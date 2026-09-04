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2026 मध्ये उरले 4 महिने; टीम इंडिया किती सामने खेळणार; पाहा वेळापत्रक

सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात भारतीय संघाला अनेक महत्त्वाचे सामने खेळायचे आहेत. यामध्ये अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका यांच्याविरुद्धच्या मालिकांचा समावेश आहे.

Team India Remaining Matches
टीम इंडिया (संग्रहित छायाचित्र) (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 3:11 PM IST

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मुंबई Team India Remaining Matches : 2026 वर्ष सुरु होऊन आठ महिने उलटले आहेत, पण भारतीय संघासाठी क्रिकेटचा उत्साह अजून संपलेला नाही. सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात भारतीय संघाला अनेक महत्त्वाचे सामने खेळायचे आहेत. यामध्ये अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका यांच्याविरुद्धच्या मालिकांचा समावेश आहे. त्यामुळं आता प्रश्न असा आहे की, भारत या वर्षी आणखी किती आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणार आहे? सप्टेंबर महिन्यात भारताचं वेळापत्रक खूप व्यस्त असणार आहे. भारतीय संघ आशियाई खेळ आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळेल. यानंतर वेस्ट इंडिजविरुद्ध तीन वनडे सामन्यांची मालिका होईल, ज्याचा अंतिम सामना 3 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल.

ऑक्टोबर : वेस्ट इंडिज आणि न्यूझीलंडविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका - वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेनंतर, भारत पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामनेही खेळेल. ही मालिका सप्टेंबरच्या अखेरीस सुरु होईल आणि ऑक्टोबरमध्ये संपेल. वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिका खेळल्यानंतर, भारतीय संघ न्यूझीलंडचा दौरा करेल. भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळेल.

नोव्हेंबर: न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे आणि कसोटी मालिका - नोव्हेंबरमध्ये, भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध पाच वनडे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. बरोबर चार वर्षांनंतर भारत न्यूझीलंडमध्ये वनडे मालिका खेळणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये दोन कसोटी सामनेही नियोजित आहेत. ही मालिका भारताच्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप मोहिमेसाठीही महत्त्वपूर्ण असेल.

डिसेंबर: श्रीलंकेविरुद्ध 6 सामने - वर्षाच्या अखेरीस भारत श्रीलंकेविरुद्ध तीन वनडे आणि तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणार आहे. याचा अर्थ, डिसेंबरमध्येही भारतीय संघाचं वेळापत्रक बरंच व्यस्त राहणार आहे.

भारतीय संघाचे किती सामने शिल्लक? -

  • अफगाणिस्तानविरुद्ध: 3 टी-20 सामने
  • वेस्ट इंडिजविरुद्ध: 3 वनडे आणि 5 टी-20 सामने
  • न्यूझीलंडविरुद्ध: 2 कसोटी, 5 टी-20 आणि 5 वनडे सामने
  • श्रीलंकेविरुद्ध: 3 वनडे + 3 टी-20 सामने
  • एकूण: 29 सामने

अफगाणिस्तान मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक -

  • पहिला टी-20 सामना - 13 सप्टेंबर 2026, नवी दिल्ली
  • दुसरा टी-20 सामना - 15 सप्टेंबर 2026, नवी दिल्ली
  • तिसरा टी-20 सामना - 17 सप्टेंबर 2026, नवी दिल्ली

वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा (सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2026) -

  • पहिला वनडे सामना: 27 सप्टेंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम)
  • दुसरा वनडे सामना: 30 सप्टेंबर 2026 (गुवाहाटी)
  • तिसरा वनडे सामना: 3 ऑक्टोबर 2026 (न्यू चंदीगड)
  • पहिला टी-20 सामना: 6 ऑक्टोबर 2026 (लखनऊ)
  • दुसरा टी-20 सामना: 9 ऑक्टोबर 2026 (रांची)
  • तिसरा टी-20 सामना: 11 ऑक्टोबर 2026 (इंदौर)
  • चौथा टी-20 सामना: 14 ऑक्टोबर 2026 (हैदराबाद)
  • पाचवा टी२० सामना: 17 ऑक्टोबर 2026 (बंगळूरू)

भारताचा न्यूझीलंड दौरा (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2026) -

  • पहिला टी-20 सामना: 22 ऑक्टोबर 2026, क्राइस्टचर्च
  • दुसरा टी-20 सामना: 24 ऑक्टोबर 2026, क्राइस्टचर्च
  • तिसरा टी-20 सामना: 27 ऑक्टोबर 2026, वेलिंग्टन
  • चौथा टी-20 सामना: 30 ऑक्टोबर 2026, ऑकलंड
  • पाचवा टी-20 सामना: 1 नोव्हेंबर 2026, हॅमिल्टन
  • पहिला वनडे सामना: 4 नोव्हेंबर 2026, ईडन पार्क, ऑकलंड
  • दुसरा वनडे सामना: 7 नोव्हेंबर 2026, वेलिंग्टन
  • तिसरा वनडे सामना: 10 नोव्हेंबर 2026, सेडन पार्क, हॅमिल्टन
  • चौथा वनडे सामना: 13 नोव्हेंबर 2026, बे ओव्हल, माउंट माउंगानुई
  • पाचवा वनडे सामना: 15 नोव्हेंबर 2026, बे ओव्हल, माउंट माउंगानुई
  • पहिली कसोटी: 19 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हेंबर 2026, वेलिंग्टन
  • दुसरी कसोटी: 27 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर 2026, क्राइस्टचर्च

श्रीलंकेचा भारत दौरा (डिसेंबर 2026) -

  • पहिला वनडे सामना: 13 डिसेंबर 2026, दिल्ली
  • दुसरा वनडे सामना: 16 डिसेंबर 2026, बंगळूर
  • तिसरा वनडे सामना: 19 डिसेंबर 2026, अहमदाबाद
  • पहिला टी-20 सामना: 22 डिसेंबर 2026, राजकोट
  • दुसरा टी-20 सामना: 24 डिसेंबर 2026, कटक
  • तिसरी टी-20 सामना: 27 डिसेंबर 2026, पुणे

याव्यतिरिक्त, भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही सहभागी होणार आहे. त्यामुळं, आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सामन्यांचा समावेश झाल्यास भारताच्या सामन्यांची संख्या वाढेल.

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