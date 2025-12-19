ETV Bharat / sports

टीम इंडिया शेवटच्या वेळी उतरणार मैदानात; 'फ्री'मध्ये IND vs SA पाचवा टी-20 सामना कसा पाहायचा?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळल्या जाणाऱ्या 5 सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील शेवटचा सामना 19 डिसेंबर रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल.

IND vs SA 5th T20I
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 9:34 AM IST

2 Min Read
अहमदाबाद IND vs SA 5th T20I : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील शेवटचा आणि पाचवा सामना शुक्रवारी (19 डिसेंबर) अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. टीम इंडियानं मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे, लखनऊमध्ये चौथा सामना एकही चेंडू न टाकता रद्द करण्यात आला आहे. हा सामना आता व्हर्च्युअल फायनल बनला आहे, टीम इंडिया या सामन्यात विजय मिळवून मालिका 3-1 अशी जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहे. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिका देखील मालिकेत बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न करेल. जर भारत जिंकला तर हा त्यांचा सलग 14 वा टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका विजय असेल. दोन्ही संघ विजयासाठी आपले सर्वोत्तम प्रयत्न करतील आणि सामना अत्यंत रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे.

अहमदाबादची खेळपट्टी कशी असेल : अहमदाबाद स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पाचव्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी खेळपट्टीबाबत बोलायचं झालं तर खेळपट्टी फलंदाजीसाठी उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे. वेगवान आउटफिल्डमुळं इथं मोठ्या धावा सहज गाठता आल्या आहेत. नवीन चेंडूनं खेळणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांना खेळपट्टी काही प्रमाणात मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, मोठ्या मैदानामुळं, फिरकीपटूंविरुद्ध मोठे शॉट खेळण्यासाठी फलंदाजांना त्यांचे शॉट अधिक चांगल्या प्रकारे खेळावे लागतील. दुसऱ्या डावातही दव पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं नाणेफेक महत्त्वाची ठरेल, परिणमी विजयी संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत इथं खेळल्या गेलेल्या सात टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं चार वेळा विजय मिळवला आहे, तर पाठलाग करणाऱ्या संघानं तीन वेळा विजय मिळवला आहे. पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 180 ते 185 धावांच्या दरम्यान आहे.

गिल आणि सूर्याची कामगिरी भारतासाठी चिंतेचा विषय : भारतीय संघातील सर्व खेळाडू उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असताना, फक्त कर्णधार सूर्यकुमार यादव फलंदाजीशी झुंजत आहे. दरम्यान, चौथ्या सामन्यापूर्वीच उपकर्णधार शुभमन गिल दुखापतीमुळं मालिकेतून बाहेर पडला. जर आपण या दोन्ही खेळाडूंना वगळलं तर टीम इंडिया विजयाचा प्रबळ दावेदार असल्याचं दिसून येते. मात्र, गिलच्या अनुपस्थितीनंतर संजू सॅमसन संघात परततो का, की मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर त्याच्या जागी आणखी कोणीतरी खेळवणार हे पाहणं बाकी आहे.

2025 मध्ये टीम इंडियाचा शेवटचा सामना : हा सामना भारतीय क्रिकेट संघाचा या वर्षांतील शेवटचा सामना आहे. यानंतर टीम इंडिया 15 दिवसांच्या विश्रांतीवर असून पुढील सामना थेट नवीन वर्षात 11 जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध होणार आहे. पुढील महिन्यात कीवींचा संघ तीन वनडे आणि पाच टी-20 सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतात येईल. फ्रेबुवारी महिन्यात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकापुर्वी टीम इंडियाला सहा सामने खेळायला मिळणार आहेत.

सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठं पाहू शकता?

  • हा सामना 19 डिसेंबर रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाईल.
  • सामना संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होईल, टॉस संध्याकाळी 6:30 वाजता होईल.
  • जिओहॉटस्टार अ‍ॅपवर सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहता येईल.
  • स्टार स्पोर्ट्स चॅनलवर टीव्हीवर हा सामना लाईव्ह पाहता येईल. तसंच डीडी फ्री डिशवर हा सामना फ्रीमध्ये पाहता येईल.

दोन्ही संघांचा टी-20 मध्ये हेड टू हेड रेकॉर्ड :

  • खेळलेले सामने: 35
  • भारत जिंकला: 20
  • दक्षिण आफ्रिका जिंकला: 13
  • अनिर्णित/ रद्द: 2

भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेसाठी संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन:

  • भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.
  • दक्षिण आफ्रिका : रीझा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), एडन मार्कराम (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्क जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटानिल बार्टमन.

