," असं सैकीया म्हणाले.
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