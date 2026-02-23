0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0… टी-20 विश्वचषकात टीम इंडियाचा लाजिरवाणा विक्रम
या टी-20 विश्वचषकात भारतीय खेळाडूंनी सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद होण्याचा विक्रम केला आहे.
Published : February 23, 2026 at 4:58 PM IST
अहमदाबाद Most Ducks : अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टीम इंडियाला 76 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेच्या 187 धावांच्या प्रत्युत्तरात, भारतीय संघ फक्त 111 धावांवर कोसळला. या पराभवादरम्यान, टीम इंडियानं आणखी एक लज्जास्पद विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या टी-20 विश्वचषकात भारतीय खेळाडूंनी सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद होण्याचा विक्रम केला आहे.
11 ducks from their batters, the most by any team in this T20 World Cup 2026! 🇮🇳❌🦆#INDvSA #Super8s #T20WorldCup pic.twitter.com/Y1VveC0YBo— WorldobserverPK (@worldobserverPK) February 23, 2026
टीम इंडियाचे संघाचे खेळाडू 11 वेळा शून्य बाद : जगातील नंबर 1 असणाऱ्या टी-20 संघाचे खेळाडू एकूण 11 वेळा शून्यावर बाद झाले आहेत. अभिषेक शर्मा सर्वाधिक तीन वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. अक्षर पटेल दोनदा शून्यावर बाद झाला आहे. शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती आणि रिंकू सिंग प्रत्येकी एकदा शून्यावर बाद झाले आहेत. जसप्रीत बुमराहलाही एकदा धावा करता आल्या नाहीत. टीम इंडियाने या बाबतीत इटली आणि ओमानसारख्या संघांना मागे टाकले आहे. इटलीचे खेळाडू आठ वेळा शून्यावर बाद झाले, तर ओमानचे खेळाडू सात वेळा शून्यावर बाद झाले. पाकिस्तानने एकूण सहा वेळा शून्यावर बाद झाले आहेत.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खराब कामगिरी : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टीम इंडियाला वाईटरित्या अपयश आलं. या सामन्यात त्यांचे तीन फलंदाज खातंही उघडू शकले नाहीत. इशान किशन, रिंकू सिंग आणि जसप्रीत बुमराह शून्यावर बाद झाले. अहमदाबादमध्ये भारताचा डाव फक्त 111 धावांवर संपला, ज्यामुळं त्यांच्या नेट रन रेटमुळं त्यांना सेमीफायनलमध्ये पोहोचणं कठीण झालं. आता, भारतीय संघाला पुढील दोन सामने मोठ्या फरकानं जिंकावे लागतील. भारताचा पुढचा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध आणि शेवटचा सामना वेस्ट इंडिजविरुद्ध आहे. मात्र, जर दक्षिण आफ्रिकेनं त्यांचे तिन्ही सामने जिंकले तर नेट रन रेटचा प्रश्न सुटेल. जर दक्षिण आफ्रिकेनं वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेचा पराभव केला आणि नंतर टीम इंडियानं त्यांचे दोन्ही सामने जिंकले, तर वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे दोन्ही सुपर-8 मधून बाहेर पडतील.
