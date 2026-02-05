टीम इंडियाच्या 'मिशन टी-20' पूर्वी गौतम गंभीर श्रीसिद्धिविनायकच्या चरणी नतमस्तक, संघाच्या विजयासाठी केली प्रार्थना; पाहा व्हिडिओ
घरच्या मैदानात सलग दुसऱ्यांदा आयसीसी टी-20 वर्ल्ड कप जिंकून आपलं जेतेपद कायम राखण्याचं आव्हान टीम इंडियापुढं आहे.
Published : February 5, 2026 at 3:32 PM IST
मुंबई Gautam Gambhir : टीम इंडिया आपलं आयसीसी टी-20 चं विश्वविजेतेपद टिकवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. येत्या 7 फेब्रुवारपासून आयसीसी टी-20 विश्व चषकाला सुरुवात होणार आहे. भारताकडे या विश्वचषकाचं श्रीलंकेसह सहयजमानपद आहे. टीम इंडियाच्या या मिशन वर्ल्ड कपला सुरुवात होण्यापूर्वी टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर मुंबईचं आराध्य दैवत असलेल्या श्रीसिद्धिविनायकाच्या चरणी नतमस्तक झाले.
गौतम गंभीर श्रीसिद्धिविनायकाच्या चरणी नतमस्तक : टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक आणि माजी भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर यांनी गुरुवारी मुंबईच्या प्रभादेवतील श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिरात जाऊन बाप्पाचं दर्शन घेतलं. भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक या नात्यानं गंभीर यांच्यासमोर आता आयसीसी टी-20 विश्वचषकात आपलं विश्वविजेतेपद टिकवण्याचं आव्हान आहे. त्यामुळं या मिशन वर्ल्ड कपची सुरुवात होण्यापूर्वी गौतम गंभीरनं श्रीसिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलं आहे. यावेळी श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाच्या कार्यकारी अधिकारी वीणा पाटील, उप कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप राठोड हेदेखील तिथं उपस्थित होते.
भारताचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना : टीम इंडियाच्या मिशन टी-20 ला सुरु होण्यापूर्वी भारतीय संघानं मुंबईत एक सराव सामना खेळला. हा सामना गतवेळचे उपविजेते राहिलेल्या दक्षिण आफ्रिका संघाविरुद्ध खेळला गेला. भारतानं दक्षिण आफ्रिकेला हरवूनच गेल्यावेळचा आयसीसी टी-20 विश्वचषक जिंकला होता. आजपर्यंत कुठल्याही संघाला सलग दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकता आलेला नाही. मात्र टीम इंडियाचा सध्याचा फॉर्म आणि घरच्या मैदानात खेळण्याचा फायदा यामुळं भारतीय संघाला ही ऐतहासिक कामगिरी करण्याची नामी संधी आहे. विशेष म्हणजे गेल्या टी-20 विश्वचषक विजयापासून टीम इंडियानं खेळलेल्या सर्व टी-20 मालिका जिंकलेल्या आहेत.
टीम इंडिया सलग दुसऱ्या जेतेपदासाठी सज्ज : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्त्वात टीम इंडिया आपलं टी-20 विश्वविजेतेपद टिकवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. यंदाच्या विश्वचषकात पहिल्याच दिवशी म्हणजे 7 फेब्रुवारीला एकूण 3 सामने खेळवले जातील. ज्यातील पहिला सामना श्रीलंकेत पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स यांच्यात, दुसरा सामना कोलकाता इथं वेस्ट इंडिज विरूद्ध स्कॉकटलंड यांच्यात तर तिसरा भारत आणि अमेरिका यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाईल. स्पर्धेचा पहिला उपांत्य सामना 4 मार्च रोजी कोलकाता किंवा कोलंबो (पाकिस्तान खेळणार असल्यास) इथं होईल, तर दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना 5 मार्च रोजी मुंबईत होईल. अंतिम सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबाद किंवा कोलंबो (पाकस्तान खेळणार असल्यास) इथं होईल. यंदाच्या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तानला एकाच गटात ठेवण्यात आलंय. या स्पर्धेत सहभागी 20 संघांना 4 गटात विभागण्यात आलं असून प्रत्येक गटात 5 संघांचा समावेश आहे.
