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कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात भारताचा सर्वात मोठा विजय; अफगाण संघाला अडीच दिवसात पाजलं पाणी

भारतीय क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा पराभव करत आपला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय नोंदवला.

India Registers Biggest Test Win
कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात भारताचा सर्वात मोठा विजय (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 3:29 PM IST

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न्यू चंदीगड India Registers Biggest Test Win : न्यू चंदीगड इथं खेळल्या जात असलेल्या कसोटी सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा पराभव करत आपला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय नोंदवला. भारतानं अफगाणिस्तानला एक डाव आणि 300 धावांनी पराभूत केले, जो कसोटी इतिहासातील त्यांचा सर्वात मोठा विजय आहे. यापूर्वी, भारताचा सर्वात मोठा कसोटी विजय 2018 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध झाला होता, जिथं त्यांनी एक डाव आणि 272 धावांनी विजय मिळवला होता. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास, भारतानं सर्वात मोठ्या कसोटी विजयाचा स्वतःचाच आठ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला आहे. तसंच अफगाणिस्तानविरुद्धचा हा भारताचा सर्वात मोठा विजय आहे.

(ही बातमी अपडेट होत आहे...)

TAGGED:

BIGGEST TEST WIN IN HISTORY
INDIA BEAT AFGHANISTAN
IND WON BY AN INNINGS AND 300 RUNS
IND VS AFG ONLY TEST
BIGGEST TEST WIN IN HISTORY

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