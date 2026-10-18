टीम इंडियानं बनवला वेगवान फिफ्टीचा रेकॉर्ड! बंगळूरुत पावसासह षटकार-चौकारही बरसले
बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पाचवा सामना पावसामुळं रद्द झाला.
Published : October 18, 2026 at 9:35 AM IST
बंगळूरु Fastest Fifty in T20I : 17 ऑक्टोबर रोजी बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील अंतिम सामन्याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. मात्र, पावसामुळं सामना रद्द झाल्यानं सर्वांची निराशा झाली. सुरुवातीपासूनच पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता आणि सामना उशिरा सुरु झाल्यानं प्रत्येकी 9 षटकं खेळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाणेफेक हरल्यानंतर टीम इंडिया प्रथम फलंदाजी करायला उतरली, पण 7.4 षटकांनंतर पावसामुळं सामना पुन्हा थांबवण्यात आला. त्यानंतर परिस्थिती लक्षात घेता सामना रद्द करणंच योग्य राहील, असा निर्णय पंचांनी घेतला. मात्र या सामन्यात भारतीय संघानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण करण्याचा नवा विक्रम रचला.
भारतीय संघानं अवघ्या 17 चेंडूंमध्ये पूर्ण केलं आपलं अर्धशतक : बंगळूरु येथील टी-20 सामन्यात नाणेफेक हरल्यानंतर भारतानं सुरुवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी करत केवळ 2.5 षटकांत, म्हणजेच 17 चेंडूंमध्ये 50 धावांचा टप्पा गाठला. यासोबतच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रमही प्रस्थापित झाला. यापूर्वी, टीम इंडियानं हैदराबादच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या याच मालिकेतील चौथ्या सामन्यात अवघ्या 18 चेंडूंमध्ये पन्नास धावांचा टप्पा गाठला होता.
An action-packed start in the series decider 🔥 #TeamIndia 73/3 after 5 overs with Captain Shreyas Iyer and Vice-captain Tilak Varma in the middle 🤝 Updates ▶️ https://t.co/hpGnrNyZVS #INDvWI | @mflone_ | @ShreyasIyer15 | @TilakV9 https://t.co/M3HJld58sd— BCCI (@BCCI) October 17, 2026
टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील टीम इंडियाची सर्वात वेगवान अर्धशतकं -
- वेस्ट इंडिजविरुद्ध - 17 चेंडू (बंगळूरु, 2026)
- वेस्ट इंडिजविरुद्ध - 18 चेंडू (हैदराबाद, 2026)
- न्यूझीलंडविरुद्ध - 19 चेंडू (गुवाहाटी, 2026)
- पाकिस्तानविरुद्ध - 20 चेंडू (निशिन, 2026)
- अफगाणिस्तानविरुद्ध - 21 चेंडू (दिल्ली, 2026)
भारत-वेस्ट इंडिज मालिकेत एकूण 105 षटकार : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील ही पाच सामन्यांची मालिका, पूर्ण सदस्य संघांमधील द्विपक्षीय टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकांमध्ये सर्वाधिक षटकारांच्या बाबतीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. या मालिकेत दोन्ही संघांनी मिळून 105 षटकार मारले, जे भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील द्विपक्षीय टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील आतापर्यंतचे सर्वाधिक षटकार आहेत. यापूर्वी, 2019 मध्ये वेस्ट इंडिजच्या भारत दौऱ्यादरम्यान खेळल्या गेलेल्या टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत एकूण 96 षटकार मारले गेले होते.
द्विपक्षीय टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत सर्वाधिक षटकार (पूर्ण सदस्य संघांमध्ये) -
- वेस्ट इंडिज विरुद्ध इंग्लंड - 120 षटकार (2023-24)
- वेस्ट इंडिज विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया - 117 षटकार (2025)
- भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 116 षटकार (2026)
- भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 105 षटकार (2026)
- भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज - 96 षटकार (2019)
- वेस्ट इंडिज विरुद्ध इंग्लंड - 96 षटकार (2021-22)
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